Anunciados los ganadores de la tercera edición de los Stevie® Awards a la Excelencia Tecnológica

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 700 candidaturas de 37 países y territorios fueron evaluadas en los premios empresariales más prestigiosos del mundo para la innovación tecnológica; IBM lidera la lista de organizaciones galardonadas con nueve Stevie Awards

FAIRFAX, Va., 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy se han dado a conocer a los ganadores de los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica 2026. En su tercer año, este programa internacional de premios reconoce los logros sobresalientes en tecnología de organizaciones, equipos e individuos que desarrollan productos, servicios y soluciones innovadoras en todos los sectores.

Los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica reconocen la excelencia en áreas como la inteligencia artificial (IA), la tecnología de la información, la tecnología financiera (fintech), la tecnología sanitaria, la tecnología empresarial, la tecnología de las comunicaciones, la tecnología verde, la tecnología de fabricación, la tecnología minorista, la industria aeroespacial, la biotecnología y muchos otros sectores. Organizaciones de todos los tamaños —públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro— de cualquier parte del mundo pueden participar.

Más de 700 candidaturas de organizaciones de 37 países y territorios fueron evaluadas este año por más de 180 profesionales de la tecnología y los negocios que actuaron como jurados. Los ganadores fueron seleccionados en función de la puntuación media asignada durante el proceso de evaluación independiente.

Organizaciones con más Stevie Awards

Las organizaciones que obtuvieron cinco o más Stevie Awards en la edición de 2026 son:

IBM, Singapur y Estados Unidos (9)

Architecht, Estambul, Turquía (6)

ValueLabs, India y Estados Unidos (6)

Asiacell, Bagdad, Irak (5)

Dubai Digital Authority, Dubái, Emiratos Árabes Unidos (5)

Epsilon3, El Segundo, California, Estados Unidos (5)

Consulte la lista completa de ganadores de los Stevie Awards 2026 por categoría.

Categorías tecnológicas reconocidas

Los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica reconocen los logros en 23 sectores tecnológicos, entre ellos:

Tecnología de publicidad, marketing y relaciones públicas

Tecnología aeroespacial

Tecnología agrícola

Tecnología arquitectónica

Inteligencia artificial (IA)

Tecnología de asistencia

Biotecnología

Tecnología empresarial

Tecnología de las comunicaciones

Tecnología de la construcción e ingeniería civil

Tecnología educativa

Tecnología energética

Tecnología del entretenimiento

Tecnología financiera (FinTech)

Tecnología gubernamental

Tecnología verde y limpia

Tecnología sanitaria

Tecnología de la información

Tecnología de fabricación

Tecnología marina

Tecnología para el comercio minorista y electrónico

Tecnología para el deporte, el fitness y el ocio

Tecnología del transporte y la movilidad

Ceremonia de premios en París

Los ganadores serán homenajeados durante una gala de premios con alfombra roja el miércoles 28 de octubre de 2026 en el hotel Pullman Paris Montparnasse de París, Francia. El evento también celebrará a los ganadores de los Stevie Awards for Great Employers 2026, los International Business Awards y los German Stevie Awards. La ceremonia se transmitirá en directo a nivel mundial y las entradas ya están a la venta.

"Felicitamos a todos los ganadores de la tercera edición anual de los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica por sus logros sobresalientes", declaró Maggie Miller, presidenta de los Stevie Awards. "La innovación sigue transformando todos los sectores, y los ganadores de este año demuestran cómo la tecnología está mejorando las empresas, las organizaciones y la vida de las personas en todo el mundo. Esperamos celebrar sus logros en París este próximo mes de octubre".

Los Stevie Awards a la Excelencia Tecnológica son presentados por la organización Stevie Awards, productora de nueve de los programas de premios empresariales más importantes del mundo, incluidos The International Business Awards y The American Business Awards.

Acerca de los Stevie Awards

Desde el año 2002, los Stevie Awards son ampliamente reconocidos como los programas de premios empresariales más importantes del mundo, que reconocen logros destacados en el lugar de trabajo en todo el mundo. El nombre "Stevie" se deriva de la palabra griega stephanos, que significa "coronado".

Los Stevie Awards incluyen nueve programas de premios empresariales internacionales:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards

The International Business Awards

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Cada año, los Stevie Awards reciben más de 12.000 nominaciones de organizaciones en más de 70 países y territorios, reconociendo a organizaciones de todos los tamaños y a los profesionales que están detrás de su éxito.

Aprenda más en www.StevieAwards.com.

Contacto para medios

Nina MooreStevie AwardsNina@StevieAwards.com+1 703-547-8389

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