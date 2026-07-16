Anuncian un acuerdo de distribución de Zemcelpro® para Argentina, Hong Kong y Singapur

Zemcelpro (dorocubicel), también conocido como terapia celular UM171, está autorizado condicionalmente por la Comisión Europea para el tratamiento de ciertas neoplasias hematológicas.

FarmaMondo ha obtenido los derechos de distribución de Zemcelpro en Argentina, Hong Kong y Singapur.

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ExCellThera Inc. ("ExCellThera"), líder mundial en tecnologías de expansión de células madre sanguíneas y de mejora del metabolismo, y empresa matriz de Cordex Biologics ("Cordex"), ha dado a conocer hoy la firma de un acuerdo con Cordex que otorga a FarmaMondo SA ("FarmaMondo") los derechos de distribución de Zemcelpro (dorocubicel), también conocido como terapia celular UM171, en Argentina, Hong Kong y Singapur.

Zemcelpro es un novedoso producto personalizado para el trasplante de células madre hematopoyéticas criopreservadas que contiene dos componentes celulares: células CD34+ expandidas con UM171 (dorocubicel) y células CD34- no expandidas, ambas derivadas de la misma unidad de sangre del cordón umbilical. Está indicado en la Unión Europea para el tratamiento de pacientes adultos con neoplasias hematológicas que requieren trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas tras un acondicionamiento mieloablativo, cuando no se dispone de un donante compatible.

Según el acuerdo, FarmaMondo respaldará los programas de acceso precoz a Zemcelpro en los territorios acordados, aprovechando su experiencia en servicios regulatorios, de acceso al mercado y de distribución especializada para medicamentos innovadores en mercados internacionales y emergentes. El acuerdo tiene como objetivo facilitar el acceso a Zemcelpro a los pacientes elegibles a través de las vías de acceso precoz aplicables en los territorios cubiertos.

Este acuerdo representa un paso más en la estrategia global de acceso de Cordex a Zemcelpro. Cordex continúa explorando nuevas vías y alianzas estratégicas para respaldar y acelerar el acceso a Zemcelpro en Europa y los mercados internacionales.

"Este acuerdo con FarmaMondo representa un hito importante en nuestra estrategia de acceso temprano y refleja nuestro compromiso constante de impulsar Zemcelpro para pacientes con necesidades médicas significativas no cubiertas", explicó David Millette, consejero delegado de Cordex. "Seguimos observando un gran interés por parte de médicos, centros de trasplante y socios comerciales en terapias innovadoras que abordan necesidades persistentes no cubiertas en cánceres hematológicos y trasplantes de células madre", añadió Millette. "Nuestra prioridad sigue siendo facilitar el acceso responsable de los pacientes, al tiempo que impulsamos nuestra estrategia regulatoria y comercial global para Zemcelpro".

"Nos complace asociarnos con Cordex para facilitar el acceso a Zemcelpro en Argentina, Hong Kong y Singapur", declaró Yaron Spigel, consejero delegado de FarmaMondo. "Esta colaboración se alinea con la misión de FarmaMondo de contribuir a que los pacientes elegibles reciban medicamentos innovadores, especializados y que salvan vidas en mercados donde las vías de acceso pueden ser complejas. Esperamos trabajar estrechamente con Cordex para proporcionar apoyo a los médicos tratantes y a los centros de trasplante".

Acerca de Zemcelpro

Zemcelpro (dorocubicel), también conocido como terapia celular UM171, es un novedoso producto personalizado de trasplante de células madre hematopoyéticas criopreservadas desarrollado por Cordex, que contiene dos componentes: células CD34+ expandidas con UM171 (dorocubicel) y células CD34- no expandidas, cada una derivada de la misma unidad de sangre del cordón umbilical.

Zemcelpro ha recibido recientemente la autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea para el tratamiento de adultos con neoplasias hematológicas que requieren trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas tras un acondicionamiento mieloablativo, para quienes no se dispone de otras células donantes adecuadas. Para obtener información completa sobre el producto, incluidas las advertencias y precauciones de uso y las reacciones adversas (y su manejo adecuado), consulte el Resumen de las Características del Producto (RCP) de Zemcelpro en la UE.

Se prevén trámites regulatorios adicionales para Zemcelpro ante otras autoridades sanitarias, incluidas las de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Suiza.

Zemcelpro ha sido evaluado en más de 120 pacientes con neoplasias hematológicas en ensayos clínicos realizados en Estados Unidos, Europa y Canadá. Zemcelpro ha recibido la designación de medicamento huérfano y la designación de terapia avanzada de medicina regenerativa (RMAT) por parte de la FDA, así como la designación de medicamento huérfano, la clasificación de medicamento de terapia avanzada (ATMP) y la designación de medicamento prioritario (PRIME) por parte de la EMA.

Zemcelpro se ha probado en ensayos de fase 2 en pacientes con leucemias agudas y mielodisplasias de alto y muy alto riesgo que tienen opciones de tratamiento limitadas, baja supervivencia y alta incidencia de recaída con el tratamiento estándar actual, incluyendo pacientes con mutaciones en el gen TP53 u otras anomalías genéticas, pacientes que requieren un segundo trasplante y pacientes con enfermedad refractaria o activa. Se iniciará un ensayo pivote de fase 3 en esta población de pacientes lo antes posible.

También se está investigando el uso de Zemcelpro en otras poblaciones de pacientes, incluidos pacientes pediátricos y pacientes con enfermedades hematológicas no malignas.

Para obtener más información, visite zemcelpro.com

Zemcelpro es una marca registrada de Cordex o sus empresas relacionadas.

Acerca de FarmaMondo

FarmaMondo es un socio de comercialización internacional especializado en facilitar el acceso a terapias innovadoras y complejas en mercados emergentes y con necesidades insatisfechas. Mediante la coordinación global y la ejecución local, FarmaMondo apoya a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas en la distribución de tratamientos a través de procesos estructurados y conformes a la normativa, gestionando activamente los riesgos regulatorios, de precios, de acceso al mercado, de asuntos médicos y operativos asociados a la expansión. De esta forma, se facilita el acceso a medicamentos para pacientes con necesidades no cubiertas. Para más información, visite farmamondo.com.

Acerca de ExCellThera y la tecnología UM171

ExCellThera es líder mundial en terapias mejoradas con células madre sanguíneas. Su plataforma patentada Enhance™ para la expansión celular y la optimización metabólica está diseñada para administrar una mayor dosis de células madre terapéuticas funcionales mediante la expansión de células madre hematopoyéticas (CMH) de cualquier origen y contrarrestando los efectos del estrés inducido por el cultivo o la edición genética. ExCellThera colabora con empresas biofarmacéuticas para ayudarlas a desarrollar terapias celulares y génicas de vanguardia, aprovechando las tecnologías que conforman la plataforma Enhance™, incluida la molécula patentada UM171, que posee un mecanismo de acción innovador para la expansión ex vivo y la optimización metabólica de las CMH. Para obtener más información, visite excellthera.com y síganos en LinkedIn.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/anuncian-un-acuerdo-de-distribucion-de-zemcelpro-para-argentina-hong-kong-y-singapur-302827659.html