Se anuncian los finalistas para los 12th Golden Comic Awards

The 12th Golden Comic Awards Ceremony/photo credit: TTV - TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE LTD./PR NEWSWIRE

TAIPEI, 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los Golden Comic Awards se llevaron a cabo recientemente en el Taipei New Horizon Building. Al llevarse a cabo de forma virtual por primera vez en la historia, esta extravagancia de cómics no decepcionó. Los participantes compitieron por una bolsa total de 2,45 millones de dólares NT repartidos entre siete premios. El Gran Premio, con una cantidad de 500.000 dólares NT, fue para Xiaodao por Crouching Lion in a Bookstore. El Premio a la Contribución Especial fue para Ren Zheng-Hua por toda una vida creando cómics entretenidos.

Ren saltó a la fama en los cómics en la década de 1980 con sus cómics para niñas, entre los cuales Sea of Devil, Ren Rou Bao Zi, Drawn to Life y Drawn to Life 2 son sus obras más conocidas. A través del humor y el ingenio incisivo, los cómics que invitan a la reflexión de Ren abordan muchos de los problemas de la vida. Sus obras abordan una amplia variedad de temas y muestran tanto sus habilidades creativas como su perspicaz mirada a la ventana del alma humana. Ella ha llevado a cabo la descripción de la sociedad de Taiwán de muchas maneras, y sus historias son fieles a la vida, a la vez que se trata también de obras de carácter imaginativo.

El Ministerio de Cultura señaló que Crouching Lion in a Bookstore es interesante para hablar sobre las tiendas de alquiler de libros, que en gran parte han desaparecido de la sociedad. El trabajo es a la vez entretenido y muy humano. Al enseñar el talento de la nueva generación de cómics como lo hace, el trabajo se mostró del agrado universal de los jueces. El joven autor Xiaodao muestra madurez y un gran potencial, y por medio de esta pieza, ha arrojado la luz necesaria sobre el contraste entre los humanos y la inteligencia artificial

Son cinco las obras que ganaron el premio Cómic del Año este año. Entre ellas se encontraban Scrunchy de TaaRo, Hell Parade de Buke, Dutchman in Formosa vol.2 de Kinono y A Trip to the Asylum de Pam Pam Liu. Estos cómics han dado cobertura a temas como la fantasía, la historia y la psicología, y destacaron la libertad y la diversidad que se encuentran en la cultura de Taiwán.

El último ganador del cómic del año —Fantastic Tales of Splendid Blossoms — y Son of Formosa, de Yu Pei-Yun y Zhou Jian-Xin, que se llevaron a casa el premio al mejor talento nuevo, se destacaron por ser trabajos interdisciplinarios que introdujeron nuevos ángulos. Han mostrado además el potencial ilimitado de los artistas de cómics de Taiwán.

El Ministerio se comprometió a seguir trabajando a través de su fondo de orientación para apoyar la creación de cómics y plataformas originales. También trabajará a través de la Agencia de Contenido Creativo en apoyo de la Base de Cómics de Taiwán, invertirá y financiará el uso ampliado de la propiedad intelectual basada en las creaciones originales de Taiwán, financiará aplicaciones interdisciplinarias y mejorará el entorno para el mayor desarrollo de la industria del cómic de Taiwán.

La ceremonia de entrega de premios de la GCA se transmitirá a través de la Taiwan Television Enterprise el viernes 12 de noviembre a las 10 p.m. y también estará disponible para su visualización en el canal de YouTube de GCA. Los organizadores esperan que todos los fanáticos de los cómics se unan para presenciar las conmovedoras historias y los momentos de gloria capturados en la ceremonia. Debido a la COVID-19, la exhibición de este año se llevará a cabo de forma online hasta el 30 de noviembre. Presenta trabajos de nominados, cómics recomendados, casi 100 trabajos taiwaneses que han ganado premios internacionales, creaciones interdisciplinarias, ganadores del "Taiwan Original IP Cross- Media Application Award" en los hackathons, y un vistazo a los entornos de trabajo de los ganadores de los 11 Comic of the Year Awards. Los organizadores esperan que los aficionados de los cómics disfruten viendo cómo los cómics se entrelazan en su vida diaria.

Página web oficial de GCA: https://gca.moc.gov.tw

Muestra online GCA: https://gca.onlineexpo.tw/gca/2021/

Canal YouTube GCA: https://www.youtube.com/channel/UCqxid4Y5DPtFADvtWrqkaQw

Facebook de GCA: https://www.facebook.com/GoldenComic