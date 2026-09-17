Se anuncian las finalistas de la 23.ª edición de los premios Stevie® Awards for Women in Business

(Información remitida por la empresa firmante)

Los galardones más prestigiosos del mundo para mujeres profesionales se entregarán en Nueva York el 16 de noviembre

FAIRFAX, Va., 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy se anunciaron las finalistas de la 23.ª edición anual de los Stevie Awards for Women in Business, los galardones más prestigiosos del mundo para mujeres emprendedoras, ejecutivas y empleadas, así como para las organizaciones que dirigen. Visite http://Women.StevieAwards para consultar la lista completa de finalistas por categoría.

Los premios Stevie Awards for Women in Business son organizados por Stevie Awards, creadores de The American Business Awards y The International Business Awards, entre otros programas de galardones empresariales. Los premios Stevie gozan de gran prestigio mundial como los máximos reconocimientos a los logros en el ámbito laboral.

Los ganadores de los premios Stevie de Oro, Plata y Bronce de este año, seleccionados de entre los finalistas, se darán a conocer durante un banquete de premios en el hotel Marriott Marquis de Nueva York, el lunes 16 de noviembre. Se espera la asistencia de más de 400 ganadores, invitados y jueces de los Stevie Awards provenientes de todo el mundo a la ceremonia, la cual se transmitirá en vivo.

Este año se presentaron más de 1.500 candidaturas por parte de organizaciones y particulares en categorías como Ejecutiva del Año, Emprendedora del Año, Startup del Año, Mujeres que Ayudan a Mujeres y Empresa Dirigida por Mujeres del Año, entre muchas otras.

Las nominaciones fueron presentadas por organizaciones en 56 países, incluidos Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Estonia, Eswatini, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Letonia, Lituania, México, Marruecos, Myanmar, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Islas menores alejadas de los Estados Unidos y Zimbabue.

Entre las muchas organizaciones extraordinarias y mujeres que han sido reconocidas como Finalistas, se destacan las siguientes con seis o más nominaciones Finalistas:

Cherishers 811 CIC, Rugeley, Staffordshire, Reino Unido — 23 premiosIBM, varias localizaciones — 20 premiosPurpol Marketing Ltd, Chippenham, Wiltshire, Reino Unido — 16 premiosThe Dr Z Functional Medicine Academy LLC, Sheridan, WY, EE.UU. — 14 premiosUnitedHealthcare Consumer Services, Eden Prairie, MN, EE.UU. — 12 premiosJared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, VIC, Australia — 9 premiosSupernal World Creations, Naples, FL, EE.UU. — 9 premios4 Voices, Queensland, Australia — 8 premiosAdele M Anthony, Kearneys Spring, Australia — 8 premiosBlue Diamond Property Group, New South Wales, Australia — 8 premiosBELBİM, İstanbul, Turquía — 7 premiosBRYGE AI, New York, NY, EE.UU. — 7 premiosDream Culture, Sydney, NSW, Australia — 7 premiosEmpowered Living Care, Sydney, Australia — 7 premiosEpique Realty, Houston, TX, EE.UU. — 7 premiosNational Talents Company, Khobar, Arabia Saudita — 7 premiosNikki Langman, Melbourne, Australia — 7 premiosThe Audacious Agency, Maroochydore, QLD, Australia — 7 premiosAccess Offshoring, Brisbane, Australia — 6 premiosAvahi Inc., San Francisco, CA, EE.UU. — 6 premiosAward Writing Services, Bali, Indonesia — 6 premios Expand Your Empire, Fort Collins, CA, EE.UU. — 6 premiosInnovative Leadership Institute, Columbus, OH, EE.UU. — 6 premiosKatrina Wurm, Gisborne, Victoria, Australia — 6 premiosLead & Empower Her, Coronado, CA, EE.UU. — 6 premiosSyzygy - Life Directionist, Lake Munmorah, NSW, Australia — 6 premios

Los finalistas se determinaron mediante las puntuaciones promedio de más de 200 profesionales de todo el mundo, distribuidos en siete jurados. Dichas puntuaciones también determinarán la asignación de los premios Stevie de oro, plata y bronce entre los finalistas, los cuales se anunciarán el 16 de noviembre durante la ceremonia.

Acerca de los Stevie Awards

Desde 2002, los Stevie Awards se han consolidado como uno de los programas de premios empresariales más prestigiosos del mundo, reconociendo logros sobresalientes en el ámbito laboral a nivel global. El nombre "Stevie" deriva de la palabra griega stephanos, que significa "coronado".

Los Stevie Awards abarcan nueve programas de premios empresariales:

Asia-Pacific Stevie Awards

German Stevie Awards

Middle East & North Africa Stevie Awards

The American Business Awards

The International Business Awards

Stevie Awards for Great Employers

Stevie Awards for Women in Business

Stevie Awards for Technology Excellence

Stevie Awards for Sales & Customer Service

Cada año, los Premios Stevie reciben más de 12.000 candidaturas de organizaciones de más de 70 países y territorios, reconociendo a organizaciones de todos los tamaños y a los profesionales que impulsan su éxito.

Más información en www.StevieAwards.com.

Contacto para medios:

Nina Moore+1 703 547 8389Nina@stevieawards.com

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