Se anuncian las primeras estrellas phygitales que participarán en los Games of the Future 2025 en Abu Dhabi

Phygital Drone Racing - PHYGITAL INTERNATIONAL/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Clubes de élite y atletas phygitales de todo el mundo ya están confirmados para competir en el evento phygital más importante del mundo por un premio multimillonario.

DUBAI, EAU, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International anuncia hoy la primera ronda de participantes en los Games of the Future 2025, que se celebrarán en Abu Dhabi el próximo mes. El evento deportivo phygital más importante del mundo reunirá a clubes de élite de todo el mundo para competir en 11 disciplinas híbridas de última generación que combinan el atletismo físico con la jugabilidad digital de alto rendimiento.

Celebrado en el Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) del 18 al 23 de diciembre, cada disciplina reunirá a los mejores atletas phygitales de todo el mundo, quienes han demostrado un rendimiento excepcional, una sólida presencia en la comunidad y una competitividad demostrada, lo que convierte su participación en los Games of the Future en un evento imprescindible.

Para los fans de Battle of Robots, se ha confirmado que el equipo detrás del robot mundialmente famoso Zadkiel, Team Saint, participará en el evento de este año. A ellos se unirán un equipo familiar, formado por padre e hijo, Team Eruption, que ha ganado 12 campeonatos nacionales e internacionales, así como Team Monsoon, ganador del Extreme Robots Championships 2025 de Reino Unido, y Toon, con su robot TR4.

En la esperadísima competición MOBA Mobile.MLBB, se ha confirmado la participación de RRQ Hoshi, un equipo profesional de esports formado por miembros procedentes de Indonesia, junto con Aurora Gaming, anterior participante de los Games of the Future.

Mientras tanto, la VR Game.HADO Global Invitation verá a MISTA, Team Rock y ATROTOS competir en esta nueva modalidad, que reúne a atletas de Japón, Corea del Sur y Grecia.

El equipo de luchadores de MMA, GOR MMA, competirá en la competición Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves.

El evento Phygital Drone Racing contará con la participación de Minchan Kim, ganador del FAI World Drone Racing Championship 2023, y Yuki Hashimoto, de 18 años y medalla de oro en los World Games de China. Ambos competirán como parte del Team BDS. Se enfrentarán a Tech Drone League, que cuenta con Atakan Mercimek, quien obtuvo el tercer lugar en la FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race en 2024.

Con un premio multimillonario, los Games of the Future 2025 reunirán a atletas y creadores de primer nivel que operan en la intersección del deporte físico y la innovación digital.

Nis Hatt, consejero delegado (CEO) de Phygital International, afirmó: "El nivel de los clubes que se unen a nosotros en Abu Dhabi subraya la rapidez con la que el deporte phygital está creciendo. Estos clubes no solo compiten, sino que están forjando una nueva cultura competitiva donde el rendimiento físico, la estrategia y la habilidad digital se complementan. Los Games of the Future 2025 demostrarán el gran avance de este movimiento y su futuro crecimiento".

Aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de cada momento del GOTF 2025 en directo gracias a un importante despliegue de retransmisiones globales. Sportworld transmitirá el torneo de forma gratuita en más de 200 países, así como en televisores inteligentes Samsung y LG, mientras que Huya y SOOP ofrecerán cobertura en China, Corea del Sur y el Sudeste Asiático. En África, StarTimes y TV BRICS AFRICA ofrecerán acción en directo, resúmenes y programación centrada en debates a millones de espectadores. Con BIGG TV y Ei Nerd, además de amplificar el evento en EMEA y América, los aficionados de todo el mundo podrán sintonizarlo, ver competir a sus clubes favoritos y vivir el deporte phygital como nunca antes.

Los Games of the Future 2025 serán organizados por el Comité Organizador Local, liderado por ASPIRE, la autoridad oficial de muchos de los eventos mundiales más reconocidos del emirato. ASPIRE supervisará la planificación y ejecución completa del evento, garantizando una experiencia innovadora, fluida e inolvidable de principio a fin. A ellos se une Ethara, la empresa líder en operaciones de algunos de los eventos más emblemáticos de la ciudad, que aporta experiencia de primer nivel para garantizar una ejecución impecable en todos los niveles de los Juegos.

Para más información sobre los Games of the Future 2025, incluidos horarios, venta de entradas y actualizaciones de eventos, visite: sitio web oficial.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com

Contacto para medios: press@Phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dhabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana (Kazakstán).

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835074/Phygital_Drone_Racing.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2835075/Battle_of_Robots.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5648221/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-anuncian-las-primeras-estrellas-phygitales-que-participaran-en-los-games-of-the-future-2025-en-abu-dhabi-302631918.html