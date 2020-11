Anuncio de AppianGOVERNMENT 2020 - Modernización TI a la velocidad de bajo código

Experimente el valor de la hiperautomatización y el bajo código a través de conferencias magistrales en vivo de líderes gubernamentales sénior, sesiones de formación interactivas, demostraciones de productos y más

MCLEAN, Va., 18 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Appian , un proveedor líder de soluciones de automatización de bajo código para el gobierno y las organizaciones de defensa, será sede de su 4º evento anual AppianGOVERNMENT [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2986592-1&h=1614501394&u...] el 8 de diciembre para explorar el rol en expansión de la automatización de bajo código en la entrega de servicios y programas.

En AppianGOVERNMENT 2020, los líderes de tecnología del gobierno discuten cómo las agencias pueden acelerar la modernización en medio de la pandemia liberando el poder de la automatización de bajo código. Algunos paneles que se ofrecen incluyen:

Panel Federal Civil de Clientes - Navegando a través de la pandemia y más allá: Acelerar la modernización y mejorar la experiencia ciudadanaExplore cómo la plataforma Appian ofrece una flexibilidad significativa sobre los sistemas tradicionales al permitir un rápido diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones de misión crítica. El panel discutirá cómo sus agencias están pasando de un trabajo de bajo valor a un trabajo de alto valor aprovechando las tecnologías de IA y RPA.Ponentes:

-- Edward Dowgiallo, asesor técnico, U.S. Department of Transportation's (DOT) Office of the Chief Information Officer (OCIO) -- Matthew Miller, PB-ITS, U.S. General Services Administration (GSA); -- Moderador: Natalie Carey, líder de la industia, Federal Civilian en Appian

Panel global de clientes de salud pública - Gestión de procesos regulatorios complejos en un entorno ágil Los líderes de Salud Pública Global describen cómo están utilizando Appian para adaptarse a un entorno tecnológico, de salud y regulatorio que cambia rápidamente. Estas agencias están acelerando la prestación de servicios y mejorando los resultados del programa con una visión única de toda la información en todos los sistemas y fuentes de datos.Ponentes:

-- John Quinn, director de transformación y responsable digital y de información (CDIO), Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) -- Nick Karitsiostis, director asociado, Health Products and Food Branch, Health Canada -- Sean Wybenga, New Drug Informatics Lead, Center for Drug Evaluation & Research, U. S. Food and Drug Administration (FDA) -- Moderator: Jason Adolf, vicepresidente de la industria, Public Sector, Appian

Panel de clientes DoD - Modernización de la misión en 2020: Cómo el bajo código está acelerando el DoDEscuche detalles sobre las implementaciones de automatización de bajo código en el DoD y cómo se está modernizando la misión hoy en día. Los ponentes explicarán cómo sus organizaciones implementan aplicaciones seguras y escalables con capacidades móviles y sin conexión completas en entornos en la nube, autoadministrados e híbridos.Ponentes:

-- Dave Dieugenio, responsable de información, U.S. Marine Corps Recruiting Command -- Craig Lawrence, director, Logistics Solutions, Naval Supply Systems Command, U.S. Navy -- Moderator: Ray Wulff, líder de la industria, Global Defence Practice, Appian

La COVID-19 ha obligado a las organizaciones gubernamentales y de defensa a reevaluar sus procesos y a apoyarse en la automatización para ayudarles a adaptarse al cambio rápidamente. La plataforma de automatización de bajo código de Appian combina la automatización robótica de procesos (RPA) y la inteligencia artificial (IA) con flujo de trabajo, gestión de casos y desarrollo de bajo código para ofrecer iniciativas gubernamentales digitales para mejorar drásticamente la eficiencia operativa, la experiencia ciudadana y la participación del personal.

AppianGOVERNMENT también se complace en contar con patrocinadores Diamante Accenture, Booz Allen Hamilton, Deloitte, y KPMG; patrocinadores Platino Attain, CollabraLink, General Dynamics Information Technology, Groundswell, Horizon, e ICF; y patrocinador Oro DLT.

Acerca de AppianAppian proporciona una plataforma de automatización de bajo código que acelera la creación de aplicaciones empresariales de alto impacto. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión y el cumplimiento de riesgos globales. Para obtener más información, visite www.appian.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2986592-1&h=3896152405&u...].

CONTACTO: CONTACTO: Nicole Greggs, Director of relaciones con los medios,+1 703.260.7868, Nicole.Greggs@appian.com

Sitio Web: http://www.appian.com//