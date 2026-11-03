(Información remitida por la empresa firmante)

-Anycubic lanza las ofertas de Black Friday y Cyber Monday 2026 en 13 mercados globales, con hasta 350 dólares de descuento en impresoras 3D

SHENZHEN, China, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Anycubic, una marca global de impresión 3D para el consumidor, ha lanzado oficialmente sus ofertas de Black Friday y Cyber Monday 2026 en 13 mercados y regiones de todo el mundo. La promoción abarca impresoras 3D de tecnología FDM y de resina LCD, materiales de impresión, resinas y accesorios. Los clientes pueden ahorrar hasta 350 dólares en impresoras 3D seleccionadas, disfrutar de descuentos de hasta el 40 % en filamentos específicos y acceder a precios por volumen en filamentos a partir de 8,55 dólares por kilogramo; una excelente oportunidad para explorar diversas soluciones de impresión 3D a precios reducidos.

Impresoras 3D destacadas para impresión multicolor y modelos detallados

Una selección de impresoras 3D FDM y de resina de Anycubic forma parte de la promoción de Black Friday de este año, con descuentos en productos diseñados para diversas necesidades de impresión.

El modelo Kobra X Comboestá disponible por 469 dólares, lo que supone un ahorro de 130 dólares respecto a su precio habitual. Diseñado para la impresión FDM multicolor, incorpora el sistema multicolor ACE de Anycubic, brindando a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de crear impresiones en varios colores.

Para quienes buscan una plataforma de impresión cerrada con capacidades multicolor, el modelo Kobra S1 + ACE 2 Pro Combo está disponible por 429 dólares, con un descuento de 170 dólares. En la categoría de impresión por resina, la Photon P1 tiene un precio de 499 dólares, lo que representa un ahorro de 200 dólares y constituye una opción atractiva para los usuarios centrados en la creación de modelos detallados.

Otros modelos, incluidos la Kobra 3 Max V2 Combo, Kobra S1 Max Combo y Photon P1 Max, también forman parte de la promoción, con descuentos de hasta 350 dólares en productos seleccionados.

Ahorros en filamentos, resinas, paquetes y accesorios

Además de los descuentos en impresoras, Anycubic ofrece promociones en una amplia selección de materiales de impresión, que incluyen PLA, PLA+, PETG y otros filamentos FDM especiales, así como resinas fotopoliméricas, como la resina estándar (Standard Resin) y la resina lavable con agua (Water-Wash Resin).

Los clientes pueden aprovechar ofertas de combinación de productos y promociones por compra al por mayor, con descuentos de hasta el 40 % en filamentos FDM seleccionados y precios a partir de 8,55 dólares por kilogramo en compras al por mayor que cumplan los requisitos. También hay disponibles paquetes de resinas y materiales a precios promocionales, lo que brinda a los usuarios más opciones para abastecerse de suministros para sus proyectos de impresión en curso.

También se incluyen paquetes de impresoras y accesorios, con descuentos de hasta el 20 % en artículos seleccionados. Estas ofertas proporcionan un ahorro adicional a los clientes que deseen adquirir impresoras, materiales y accesorios complementarios de forma conjunta.

Venta global en 13 mercados hasta el 7 de diciembre

La promoción de Black Friday y Cyber Monday 2026 de Anycubic comenzó oficialmente su fase de ventas el 26 de octubre, abarcando 13 mercados y regiones: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Unión Europea, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Brasil, Japón y la tienda global oficial.

La campaña consta de varias etapas promocionales. La venta de Black Friday está activa desde el 26 de octubre hasta el 20 de noviembre, seguida por el periodo promocional de Black Friday, que va del 21 al 29 de noviembre. La campaña concluye con la fase de última oportunidad de Cyber Monday, vigente del 30 de noviembre al 7 de diciembre.

La disponibilidad de los productos, los precios promocionales y las condiciones de los descuentos pueden variar según la región. Por favor, consulte la tienda regional correspondiente para obtener información actualizada.

Acerca de Anycubic

Fundada en 2015, Anycubices una marca de impresión 3D para el consumidor, especializada en el desarrollo de impresoras 3D FDM y de resina LCD, materiales de impresión, accesorios y servicios de software relacionados. Mediante la innovación constante de sus productos y un diseño intuitivo, Anycubic busca hacer que la tecnología de impresión 3D y sus posibilidades creativas sean accesibles para más personas.

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