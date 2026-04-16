(Información remitida por la empresa firmante)

-Anycubic presenta su gama de impresoras 3D de última generación en RAPID+TCT 2026, destacando la innovación en FDM multicolor y resina de gran formato

BOSTON, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, un fabricante mundial de impresoras 3D de escritorio y materiales, presentó su última gama de productos en RAPID+TCT 2026 (Stand nº 1035), que tuvo lugar del 14 al 16 de abril en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Boston.

Aprovechando el gran impulso previo al evento y la continua validación por parte de medios externos de toda su gama de productos, el stand de Anycubic registró una participación constante durante todo el evento. Los flujos de trabajo de impresión FDM multicolor y de resina de gran formato captaron especialmente la atención de fabricantes, creadores y usuarios avanzados.

En toda su línea de productos FDM y de resina, los lanzamientos recientes de Anycubic han recibido cobertura de medios como CNET, TechRadar y Tom's Hardware, que destacan las mejoras en la usabilidad, la consistencia de impresión y la integración de flujos de trabajo multicolor en sus sistemas de escritorio. Este impulso mediático previo se mantuvo en RAPID+TCT 2026, donde las demostraciones en vivo y las muestras de impresión terminadas se convirtieron en el centro de la interacción con los visitantes en el stand.

Kobra X: Multicolor de nivel básico, integrada desde el principio

Presentada por primera vez en Formnext 2025, la Kobra X atrajo a un público constante al stand de RAPID+TCT, gracias a las demostraciones en vivo de impresión multicolor y la excelente calidad de impresión de las muestras. La cobertura mediática ha resaltado su accesibilidad y diseño integrado. Tom's Hardware la describió como "una excelente impresora de cuatro colores para principiantes", y TechRadar la calificó como "una opción completa, perfecta para principiantes y entusiastas".

La Kobra X está diseñada para usuarios que se inician en la impresión multicolor sin sistemas de color externos ni configuraciones complejas. Su arquitectura de segunda generación integra cuatro canales de filamento directamente en el cabezal de impresión, acortando el recorrido del filamento fundido a aproximadamente 30 mm, lo que reduce el tiempo de cambio de color entre un 30 % y un 50 %, y disminuye el desperdicio por purga en un margen similar, según las pruebas internas.

Photon P1 Max: Resina de gran formato que amplía una plataforma probada

La Photon P1 Max amplía la gama Photon a formatos más grandes, aprovechando el éxito de la Photon P1, que ha recibido críticas positivas de medios como Tom's Hardware por su calidad de impresión uniforme y su facilidad de uso en flujos de trabajo de resina de escritorio. Este modelo de mayor formato se basa en esta sólida base, atrayendo la atención de usuarios de estudio y creadores de pequeñas series en la feria.

Diseñada para un entorno de escritorio semiprofesional, ofrece un volumen de impresión de 18,3 L, compatible con modelos de hasta 300 mm de altura, junto con un depósito de resina de 1,9 L con control térmico para una viscosidad más estable durante sesiones de impresión prolongadas. Su pantalla de 14 pulgadas y resolución 12K (11520 8640 píxeles) con píxeles cuadrados de 24,8 24,8 μm permite una reproducción de detalles uniforme en toda el área de impresión. La conectividad dual (Wi-Fi + Ethernet) facilita una integración flexible en diferentes configuraciones, mientras que la monitorización mediante aplicación permite la gestión remota del flujo de trabajo durante todo el proceso de impresión.

Kobra S1 Max Combo: Ampliando un ecosistema multicolor ya consolidado

Como el sistema FDM más avanzado de Anycubic, la Kobra S1 Max Combo se basa en la serie Kobra S1, que ha recibido elogios de medios como CNET y TechRadar por su equilibrio entre velocidad, facilidad de uso y capacidad multicolor. El S1 Max amplía esta plataforma a un sistema de mayor formato con mayor capacidad de materiales, lo que despertó un gran interés entre usuarios y creadores experimentados en el stand.

El sistema cuenta con un volumen de impresión de 350 350 350 mm, una cámara calefactada a 65 °C, un extrusor a 350 °C y una base calefactada a 120 °C, compatible con materiales de ingeniería como PC, PA, ABS y compuestos de fibra de carbono. Combinado con hasta cuatro módulos ACE 2 Pro, permite la impresión de hasta 16 colores, con secado de filamento integrado y control de humedad para flujos de trabajo multimateriales más amplios.

Además de los tres sistemas principales, otras máquinas nuevas, como la Photon P1, Kobra S1 Combo, Kobra 4 y Kobra 3 Max Combo, también despertaron un notable interés entre los visitantes durante la feria.

Impulsando la transición de la impresora de escritorio al flujo de trabajo

El stand de Anycubic en RAPID+TCT 2026 refleja la continua evolución de la compañía en las categorías de impresión FDM y resina, impulsada por una mayor automatización, una mayor compatibilidad de materiales y sistemas de escritorio más potentes. En toda la gama de productos, el objetivo principal sigue siendo extender la impresión 3D de escritorio a flujos de trabajo reales más fiables y flexibles.

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