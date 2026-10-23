Anycubic y Thingiverse anuncian una asociación exclusiva para ampliar el acceso a modelos 3D

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Anycubic, una marca global en el ámbito de la impresión 3D, ha anunciado una colaboración exclusiva con Thingiverse, una de las mayores comunidades en línea de diseños para impresión 3D. Mediante esta alianza, Anycubic sigue desarrollando su ecosistema en torno a las necesidades creativas, en constante evolución, de sus usuarios; para ello, ofrece una mayor diversidad de contenidos y un proceso más fluido, desde la inspiración hasta la impresión.

Como paso inicial, esta colaboración permitirá a los usuarios de Anycubic acceder a la biblioteca de Thingiverse, que cuenta con más de 2 millones de modelos 3D. Algunos de estos modelos serán adaptados para la impresión multicolor y convertidos por Anycubic del formato STL al formato 3MF para las impresoras compatibles; esto ayudará a reducir la configuración manual y facilitará a los usuarios el proceso que va desde la elección de un modelo hasta su preparación para la impresión.

Durante la última década, Anycubic se ha centrado en hacer que la impresión 3D sea más accesible mediante impresoras y materiales asequibles, explicó James Ouyang, cofundador de Anycubic. A medida que la impresión 3D llega a un público más general, los usuarios necesitan algo más que hardware: requieren contenido de calidad y formas más sencillas de convertir sus ideas en impresiones exitosas. Crear una experiencia de impresión 3D más integrada es una parte fundamental de nuestra estrategia a largo plazo, y colaborar con Thingiverse nos permite dar un paso más hacia ese objetivo.

Anycubic y Thingiverse comparten la visión de integrar contenido, software y hardware para ofrecer una excelente experiencia de usuario de manera abierta, afirmó Romain Kidd, consejero delegado de Thingiverse. Queremos facilitar al máximo que los propietarios de impresoras 3D de todo el mundo puedan disfrutar de los objetos compartidos por los creadores en Thingiverse. A medida que este proyecto avance, seguiremos aumentando la cantidad de objetos compatibles.

El 17 de noviembre de 2026 se lanzará oficialmente la sección de colaboración dedicada en Makeronline. Ambas empresas seguirán trabajando juntas para ampliar la gama de modelos compatibles y hacer que la impresión 3D sea más accesible.

Acerca de Anycubic

Fundada en 2015, Anycubic desarrolla soluciones de impresión 3D para el mercado de consumo, que incluyen impresoras 3D de resina y FDM, materiales, así como software y servicios de contenido complementarios. La empresa tiene el compromiso de hacer que la impresión 3D sea más accesible a través de sus soluciones de impresión y su enfoque en la experiencia del usuario.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Anycubic .

Acerca de Thingiverse

Thingiverse es una comunidad en línea para compartir y descubrir diseños imprimibles en 3D. Conecta a diseñadores, creadores y entusiastas de la impresión 3D a través de una amplia biblioteca de modelos creados por la comunidad.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Thingiverse .

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/anycubic-y-thingiverse-anuncian-una-asociacion-exclusiva-para-ampliar-el-acceso-a-modelos-3d-302918066.html