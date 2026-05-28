Aokah reduce el proceso de selección de ubicaciones para empresas Fortune 500 en el CCG (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Aokah reduce el proceso de selección de ubicaciones para empresas Fortune 500 en el CCG de 10 semanas a menos de una, y obtiene la distinción HFS Hot Tech por su modelo de servicios como software nativo de IA

HFS Research reconoce a Aokah como uno de los líderes en la transformación de la consultoría en el CCG, pasando de ciclos de consultoría de semanas a inteligencia de decisiones basada en IA que se implementa en cuestión de horas; la plataforma destaca un caso práctico excepcional en una empresa real y la única plataforma de servicios como software para el CCG del mercado

NUEVA YORK, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el director de Servicios Empresariales Globales de una empresa química incluida en la lista Fortune 500 necesitó poner a prueba las opciones de ubicación en el Centro de Capacidad Global (CCG) en tiempo real y superar el escrutinio del director financiero en cuanto a costes, recurrió a Aokah. Lo que habría requerido 10 semanas de trabajo de consultoría se logró en menos de una semana. Este resultado, documentado y verificado por la firma de análisis independiente HFS Research, fue lo que le valió a Aokah la distinción de HFS Hot Tech Vendor para 2026.

HFS Research, una de las firmas líderes mundiales en investigación y consultoría, seleccionó a Aokah entre un competitivo grupo de proveedores de tecnología emergentes, basándose en cinco criterios: singularidad de su oferta, solidez de su ecosistema, impacto en el cliente, posición financiera e impacto medible en la categoría de Servicios como Software (SaaS). Aokah fue reconocida como 'uno de los primeros proveedores en abordar el cuello de botella de la consultoría en el ámbito del CCG' al sustituir la consultoría intensiva en personal por una plataforma de inteligencia de ejecución basada en IA.

"El mercado de la consultoría para la configuración del CCG está pasando de un ciclo de decisión de semanas, liderado por la consultoría, a uno de horas, impulsado por datos e IA. Aokah es pionera en esta transformación". — HFS Research, 2026

El problema que Aokah se propuso resolver

La demanda global de Centros de Capacidades Globales (CCG) ha crecido rápidamente, con más de 1.800 CCG operativos solo en India, y una aceleración adicional en Latinoamérica, Europa del Este y el Sudeste Asiático. Sin embargo, la forma en que las empresas implementan los CCG no ha seguido el mismo ritmo. Más del 72 % de los nuevos CCG en construcción experimentan retrasos significativos o sobrecostes durante sus primeros 24 meses, debido a modelos de asesoramiento fragmentados, toma de decisiones manual y una complejidad de ejecución que supera la capacidad de consultoría.

Aokah se fundó para cerrar esta brecha de ejecución. Su plataforma nativa de IA comprime cada fase del ciclo de vida del CCG, desde la exploración estratégica hasta la puesta en marcha y la optimización, reemplazando semanas de análisis intensivos de consultoría con inteligencia de ejecución basada en la plataforma.

Qué hace la plataforma

La plataforma de Aokah se integra directamente con el ciclo de vida del CCG a través de tres módulos principales:

Explorer: Inteligencia de ubicación y modelado de casos de negocio para CCG con IA. Cubre costes, talento disponible, infraestructura, riesgo geopolítico, ESG y señales del ecosistema en más de 500 ciudades globales. Reemplaza las presentaciones que los consultores suelen elaborar manualmente.

Inteligencia de ubicación y modelado de casos de negocio para CCG con IA. Cubre costes, talento disponible, infraestructura, riesgo geopolítico, ESG y señales del ecosistema en más de 500 ciudades globales. Reemplaza las presentaciones que los consultores suelen elaborar manualmente. Builder: Gobernanza de la ejecución y orquestación de hitos para la configuración de CCG. Disponible desde abril de 2026. Cubre la estructuración de entidades, la arquitectura de roles, los planes de contratación y la selección de proveedores mediante flujos de trabajo automatizados con intervención humana en cada etapa.

Gobernanza de la ejecución y orquestación de hitos para la configuración de CCG. Disponible desde abril de 2026. Cubre la estructuración de entidades, la arquitectura de roles, los planes de contratación y la selección de proveedores mediante flujos de trabajo automatizados con intervención humana en cada etapa. Optimizer: Optimización continua del rendimiento del CCG e inteligencia de escalabilidad (hoja de ruta). Se identificaron objetivos para la evaluación comparativa de la productividad, el análisis del alcance del control y la automatización de procesos a partir de datos operativos.

Los tres módulos se basan en los 5 motores de inteligencia patentados de Aokah, que abarcan información sobre programas, geografía, talento, ecosistemas y entregas, y se fundamentan en una metodología codificada de más de 300 programas empresariales del CCG a lo largo de más de 25 años de experiencia operativa.

Lo que dicen las empresas

Tres empresas globales de bienes de consumo, fabricación diversificada y logística utilizan activamente Aokah Explorer y Builder en programas en funcionamiento. El caso del fabricante de productos químicos Fortune 500, citado directamente en el informe de HFS, constituye una de las pruebas más claras del sector: inteligencia de ubicación objetiva, impulsada por IA, que concilió las preferencias anecdóticas de los consultores con datos reales, incluyendo trampas de mercado con alta rotación, y proporcionó una lista de candidatos preseleccionados que el director financiero aceptó.

"Los CCG no fracasan por una mala estrategia. Fracasan porque la ejecución es fragmentada, lenta y opaca. Creamos Aokah para cambiar eso, proporcionando a los líderes empresariales la inteligencia y la orquestación que necesitan para tomar decisiones más rápidas, reducir el riesgo de ejecución y crear CCGs que ofrezcan resultados desde el primer día. Este reconocimiento de HFS valida que estamos creando la plataforma adecuada en el momento adecuado".— Atul Vashistha, fundador, presidente y consejero delegado, Aokah

"Aokah es uno de los primeros actores en combinar un profundo enfoque en el CCG con un auténtico modelo de servicios como software. La combinación de datos propios, flujos de trabajo nativos de IA y la valiosa experiencia operativa adquirida en más de 300 programas empresariales crea una base difícil de igualar para la competencia. Los compradores que contacten con Aokah desde el principio acortarán los ciclos de decisión, reducirán los riesgos de las decisiones sobre ubicación y diseño organizativo con datos concretos, y permitirán que sus socios consultores se centren en la asesoría y la gestión del cambio".— Achyuta Ghosh, líder de investigación ejecutiva, HFS Research

Definiendo una nueva categoría: Servicios como software para el CCG

La designación HFS Hot Tech sitúa a Aokah dentro de la categoría de Servicios como Software (SaaS), un mercado que, según estimaciones de HFS Research, transformará más de 1,5 billones de dólares en gasto en tecnología y servicios empresariales durante la próxima década. En este contexto, HFS posiciona a Aokah como 'uno de los primeros actores en combinar el enfoque en el CCG con los servicios como software', ocupando un nicho de mercado entre las plataformas de consultoría de IA generalistas y las firmas de asesoría especializadas en el CCG.

El informe también señala que Aokah está siendo comercializada bajo marca blanca por firmas de consultoría e investigación, lo que significa que los líderes de GBS podrían estar utilizando Aokah como motor de inteligencia subyacente sin darse cuenta. HFS recomienda a los compradores que pregunten a sus socios de consultoría qué plataforma impulsa su inteligencia de ubicación y sus estrategias para el CCG.

Aokah se expandió al mercado EMEA en enero de 2026 con el lanzamiento de sus operaciones en el Reino Unido, extendiendo su plataforma para apoyar a las empresas europeas en el diseño y la escalabilidad de sus estrategias para el CCG.

Acerca de Aokah

Aokah es una plataforma de inteligencia de ejecución y orquestación impulsada por IA para Centros de Capacidades Globales (CCG), Servicios Empresariales Globales (GBS) y líderes de transformación empresarial. Su modelo nativo de Servicios como Software™ (SaaS) con IA ayuda a las empresas a explorar, desarrollar y optimizar las operaciones de los CCG utilizando datos propios de más de 500 ciudades globales, flujos de trabajo basados en agentes e inteligencia de gobernanza de la ejecución, basada en más de 300 programas empresariales de CCG. Fundada en 2024 y con sede en Nueva York, Aokah cuenta con el respaldo de Mphasis Corporation y entre sus primeros clientes se encuentran empresas Fortune 500 de los sectores de bienes de consumo, fabricación diversificada, logística y productos químicos.

Para obtener más información, visite www.aokah.com.

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