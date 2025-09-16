AOSOM BUSINESS participa por primera vez en la Feria Hábitat València

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 16 de septiembre de 2025.- La multinacional de e-commerce Aosom, especializada en mobiliario, complementos para el hogar y productos de jardín, participará por primera vez en la Feria Hábitat València 2025, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre. La compañía presentará en su stand una cuidada selección de artículos que reflejan su apuesta por la innovación, la versatilidad y el diseño accesible, además de dar a conocer Aosom Business, su programa B2B dirigido a empresas y profesionales. Los visitantes podrán descubrir todas las novedades de la firma en el Nivel 3 · Pabellón 4 · Stand A27.

Elegancia y calidez en el hogar

Entre las propuestas que se exhibirán destacan las butacas tapizadas en efecto borreguito, uno de los grandes atractivos del stand, que aportan suavidad, elegancia y calidez a los espacios interiores. Junto a ellas, se mostrarán sofás, sillas, mesitas de noche y aparadores con rejilla decorativa, una tendencia que combina ligereza visual y diseño atemporal. La colección de Aosom está inspirada en la naturalidad de lo orgánico, ofreciendo piezas que encajan con armonía en ambientes tanto modernos como clásicos.

Un programa diseñado para profesionales

El programa Aosom Business representa una apuesta estratégica para fortalecer la relación con el canal B2B. A través de esta iniciativa, la compañía ofrece condiciones ventajosas y descuentos especiales, adaptados a proyectos de distinta escala. También proporciona acceso a un catálogo diversificado con marcas propias como Homcom, Outsunny o PawHut, junto a una atención personalizada y soporte especializado para profesionales.

La empresa busca posicionarse como un socio de confianza para empresas del sector hostelero, oficinas, comercios y estudios de interiorismo que necesitan soluciones prácticas y asequibles. “Queremos que los profesionales encuentren en Aosom Business una herramienta útil para optimizar sus proyectos, con la garantía de un catálogo amplio y competitivo”, explica la delegación B2B de la compañía.

Expansión y nuevas oportunidades

La participación de Aosom Business en Hábitat València supone un paso más en la expansión de Aosom en el mercado español, reforzando un modelo de e-commerce que ya opera con éxito en varios países europeos. Con almacenes propios en España, la compañía garantiza entregas rápidas y un servicio posventa cercano.

Con esta primera participación en el certamen, el equipo de Aosom Business quiere incrementar su visibilidad en el canal profesional, consolidarse como alternativa de referencia en mobiliario y decoración y generar nuevas sinergias con distribuidores, arquitectos y diseñadores.

La firma invita a todos los asistentes a visitar su stand en el Nivel 3 · Pabellón 4 · Stand A27 para descubrir cómo sus colecciones logran unir diseño y funcionalidad con soluciones competitivas y adaptadas a las necesidades de los profesionales.

Contacto

Emisor: Aosom

Contacto: Aosom

Número de contacto: 931294512