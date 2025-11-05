Aosom.es se adelanta al Black Friday con una campaña que no se puede perder - Aosom.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de noviembre de 2025.-

La temporada de compras más esperada del año se anticipa con fuerza en el canal digital. Cada vez más plataformas de comercio electrónico optan por extender las campañas promocionales más allá del viernes tradicional, marcando el inicio de un periodo de ofertas más amplio y sostenido. En este contexto, Aosom.es ha lanzado su Black Month, una campaña que combina descuentos directos, sorteos y ventajas exclusivas, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de hogar, jardín, deporte y ocio antes de la llegada del Black Friday.

Adelantarse a las compras del Black Friday ofrece ventajas adicionales: garantiza la disponibilidad de los artículos más demandados, evita posibles retrasos logísticos por la saturación del transporte y permite recibir los pedidos con mayor comodidad antes del pico de demanda. De este modo, Aosom.es anima a sus clientes a planificar sus compras con antelación para disfrutar de una mejor experiencia de compra.

Descuentos previos, sorteos diarios y ventajas acumuladas

Durante todo el mes de noviembre, la tienda online activa un plan de promociones estructuradas que van más allá de la tradicional jornada del último viernes. A través del uso del cupón Black15, los usuarios pueden obtener un 15% descuento en una selección de artículos que abarca distintas categorías del catálogo. Esta iniciativa permite acceder a productos funcionales con un precio reducido sin necesidad de esperar a fechas concretas.

Entre las acciones destacadas del Black Month, Aosom.es incluye también un sistema de sorteo diario, en el que se seleccionan tres pedidos aleatorios que resultan completamente gratuitos. La participación es automática y las condiciones están recogidas en las bases legales publicadas en su sitio web.

Además, se ha incorporado una ruleta de premios interactiva que ofrece a los participantes la posibilidad de ganar cupones descuento, productos gratuitos y cheques regalo de hasta 20 euros. Esta mecánica complementa la estrategia de activación comercial, promoviendo una mayor interacción del usuario con la plataforma.

Flexibilidad en devoluciones y disponibilidad anticipada

Como parte del plan especial para noviembre, la empresa ha extendido su política de devoluciones. Las compras realizadas durante el periodo de Black Month podrán devolverse hasta el 31 de enero de 2026, ofreciendo mayor tranquilidad al consumidor ante decisiones de compra anticipada o regalos navideños.

Con esta estrategia, Aosom.es se suma a las plataformas que están redefiniendo la experiencia de compra estacional, ampliando los plazos y diversificando las ventajas. Las ofertas Aosom forman parte de una tendencia consolidada en el comercio electrónico, donde la anticipación y la flexibilidad se convierten en factores clave para atraer a un público cada vez más informado y exigente.

Contacto

Emisor: Aosom.es

Contacto: Aosom.es

Número de contacto: 931294512