Apacer en Embedded World 2026: Soluciones de almacenamiento para IA integrada

(Información remitida por la empresa firmante)

EINDHOVEN, Países Bajos, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En embedded world 2026, Apacer (pabellón 1, expositor 310) presentará sus últimas soluciones de almacenamiento industrial diseñadas para soportar cargas intensivas de trabajo generadas por la IA integrada.

La serie Enterprise SSD diseñada para servidores edge, servidores de la nube, así como para centros de datos medianos, ha superado con éxito múltiples patrones de pruebas. Es totalmente compatible con Windows 11, Windows Server y los kernels de Linux más recientes. Gracias a la moderna tecnología flash con interfaz PCIe Gen5 x4, la serie Enterprise SSD ofrece capacidades de hasta 30 TB.

DRAM industrial para aplicaciones de alto rendimiento

La gama de memoria mejorada DDR5 6400 de Apacer, que incluye CUDIMM, CSODIMM y REG DIMM , incorpora controladores de reloj avanzados para optimizar la sincronización y la integridad de la señal. Además, los supresores de voltaje transitorio (TVS) integrados proporcionan una protección robusta contra sobretensiones y descargas electrostáticas (ESD), lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones de HPC e IA.

Soluciones innovadoras para proyectos Raspberry Pi

Para la implementación eficiente y fiable de proyectos Raspberry Pi, Apacer presentará soluciones de almacenamiento compatibles , como tarjetas microSD de 64 GB. Los productos cuentan con certificación QVL para Raspberry Pi 3, 4 y 5.

Con el nuevo SSD Apacer Pi HAT, Apacer presenta un diseño innovador que reemplaza el adaptador Pi-HAT original. Permite a los usuarios ahorrar en hardware de almacenamiento adicional y, al mismo tiempo, beneficiarse de tecnologías patentadas de Apacer, como CoreSnapshot 2 .

Completamente libre de plomo conforme a la Directiva RoHS de la UE

Todas las DRAM industriales de Apacer, así como el SSD PV250-M280, cumplen totalmente con la Directiva RoHS de la UE. Esto se consigue mediante el uso de un diseño de resistencia completamente libre de plomo y pasta de soldadura de baja temperatura, en combinación con tecnología de relleno inferior en el proceso SMT.

Tecnologías innovadoras de valor añadido

La tecnología CoreVolt 2 protege los datos y dispositivos mediante la detección y estabilización del voltaje en tiempo real de los SSD. En caso de fluctuaciones de voltaje, activa automáticamente una fuente de alimentación de respaldo con condensadores de polímero de tantalio, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido.

La tecnología CoreEnergy combina alto rendimiento y eficiencia de energia con una gestión de energía SSD específica para cada aplicación. Gracias a un diseño conjunto de hardware y software, ofrece varios modos de energía predefinidos que permiten a los usuarios elegir el equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética según los requisitos de su aplicación para reducir eficazmente el consumo de energía y evitar el sobrecalentamiento.

Foro de Expositores de Embedded WorldFecha y hora: Martes 10 de marzo de 2026, 14:30 – 15:00Ubicación: Foro de Expositores, Sala 3Título: Storage, empowering embedded AI growthPonente: Doctor Gibson Chen, presidente de Apacer Technology Inc.

Contacto de prensa de Apacer:Sammi ChenE-mail: sammi_chen@apacer.nl Teléfono: +31 40-267-0000 #6130 https://www.apacer.com/en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923287/Apacer_at_embedded_world_2026.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/apacer-en-embedded-world-2026-soluciones-de-almacenamiento-para-ia-integrada-302704700.html