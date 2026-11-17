(Información remitida por la empresa firmante)

La emblemática marca de aperitivos de Campari Group lleva su ola naranja a la principal competición de selecciones nacionales de fútbol de Europa

MILÁN, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Aperol, el aperitivo italiano por excelencia, se convierte en el socio oficial de Spritz de la UEFA EURO 2028™, mediante la primera colaboración de la historia entre Campari Group y la UEFA.

Reflejo de la alegría contagiosa y del espíritu de compartir que definen a Aperol, esta alianza sitúa a la marca en el centro de una de las experiencias más potentes a nivel mundial, ofreciendo un escenario natural para que Aperol conecte con sus seguidores a lo largo de todo el torneo.

La colaboración abarca los Clasificatorios Europeos y la UEFA EURO 2028™.

La UEFA EURO 2028™, que contará con 24 selecciones nacionales disputando 51 partidos en nueve estadios del Reino Unido e Irlanda, brindará a Aperol una plataforma privilegiada para profundizar y seguir impulsando la relevancia de la marca en mercados europeos clave y más allá.

Esta asociación se produce en un momento en el que Aperol consolida su estatus como icono global de la cultura italiana del aperitivo, fundamentado en una combinación única de sociabilidad, estilo italiano y el emblemático Aperol Spritz, cuyas consumiciones anuales han pasado de aproximadamente 60 millones a 1500 millones en los últimos veinte años[1].

Esta creciente relevancia internacional se refleja en la sólida posición de la marca en mercados clave: Aperol Spritz es el Spritz/Cocktail número 1 en Italia[2] y el cóctel más servido en establecimientos de toda Gran Bretaña[3]; por su parte, Aperol se sitúa como la marca internacional de bebidas espirituosas número 1 en varios mercados, incluidos Italia, Alemania, Austria y Suiza.[4]

La siguiente fase de crecimiento también se ve respaldada por la expansión de la franquicia a través de nuevos formatos como Aperol Spritz On Tap, Aperol Spritz Ready to Serve y Aperol Spritz Ready to Drink, diseñados para ampliar el abanico de ocasiones y entornos en los que los consumidores pueden disfrutar de un Aperol Spritz.

"Esta colaboración hace realidad nuestro objetivo de "Unlocking Human Connections" a escala global, uniendo a millones de seguidores", afirmó Simon Hunt, consejero delegado de Campari Group. "Al tratarse de nuestra primera gran alianza internacional en el ámbito del fútbol y nuestro primer patrocinio con la UEFA, la UEFA EURO 2028 brinda a Aperol una oportunidad excepcional para conectar con el público a gran escala, respaldando así la ambición de la marca de ampliar su presencia a través de nuestros nuevos formatos y de abrir nuevas ocasiones de consumo".

Desde 1919, Aperol ha dado forma al ritual italiano del aperitivo: un momento para desconectar, conectar con amigos y disfrutar del placer de estar juntos. Hoy en día, Aperol Spritz es reconocido internacionalmente como un símbolo de ese ritual social, que reúne a las personas en plazas, terrazas y otros puntos de encuentro en todo el mundo.

"Durante unas semanas, cada cuatro años, Europa se convierte en una enorme terraza. La UEFA EURO es uno de los pocos eventos capaces de unir a todo un continente. La gente se reúne en plazas, bares y hogares; celebran y comparten recuerdos que perduran mucho después del pitido final", comentó Thomas Moradpour, director de marketing de Campari Group. "Aperol Spritz se ha convertido en mucho más que un simple aperitivo o una tarde en una terraza soleada. Es uno de los rituales sociales que definen a la Europa moderna; nuestra esencia es, precisamente, unir a las personas. Por eso, la combinación de Aperol Spritz y la UEFA EURO resulta tan natural. Ambos se centran en crear momentos de alegría y unión a una escala extraordinaria".

Guy-Laurent Epstein, director ejecutivo de marketing de la UEFA, señaló: "Estamos encantados de asociarnos con Campari Group y de dar la bienvenida a su icónica marca, Aperol, como patrocinador oficial de la UEFA EURO 2028 y de los Clasificatorios Europeos. La UEFA EURO es mucho más que un torneo de fútbol; es una celebración que une a las personas a través de experiencias compartidas inolvidables. La dilatada trayectoria de Aperol a la hora de crear momentos de conexión y convivencia hace que encaje de forma natural en nuestros eventos, y esperamos trabajar juntos para crear un torneo memorable".

Aperol dará vida a esta colaboración mediante una serie de experiencias y activaciones dinámicas, diseñadas para ofrecer a los consumidores en edad legal para beber más oportunidades de reunirse, conectar y compartir en torno al torneo, haciendo que los momentos vividos en común sean aún más memorables. Más adelante, antes del inicio del torneo, se darán a conocer detalles adicionales sobre la campaña, las experiencias y las activaciones para el consumidor que Aperol llevará a cabo en el marco de la UEFA EURO 2028™.

Como parte del compromiso constante de Campari Group con el consumo responsable, todas las iniciativas estarán orientadas a ofrecer experiencias de gran calidad que promuevan la moderación y fomenten conexiones significativas entre los consumidores en edad legal para beber.

[1] Fuente: Presentación de Campari Group Strategy Day 2025 [2] Fuente: BVA Doxa. Basado en el consumo de cócteles durante los últimos tres meses, tanto en términos generales como en el momento del aperitivo, a partir de una lista de 34 cócteles. Estudio realizado entre abril y mayo de 2025 con una muestra de 2.000 consumidores de entre 18 y 55 años que habían consumido cócteles alcohólicos en los tres meses anteriores. [3] Fuente: Basado en datos NIQ CGA Volume Pool. Informe de bebidas mixtas en locales de Gran Bretaña (categoría cóctel). Período de 52 semanas finalizado el 21/03/2026. 2026 The Nielsen Company (Europe) Sarl. [4] Fuente: IWSR, International Spirit Brand Vol & Val, YTD abril 2026.

Acerca de CAMPARI GROUP

Campari Group es un actor destacado en la industria mundial de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas de las categorías premium y super premium. Esta abarca desde aperitivos, incluyendo marcas icónicas como Aperol y Campari, y destilados de agave, como el tequila Espolòn, hasta whiskies y rones con Wild Turkey y Wray & Nephew Overproof, además de coñac y champán, entre los que se encuentran Courvoisier y Grand Marnier. Fundado en 1860, Campari Group es una de las empresas de bebidas espirituosas de más rápido crecimiento a nivel mundial y el líder indiscutible en la categoría de aperitivos. Cuenta con un alcance de distribución global, con presencia comercial en más de 190 países y posiciones de liderazgo en Europa y América. Con sede en Milán (Italia), Campari Group opera a través de 21 centros de producción en todo el mundo y dispone de su propia red de distribución en 27 países. Campari Group emplea a aproximadamente 4.800 personas. Las acciones de la empresa matriz, Davide Campari-Milano N.V. (Reuters: CPRI.MI; Bloomberg: CPR IM), cotizan en la Bolsa de Italia desde 2001. Para más información: http://www.camparigroup.com/en. Disfrute de nuestras marcas de forma responsable.

Acerca de APEROL

Aperol es el aperitivo perfecto: de un color naranja brillante y con una graduación alcohólica ligera, posee un sabor rico y complejo que proviene de la infusión de una mezcla de hierbas y raíces de alta calidad. Creado por los hermanos Barbieri y presentado en 1919 en la Feria Internacional de Padua, Aperol pronto se convirtió en uno de los aperitivos favoritos de los italianos y, hoy en día, está conquistando el mundo. Su receta original permanece inalterada y se mantiene en secreto hasta la fecha. Al prepararse siguiendo la receta oficial de la IBA (Asociación Internacional de Bartenders) combinando Aperol con Prosecco y un toque de agua con gas, se obtiene el aperitivo perfecto: el Aperol Spritz, la bebida social por excelencia. Aperol actúa como un nexo social, un lenguaje universal que une a las personas.

Acerca de la UEFA

La UEFA es el organismo rector del fútbol europeo y una organización sin ánimo de lucro que apoya y garantiza que el deporte más popular del mundo siga prosperando a todos los niveles en sus 55 federaciones miembro. Como parte de su compromiso, la UEFA invierte el 97,5 % de sus ingresos en actividades, proyectos e iniciativas relacionados con el fútbol, los cuales aseguran el desarrollo continuo del fútbol profesional, tanto masculino como femenino, así como del fútbol base, el fútbol juvenil y el fútbol sala.

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Este comunicado de prensa es una traducción de la versión original en inglés y se proporciona únicamente por comodidad y con fines informativos. La versión original en inglés es la versión oficial y vinculante. En caso de cualquier discrepancia o inconsistencia, prevalecerá la versión original en inglés.

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