Apertum Holding contrata a Quinn Emanuel para desafiar la advertencia de Bafin sobre DAO1

MÚNICH, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El desarrollador de tecnología de activos digitales Apertum Holding Ltd. contrató a Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP para impugnar una advertencia emitida por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) con respecto a la plataforma descentralizada DAO1 de Apertum.

La advertencia de BaFin alega que DAO1 opera sin la debida autorización según el Reglamento (UE) 2023/1114 sobre los mercados de criptoactivos (MiCAR). La postura de Apertum/DAO1 es que la advertencia carece de fundamento. En nombre de la empresa, Quinn Emanuel está en contacto con BaFin sobre el alcance del requisito de autorización según MiCAR. Apertum se compromete a defender su posición, proteger sus intereses y proporcionar tecnología transformadora a los usuarios, de conformidad con la legislación aplicable en las jurisdicciones donde opera.

En julio, Quinn Emanuel impugnó con éxito una orden de cese y desistimiento emitida a Apertum por la Junta de Valores del Estado de Texas, lo que resultó en la desestimación de ese caso.

