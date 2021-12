Apertura de subvenciones | Conferencia sobre el ecosistema y el lanzamiento de nuevos productos de Creality 2021

SHENZHEN, China, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 1 de diciembre de 2021, Creality anunció el lanzamiento de tres nuevas impresoras 3D, incluidas CR-10 Smart Pro, Ender-3 S1 y Sermoon V1 & V1 Pro, que atrajeron con éxito la atención de los entusiastas de la impresión 3D. "Viva con pasión, imprima con creación", Creality siempre se dedica a realizar ideas creativas por medio de la innovación en impresión 3D.

Las nuevas impresoras 3D tienen varios aspectos destacados, pero todas tienen el objetivo final de optimizar la experiencia de uso.

Más inteligente

Ser inteligente es la tendencia de desarrollo de productos de Creality. CR-10 Smart Pro es mucho más inteligente. Al ser accesible a Wi-Fi, Bluetooth o RJ45, el control remoto se realiza a través por medio de la aplicación Creality Cloud. ¡Con solo un clic en el teléfono, comienza la impresión! Gracias a la cámara AIoT HD, el control en tiempo real también se puede realizar de forma remota.

CR-10 Smart Pro ha llevado a cabo la adopción de la nivelación de modo dual (automático y manual) con el objetivo de proporcionar una mejor garantía de la precisión de nivelación, mejorando la tasa de éxito de la impresión. El extrusor directo de metal completo compatible con diversos filamentos mantiene un rendimiento excelente al imprimir con TPU, PA, fibra de carbono, etc. La interfaz de usuario se ha actualizado a una pantalla multitáctil de visualización completa HD de 4,3 pulgadas con soporte para actualización en línea OTA. Optimización de funciones e inteligencia – estos son los motivos por los que le impresionará CR-10 Smart Pro.

Más creativo

Hacer realidad más ideas maravillosas es la aspiración de Creality. Ender-3 S1 con ensamblaje completado en 6 pasos es fácil de usar para los usuarios. Su innovadora extrusora directa "Sprite" asegura una alimentación suave, siendo al mismo tiempo compatible con múltiples filamentos. Gracias a CR-Touch, la precisión de nivelación automática se ha mejorado en gran medida, garantizando además que la primera capa siempre será perfecta.

Contando con dos tornillos de avance del eje Z, el funcionamiento es muy estable, y permite llevar a cabo la impresión de modelos con una precisión superior. Ender-3 S1 tiene un potencial creativo infinito con accesorios como cabezal de grabado láser, luz LED, caja Wi-Fi, cámara, etc. Creality no pone límites a la imaginación, y además siempre anima a los usuarios a explorar.

Más adecuado

Impresionar a los usuarios con la facilidad de uso es la filosofía de diseño de Creality. Sermoon V1 & V1 Pro ha cambiado revolucionariamente el concepto de trabajo preparatorio. Sin nivelar ni ensamblar, los usuarios pueden comenzar a imprimir cuando se saca la impresora de la caja. Pueden controlar la entrada o salida automática del filamento con tan solo un clic en la pantalla.

La estructura completamente cerrada es segura para una observación cercana, y Sermoon V1 Pro proporciona una doble seguridad al suspender la impresión cuando se abre la puerta. Por este motivo, no ha de preocuparse si los niños quieren acercarse o tocar la impresora por curiosidad. El funcionamiento silencioso es otro punto a destacar. Los ventiladores súper silenciosos y la placa base IC silenciosa de 4 ejes con ruidos de impresión inferiores a 45 dB no molestarán a los usuarios incluso si están estudiando o durmiendo. Sermoon V1 Pro se ha actualizado para admitir la impresión y el seguimiento remotos con una cámara equipada. Conéctese a la aplicación Creality Cloud, imprima con un clic y la supervisión en tiempo real ya no es un sueño.

Creality ya está desplegando estos nuevos productos dentro de los mercados mundiales y para los aficionados a la impresión 3D, a los que damos la bienvenida para que recojan sus favoritos: https://www.creality.com/activity-news/product-guide.

