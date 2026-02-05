(Información remitida por la empresa firmante)

APEXX Global anuncia una inversión de 10 millones de dólares de Finch Capital para acelerar el crecimiento global

LONDRES, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- APEXX Global, la plataforma líder de orquestación de pagos centrada en el comerciante, anunció hoy una inversión estratégica de hasta 10 millones de dólares liderada por Finch Capital, un inversor de crecimiento europeo con profunda experiencia en pagos y en el escalamiento de actores de tecnología financiera a nivel internacional.

APEXX Global es una plataforma de orquestación de pagos multipremiada que permite a los comercios empresariales optimizar el rendimiento de los pagos a gran escala mediante una única API. Al enrutar inteligentemente las transacciones a través del ecosistema global de pagos, APEXX aumenta significativamente las tasas de aceptación, reduce los costes de procesamiento y mejora la economía unitaria, convirtiendo los pagos de una carga operativa en un impulsor medible de ingresos y margen.

La inversión de hasta 10 millones de dólares estadounidenses de Finch Capital se produce tras un período de fuerte impulso comercial para APEXX Global, marcado por la adquisición de importantes empresas comerciales, como Jet2, Iglu.com y Norse Atlantic, hacia finales de 2025. Estas incorporaciones de clientes aceleraron la escalabilidad de la plataforma y el crecimiento de los ingresos, llevando al negocio al borde del punto de equilibrio. La inversión de Finch se utilizará ahora para impulsar la siguiente fase de crecimiento de APEXX Global, impulsando la innovación continua de productos y la expansión internacional a medida que aumenta la demanda de orquestación inteligente de pagos.

Como parte de la inversión, Radboud Vlaar, socio gerente de Finch Capital, se unirá a la Junta Directiva global de APEXX y asumirá el rol de presidente, aportando una amplia experiencia apoyando a juntas directivas y empresas de tecnología financiera y pagos de alto crecimiento.

Finch Capital gestiona más de 500 millones de euros en activos bajo gestión y ha respaldado a más de 50 empresas de cartera en Europa y Estados Unidos, con un sólido historial de escalamiento de plataformas de infraestructura de misión crítica en mercados complejos y regulados.

APEXX Global permite a los comerciantes empresariales acceder a todo el ecosistema global de pagos a través de una única API de confianza. Sus capacidades inteligentes de enrutamiento y optimización ayudan a los comerciantes a mejorar las tasas de conversión, reducir los costes de procesamiento y asegurar el futuro de sus estrategias de pago, sin añadir complejidad ni sobrecarga operativa.

Radboud Vlaar, socio director de Finch Capital y presidente de APEXX Global, comentó:

"APEXX Global ha creado una plataforma de orquestación de pagos verdaderamente diferenciada, con un enfoque claro en los resultados de los comercios. El sector de los pagos es global, complejo y en rápida evolución, y la capacidad de APEXX para optimizar inteligentemente la aceptación y el coste a escala la posiciona excepcionalmente bien. Nos entusiasma colaborar con el equipo y apoyar la siguiente fase de crecimiento internacional en el sector de viajes y más allá".

Peter Keenan, consejero delegado y cofundador de APEXX Global, dijo:

"Finch Capital aporta la combinación perfecta de experiencia en pagos, perspectiva internacional y experiencia de crecimiento que buscábamos. Esta inversión refuerza nuestra estrategia y tecnología, y el nombramiento de Radboud como presidente refuerza aún más nuestro liderazgo a medida que crecemos globalmente. Nuestro enfoque sigue siendo claro: ofrecer valor medible a los comercios simplificando los pagos y generando mejores resultados".

Acerca de APEXX GLOBAL ( www.apexx.global )

APEXX Global es una plataforma global de orquestación de pagos, galardonada con múltiples premios, que combina adquirentes, pasarelas, carritos de compra y métodos de pago alternativos en un único mercado y una solución integral para comercios de nivel empresarial/nivel 1. APEXX crea un servicio integrado y transparente que gestiona la autorización, el procesamiento y la optimización de las transacciones.

APEXX adopta un enfoque agnóstico en cuanto a las colaboraciones, trabajando con diversos proveedores de soluciones en el sector de pagos. Nuestro enfoque crea una solución más eficiente y rentable que simplifica la complejidad de los pagos electrónicos y elimina los sistemas tecnológicos heredados. Nuestra misión es ayudar a las empresas a crecer reduciendo costes innecesarios, aumentando las tasas de conversión y simplificando el proceso de ejecución de pagos mediante la orquestación avanzada de pagos.

Acerca de Finch Capital ( www.finchcapital.com )

Finch Capital es un inversor europeo de capital de crecimiento que respalda a equipos ambiciosos que desarrollan la próxima generación de software B2B especializado. Nos centramos en nueve sectores de tecnología empresarial y financiera. La firma invierte en empresas que suelen generar entre 5 y 15 millones de euros en ingresos anuales recurrentes (ARR), ayudándolas a alcanzar una escala rentable y acelerar su crecimiento. Finch Capital aporta una profunda experiencia sectorial y una estrategia práctica y probada de creación de valor. La firma ha respaldado a empresas de alto crecimiento, como AccountsIQ, eFlow, Fourthline, Goodlord, Lavanda, NomuPay y ZOPA.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apexx-global-anuncia-una-inversion-de-10-millones-de-dolares-de-finch-capital-302680435.html