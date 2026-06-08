(Información remitida por la empresa firmante)

- Aphranel celebra su primer aniversario con la certificación EU MDR, el lanzamiento de Arc™ y la entrega de más de 150.000 jeringas

SHANGHAI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de mayo de 2026, Aphranel celebró su primer aniversario en el Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, marcando un hito importante en la presencia internacional de la marca en el ámbito de la estética regenerativa.

Un año antes, el 8 de mayo de 2025, Aphranel se lanzó oficialmente a nivel mundial en Shanghái tras obtener la primera aprobación en China para un relleno facial inyectable de microesferas de hidroxiapatita de calcio (CaHA). En aquel momento, muchos se preguntaban hasta dónde podría llegar una marca de estética regenerativa basada en la investigación científica a largo plazo y la innovación en biomateriales.

Un año después, Aphranel ha demostrado tanto credibilidad científica como aceptación en el mercado.

En su primer año en el mercado, las entregas acumuladas de productos en China superaron las 150.000 jeringas. La marca se expandió a 28 provincias y 94 ciudades de China, se asoció con más de 620 clínicas médicas y certificó a más de 700 médicos en todo el país.

En un mercado de estética regenerativa cada vez más competitivo, Aphranel pasó de su lanzamiento a su amplia adopción clínica en tan solo 12 meses.

Durante la cumbre de aniversario, Aphranel anunció que había obtenido la certificación del Reglamento de Dispositivos Médicos de la Unión Europea (EU MDR) en virtud del Reglamento (UE) 2017/745.

Con este logro, Aphranel se convirtió en el primer relleno facial inyectable de origen y fabricación en China en obtener la certificación EU MDR y el primer relleno facial inyectable de microesferas de CaHA de la región de Asia-Pacífico certificado bajo el marco EU MDR.

El proceso de certificación MDR duró 2 años y 7 meses bajo la vía de Clase III para dispositivos médicos implantables absorbibles, e incluyó más de 6.381 páginas de documentación técnica y más de 120 reuniones regulatorias internas. El proceso se completó en colaboración con BSI, un organismo notificado con sede en el Reino Unido y una de las primeras organizaciones designadas por el MDR en el mundo.

Durante los últimos 12 años, Shanghai Moyom, la empresa de biotecnología detrás de Aphranel, se ha mantenido comprometida con la investigación a largo plazo de biomateriales y la tecnología regenerativa de CaHA, impulsando avances en la estructura de microesferas, la validación de la vía de degradación y el desarrollo de biomateriales regenerativos.

Otro de los momentos más destacados del evento de aniversario fue el lanzamiento de Aphranel MagicCrystal Arc™, el segundo producto estrella de la marca. Arc™ representa un nuevo capítulo en "La poética del tiempo", ampliando la visión de la marca a través del contorno facial y la estética regenerativa.

Una mesa redonda multidisciplinaria examinó la innovación en biomateriales, la medicina regenerativa, las aplicaciones clínicas y el creciente papel de la innovación de origen chino en el panorama mundial de la medicina estética.

Investigadores y expertos destacados en el campo también presentaron nuevas perspectivas sobre la estética regenerativa y la remodelación tisular. El profesor Yuan Tun, del Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Biomateriales de la Universidad de Sichuan, compartió hallazgos preliminares sobre la cinética de degradación in vivo y los mecanismos de remodelación tisular de las microesferas de Aphranel CaHA, aportando información científica adicional sobre el enfoque de la marca hacia la biodegradación controlada y la estética regenerativa.

Aphranel también lanzó "El Plan Norns", una iniciativa académica global diseñada para fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos en estética regenerativa.

Basada en el intercambio de conocimientos, la colaboración y el intercambio científico, la iniciativa tiene como objetivo impulsar la educación médica internacional, la investigación colaborativa, el diálogo clínico global y el desarrollo de un sistema mundial de mentores para la estética regenerativa.

Aphranel también firmó acuerdos de colaboración con expertos médicos y socios de Europa, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico, reforzando así la red académica internacional de la marca.

Además de la medicina regenerativa, Aphranel anunció una alianza estratégica con Langjiu Manor, una de las principales bodegas de licores prémium de China, conocida por su filosofía de crecimiento y envejecimiento a través del tiempo.

En todo el recinto, instalaciones artísticas inmersivas inspiradas en mariposas, arquitectura y el tiempo transformaron el Waldorf Astoria Shanghai en una expresión sensorial de "La poética del tiempo".

De cara al futuro, Aphranel seguirá expandiéndose por Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el Sudeste Asiático, al tiempo que invierte en la ciencia y la investigación que dan forma a la estética regenerativa.

"La disposición a esperar es el sello distintivo por excelencia de una marca construida para el largo plazo", dijo Guangming Lin, fundador de Aphranel.

Para Aphranel, el primer aniversario no es el final, sino el comienzo de su próximo capítulo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2994914/726d3a2a572ee4705a23eecfc510b32b_raw.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994913/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2994916/image2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2994915/image3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2994917/image4.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aphranel-celebra-su-primer-aniversario-302793634.html