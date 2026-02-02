(Información remitida por la empresa firmante)

- Aphranel lanza la estrategia de marca "La poética del tiempo" en IMCAS París, redefiniendo el valor a largo plazo en la estética médica

PARÍS, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En el Congreso Mundial del Curso Internacional de Máster sobre Ciencias del Envejecimiento (IMCAS) de 2026 en París, Aphranel, marca china de medicina estética regenerativa especializada en inyectables de CaHA, bajo la dirección de SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, presentó su estrategia global de marca, "La poética del tiempo". El lanzamiento marcó la presentación de la filosofía estética a largo plazo de Aphranel a un público internacional.

Celebrado en un histórico cine parisino, el evento reflejó la intención de Aphranel de replantear la perspectiva del tiempo en la medicina estética, cambiando el enfoque de los resultados visuales a corto plazo al valor estético sostenible a largo plazo. El entorno resaltó la convicción de Aphranel de que las decisiones estéticas deben evaluarse no solo por los resultados inmediatos, sino por su perdurabilidad en el tiempo.

Durante el lanzamiento, Lin Guangming, fundador de Aphranel, abordó una pregunta recurrente en la práctica clínica: "La gente suele preguntar cuánto tiempo puede durar un resultado estético. Detrás de esta pregunta se esconde una preocupación más profunda: si la decisión tomada hoy seguirá siendo correcta en el futuro. Lo que escuchamos constantemente en los comentarios clínicos reales no es solo un deseo de rendimiento, sino una necesidad de confianza a largo plazo".

Esta perspectiva constituye la base de la filosofía de "La poética del tiempo" de Aphranel, que considera la belleza no como una carrera contra el envejecimiento, sino como una colaboración reflexiva con el tiempo y una relación a largo plazo en la que vale la pena invertir.

En este marco, Aphranel define el valor estético en tres dimensiones. La Eficacia Inmediata enfatiza el soporte estructural fiable y la mejora inicial visible, gracias al material CaHA de alta G' de Aphranel. La Vitalidad Evolutiva refleja la capacidad de Aphranel para estimular la regeneración continua de colágeno, permitiendo que los resultados se desarrollen de forma natural. El Metabolismo Seguro destaca el compromiso de Aphranel con la biodegradación totalmente controlable, lo que facilita la planificación segura del tratamiento a largo plazo para médicos y pacientes.

Junto con el lanzamiento de la estrategia de marca, Aphranel presentó el Programa Educativo Global "La poética del arquitecto del tiempo", diseñado para apoyar a los médicos en la ejecución técnica y la planificación estética a largo plazo, adaptada a cada paciente. Aphranel cree que el valor profesional reside en integrar la estructura, la individualidad y el tiempo.

El lanzamiento también incluyó un diálogo interdisciplinario entre expertos de la medicina, los negocios y la cultura, que examinó cómo el pensamiento estético a largo plazo se extiende más allá de la práctica clínica. Las presentaciones científicas reforzaron que la filosofía de Aphranel se basa en la investigación clínica verificable y la ciencia de los materiales. Al concluir el evento, Lin señaló que, así como el cine invita a la reflexión más allá del momento presente, Aphranel busca traducir la comprensión del tiempo en confianza y serenidad duraderas.

Estar con el tiempo. Ser como yo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873473/Aphranel.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aphranel-lanza-la-estrategia-de-marca-la-poetica-del-tiempo-en-imcas-paris-302676138.html