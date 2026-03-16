Aphranel nombrada para la lista Forbes China Beauty 100

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Aphranel, marca china de medicina estética regenerativa bajo la empresa SHANGHAI MOYANG BIOTECHNOLOGY, ha sido incluida en la tercera lista Forbes China Beauty 100, publicada por Forbes China, que reconoce a las marcas del sector de la belleza y la medicina estética en China por su innovación y potencial de crecimiento.

Este reconocimiento refleja la continua inversión de Aphranel en el desarrollo de productos, la consolidación de la marca y los estándares de la industria.

La lista destaca a las marcas que demuestran rendimiento en el mercado, innovación, influencia en la industria y potencial de desarrollo a largo plazo en la industria de la belleza de China.

Compromiso con el desarrollo de productos a largo plazo y la integridad médica

Como marca de estética médica especializada en materiales regenerativos de CaHA (hidroxiapatita de calcio), Aphranel ha mantenido un enfoque de desarrollo de productos a largo plazo centrado en la investigación científica y la validación clínica. La compañía continúa invirtiendo en la optimización de la estructura de los materiales, la investigación clínica y los datos de seguridad a largo plazo.

El relleno facial inyectable de CaHA de Aphranel presenta un sistema estructural compuesto por un 30% de microesferas de CaHA y un 70% de gel portador de CMC, que proporciona soporte estructural inmediato a la vez que estimula la regeneración de colágeno con el tiempo. El producto incorpora la tecnología patentada de microesferas ACD-MT™ y la tecnología patentada de gel de CMC PCD-ETT™.

Con microesferas de aproximadamente 30-35 μm y una superficie en forma de frambuesa con una estructura de orificios pasantes, el material favorece la adhesión celular y la integración tisular.

Con un valor G' de aproximadamente 5.500 Pa, el relleno está diseñado para proporcionar un soporte estructural estable durante la inyección. A medida que el material se degrada gradualmente, los iones de calcio traza liberados durante el proceso participan en el metabolismo tisular, contribuyendo a resultados graduales y de aspecto natural con el tiempo.

"Aphranel Poética del Tiempo": Una filosofía de marca para la estética médica

Más allá del desarrollo de productos, Aphranel ha presentado su filosofía de marca "Aphranel Poética del Tiempo". El concepto refleja la visión de la compañía de que los tratamientos estéticos deben alinearse con los procesos biológicos naturales, permitiendo resultados graduales y sostenibles en lugar de una transformación inmediata.

En consonancia con esta filosofía, la compañía continúa invirtiendo en iniciativas de formación médica, incluyendo programas de intercambio académico que incorporan investigación anatómica, así como apoyo clínico basado en imágenes diseñado para ayudar a los médicos con la evaluación de la capa de inyección y la evaluación de resultados a largo plazo.

Los analistas del sector señalan que, a medida que el sector de la medicina estética en China se regula cada vez más y se estandariza profesionalmente, las marcas que priorizan el cumplimiento normativo, la recopilación de datos clínicos a largo plazo y la formación profesional están ganando un mayor reconocimiento en la industria.

Con base en este reconocimiento, Aphranel planea ampliar la inversión en investigación de materiales, colaboración clínica y formación médica, a la vez que continúa fortaleciendo la conexión entre la innovación científica y la práctica clínica para fomentar la confianza de médicos y pacientes.

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