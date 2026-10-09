aphranel® presenta la estética regenerativa en MXGP Shanghai 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- aphranel, una marca de estética regenerativa desarrollada en China por MOYOM Biotech, fue socio oficial del Campeonato Mundial de Motocross FIM (MXGP) Shanghai 2026, que se llevó a cabo del 11 al 13 de septiembre. En el evento, la marca llevó a cabo la presentación del enfoque de la estética facial a un público más allá de la comunidad de la medicina estética.

El espacio de aphranel combinó el característico verde de la marca con una instalación de mariposas, motocicletas y exhibiciones de motocross. Los visitantes también podían pasar por el aphranel Time Café. Siendo creado en relación al tema "Conviértete en dueño de tu estado. Atrévete a subir al escenario", el espacio atrajo visitantes y se convirtió en un lugar popular para la realización de fotografías durante el fin de semana de la carrera.

Como el evento atrajo a un público predominantemente masculino, aphranel se centró en la estética facial masculina. Su bioestructurador MagiCCrystal CaHA se utiliza para el contorneado facial basado en la anatomía en zonas como por ejemplo las cejas, la nariz, el mentón y la mandíbula. Este enfoque sirve para destacar la proporción facial y la definición estructural, conservando al mismo tiempo los rasgos que hacen que cada rostro sea único.

Zhang Xue, fundador de la marca china de motocicletas ZXMOTO, también fue un visitante del espacio aphranel. Su presencia reunió a dos marcas chinas que trabajan en campos muy diferentes en el evento de Shanghái.

MagiCCrystal es el resultado de un programa de desarrollo por medio de CaHA que MOYOM Biotech inició en el año 2013. El programa recibió apoyo del Proyecto Nacional de Ciencia y Tecnología de China durante el XIII Plan Quinquenal. En febrero de 2025, después de llevar a cabo 12 años de investigación y desarrollo de producto, MagiCCrystal obtuvo el registro de dispositivo médico de Clase III de la NMPA, convirtiéndose en el primer bioestructurador facial de microesferas de hidroxiapatita de calcio aprobado en China. Desde que se llevó a cabo su lanzamiento comercial, las ventas acumuladas han superado las 200.000 jeringas y el producto se distribuye a través de más de 700 clínicas de medicina estética en toda China. La colaboración junto a MXGP también sirvió para proporcionar a aphranel un entorno para conectar la investigación a largo plazo, la precisión técnica, la resiliencia y los rigurosos estándares que respaldan su trabajo con biomateriales con cualidades valoradas en el automovilismo.

Esta colaboración forma parte del esfuerzo a un nivel superior desarrollado a través de aphranel destinado en dar a conocer al público internacional la tecnología de estética regenerativa desarrollada en China. Junto con la inversión continuada dedicada a la investigación y comercialización de biomateriales, la marca ha ampliado sus iniciativas en los ámbitos del deporte, el diseño y la cultura.

Tras el éxito experimentado en Shanghái, aphranel continúa su expansión a nivel internacional. Su filosofía "Be With Time" ("Estar al día con el tiempo") conecta su trabajo científico con las perspectivas cambiantes sobre la estética contemporánea.