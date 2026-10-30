aphranel® recibe a médicos europeos en China para un intercambio clínico

(Información remitida por la empresa firmante)

Un programa de una semana de duración, bajo el marco de The Norns' Weave, analiza la práctica clínica china y sus posibles aplicaciones en Europa.

SHANGHAI, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- aphranel, la marca de estética regenerativa de MOYOM Biotech, ha puesto en marcha un programa de intercambio clínico que permite a médicos europeos viajar a China para participar en una semana de observación clínica y debate. Bajo el concepto de "Aprender en China, aplicar en Europa", el programa ofrece a los médicos europeos un contacto directo con la experiencia clínica y las técnicas de inyección desarrolladas en China, brindándoles la oportunidad de valorar cómo estos enfoques podrían integrarse en su práctica profesional en Europa. Esta iniciativa forma parte de 'The Norns' Weave', un programa académico global que conecta a médicos de diversas culturas, prácticas clínicas y filosofías estéticas. Inspirado en las tres Nornas de la mitología nórdica, el programa refleja la filosofía de aphranel, The Poetics of Time, a través de tres pilares: diálogo, intercambio y convergencia.

Tras más de 12 años de investigación y desarrollo, aphranel ha ampliado su presencia internacional, respaldada por la obtención, en 2025, de la aprobación de dispositivo médico de clase III de la NMPA para su relleno MagiCCrystal CaHA, así como por la certificación bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE, obtenida en 2026. Este bioestructurador emplea una tecnología patentada de microesferas de CaHA que combina un soporte estructural inmediato con la bioestimulación de colágeno y una biodegradación completa. Mediante su modelo de formación Train-the-Trainer (TTT) y diversas alianzas académicas internacionales, aphranel busca facilitar el intercambio de conocimientos clínicos entre médicos y fortalecer una práctica basada en la evidencia dentro del campo de la estética regenerativa a nivel mundial.

El doctor Tiago Guimarães, en compañía del equipo médico y comercial europeo de aphranel, realizó recientemente una visita a China para llevar a cabo un programa de inmersión clínica en varias ciudades, junto a médicos chinos certificados por aphranel. La delegación visitó los centros Yestar Medical Aesthetic Hospital y Huamei Zixin Medical Aesthetic Hospital en Guangzhou; Shenzhen Fanyan Aesthetics y Shenzhen Boai Shuguang Hospital en Shenzhen; REAL Medical Aesthetics en Shanghái; así como Estee Ryan y JollyHue en Hangzhou.

A través de evaluaciones estéticas faciales, debates sobre casos clínicos y demostraciones de inyección, los médicos participantes intercambiaron conocimientos prácticos sobre la planificación de tratamientos individualizados y la bioestructuración facial basada en CaHA.

Los debates abordaron las diferencias en cuanto a origen étnico, anatomía facial y preferencias estéticas según la región, así como el potencial clínico de aphranel como bioestructurador de CaHA de nueva generación. Los médicos analizaron su uso a distintas profundidades anatómicas, incluida su aplicación sobre el periostio para proporcionar soporte estructural profundo, así como su inyección en capas más superficiales para mejorar la calidad de los tejidos blandos. Estas aplicaciones se integraron en planes de tratamiento individualizados, orientados tanto a la estructura facial como a la calidad de los tejidos blandos.

El intercambio permitió identificar prioridades clínicas comunes entre diversos enfoques de tratamiento: preservar la expresión facial natural, respetar la diversidad anatómica y lograr resultados estéticos equilibrados y personalizados. The Norns' Weave está diseñado para ofrecer a los médicos la oportunidad de comparar enfoques y aprender de la experiencia clínica de sus colegas, ampliando así sus conocimientos sobre materiales regenerativos y técnicas de inyección.

El programa también ha incluido intercambios con comunidades médicas en Oriente Medio. Durante la Conferencia Científica de Medicina Estética de Arabia Saudita (SAAM), celebrada en Riad, médicos estéticos chinos compartieron sus métodos de evaluación facial y técnicas de inyección con sus homólogos de Oriente Medio. Posteriormente, profesionales médicos de la región visitaron la sede central de MOYOM Biotech en Shanghái, dando continuidad a este intercambio.

Con más de 620 clínicas de estética asociadas, más de 700 médicos certificados y más de 200.000 jeringas utilizadas en China en aproximadamente un año desde su lanzamiento, aphranel sigue consolidando su red de formación clínica. MOYOM Biotech tiene previsto ampliar The Norns' Weave mediante nuevos intercambios académicos en Europa, colaboraciones entre expertos (E2E) y el desarrollo continuo de evidencia clínica.

A través de estos intercambios, The Norns' Weave conecta a médicos de China y otros países para compartir experiencias clínicas y analizar diversos enfoques de la estética regenerativa. El programa también ofrece un espacio para explorar The Poetics of Time, la relación entre la estética regenerativa y la belleza a medida que esta evoluciona con el paso del tiempo.

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