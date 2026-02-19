APIT Madrid celebra el Día Internacional del Guía con visitas solidarias sostenibles el 21 de febrero - APIT

Madrid, 19 de febrero de 2026.-

El próximo sábado 21 de febrero se conmemora el Día Internacional del Guía, una fecha que pone en valor la labor de los profesionales que interpretan y transmiten el patrimonio cultural a visitantes nacionales e internacionales. Esta jornada representa una oportunidad para visibilizar el papel esencial de los guías oficiales en la preservación y difusión de la historia, el arte y las tradiciones de cada territorio.

En este marco, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT Madrid) organiza una iniciativa especial con motivo del Día Internacional del Guía, consistente en la realización de visitas solidarias sostenibles en colaboración con la Fundación CRIS Contra el Cáncer. A través de esta acción, la entidad busca reforzar el reconocimiento del colectivo profesional y, al mismo tiempo, contribuir a una causa de carácter social y científico.

Visitas solidarias por el Madrid Histórico

Las rutas darán comienzo a las 11:00 horas desde la Puerta del Sol y se desarrollarán por el Madrid Histórico, con una duración aproximada de una hora y media. El recorrido no seguirá un itinerario cerrado, permitiendo una aproximación dinámica y contextualizada a distintos espacios emblemáticos del centro de la capital.

Estas visitas serán gratuitas y estarán guiadas por profesionales habilitados, garantizando el rigor histórico y la calidad interpretativa que caracteriza a los guías oficiales de turismo. La iniciativa incorpora además un enfoque sostenible, alineado con la promoción de un turismo responsable y respetuoso con el entorno urbano y patrimonial.

Para participar en los recorridos será necesario realizar previamente un acto solidario mediante una aportación económica destinada íntegramente a respaldar los proyectos de investigación impulsados por la Fundación CRIS Contra el Cáncer. El día de la visita, las personas inscritas deberán presentar el resguardo de la donación correspondiente.

Colaboración con CRIS Contra el Cáncer

Los fondos recaudados a través de esta iniciativa se destinarán a financiar proyectos de investigación oncológica promovidos por CRIS Contra el Cáncer, entidad comprometida con el impulso de la ciencia aplicada a la lucha contra esta enfermedad. Entre las líneas de trabajo respaldadas se encuentra el reciente avance experimental liderado por el Dr. Mariano Barbacid, que abre nuevas vías de investigación en el ámbito oncológico.

Las donaciones deberán realizarse a través de aplicación bancaria, utilizando el servicio de pago instantáneo Bizum y seleccionando la opción de donación a ONG. El código correspondiente a CRIS Contra el Cáncer es el 11226, debiendo indicarse el importe y el concepto de la aportación.

Con esta acción, APIT Madrid refuerza el compromiso del colectivo con la sociedad, vinculando la celebración del Día Internacional del Guía a una iniciativa solidaria que une cultura, profesionalidad y apoyo a la investigación científica. La jornada del 21 de febrero se configura así como un espacio de encuentro entre patrimonio y responsabilidad social, en el que la labor de los guías oficiales adquiere una dimensión cultural y solidaria.

