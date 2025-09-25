(Información remitida por la empresa firmante)

-APL Logistics establece una nueva oficina en Francia, mejorando sus soluciones de gestión de pedidos líderes en Europa

PARÍS, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- APL Logistics, proveedor líder de logística para la cadena de suministro global, especializado en soluciones de gestión de pedidos y miembro del grupo Kintetsu World Express (KWE), ha ampliado sus capacidades en el sur y oeste de Europa con la apertura de su nueva oficina en Francia. Esta decisión refuerza la presencia europea de la compañía y refleja la creciente demanda de las marcas que buscan visibilidad y control a nivel de órdenes de compra, resiliencia y mitigación de riesgos ante un panorama global de la cadena de suministro cada vez más volátil.

"APL Logistics ha sido reconocida desde hace tiempo por ofrecer soluciones globales de confianza, pero también por nuestra integridad, nuestra visión y la confianza que nos hemos ganado de nuestros empleados y clientes", afirmó Thad Bedard, presidente de APL Logistics. "Logramos esto invirtiendo en personal, presencia y experiencia tanto en origen como en destino. Nuestra mayor presencia en Francia garantiza que los transportistas de la región tengan un mayor acceso a soluciones líderes en su clase en gestión de pedidos y logística".

"Nos dedicamos a la mejora constante de nuestro negocio en Europa y en todo el mundo", añadió Kim Overman, vicepresidente regional para EMEA de APL Logistics. "Nuestra nueva oficina en Francia garantiza que APL Logistics esté bien posicionada para ofrecer servicios logísticos de la más alta calidad a uno de los mercados más dinámicos de la región, proporcionando mayor flexibilidad, control y optimización para las redes vitales de la cadena de suministro. Esta expansión también fue impulsada en parte por nuestros clientes, que buscan mayor flexibilidad y control sobre sus operaciones paneuropeas".

Fortaleciendo nuestra presencia europea

La red de APL Logistics incluye oficinas en Alemania (Hamburgo), Reino Unido (Londres) y Países Bajos (Róterdam), con Turquía como puerta de entrada a Europa, con operaciones en todo el continente. La oficina en Francia ofrece a los líderes de la cadena de suministro una experiencia consistente en la gestión de pedidos en los principales corredores europeos y refuerza los servicios paneuropeos: una visión, un estándar, dondequiera que opere. La compañía también está reforzando su enfoque regional en el despacho de aduanas para agilizar el despacho, anticiparse a los cambios regulatorios y cumplir con los plazos. Se prevén nuevas entradas al mercado europeo en 2025-2026, ampliando este modelo donde los clientes más lo necesitan.

Con la confianza de marcas líderes

- Levi Strauss & Co. Europe: Los equipos de origen dedicados asumen responsabilidades de gestión de pedidos, superando las diferencias horarias y acelerando las decisiones, manteniendo una asociación basada en la confianza.

- HBM Machines: La integración conjunta de datos proporciona visibilidad casi en tiempo real de los pedidos y envíos, lo que respalda el crecimiento transfronterizo y las operaciones escalables.

Acerca de APL Logistics

APL Logistics es un proveedor global de logística para la cadena de suministro especializado en soluciones de gestión de pedidos, que gestiona los pedidos desde el origen hasta el destino mediante equipos dedicados, herramientas digitales y una red global. Nuestros servicios a medida respaldan a los sectores de la automoción, el consumo, la industria y el comercio minorista, con una oferta integral que incluye distribución internacional en centros de distribución, envíos transfronterizos, cumplimiento normativo comercial, gestión de pedidos, despacho de aduanas y transporte de productos. APL Logistics forma parte del grupo KWE y presta servicio a clientes en los principales mercados del mundo. www.apllogistics.com

