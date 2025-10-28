La aplicación suiza de Bitcoin Relai adquiere la licencia MiCA en Francia

La empresa con sede en Zúrich es una de las primeras aplicaciones exclusivas de Bitcoin en obtener la licencia MiCA del organismo regulador francés, la AMF.

organismo regulador francés, la AMF. Con esta licencia, la plataforma exclusiva de Bitcoin se convierte en uno de los primeros proveedores de servicios de Bitcoin en obtenerla.

Su galardonada aplicación incorporará nuevas mejoras, como SEPA instantánea y los más altos estándares de seguridad del sector.

Relai busca intensificar sus esfuerzos de marketing en toda Europa ofreciendo contenido educativo local y organizando eventos en la UE.

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Relai ha sido una estrella destacada en un mercado complejo dentro del sector de los activos digitales, tras haber conseguido una ronda de financiación de Serie A el año pasado y haber superado las 500.000 descargas de la aplicación. Con el anuncio de hoy, la compañía da un gran paso adelante.

Como una de las primeras empresas de Bitcoin, la empresa emergente suiza obtuvo la autorización como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo el Reglamento MiCA de la UE, otorgada por la Autoridad Francesa de los Mercados Financieros (AMF).

Esta licencia permite a Relai dar el siguiente paso y ofrecer su galardonada aplicación a usuarios de toda la Unión Europea, sujeto a la finalización del proceso de notificación de pasaporte. Este es un hito no solo para la empresa suiza de Bitcoin, sino también para Bitcoin en Europa.

Hasta la fecha, la compañía ha creado una base de usuarios fieles y participativa en Suiza e Italia, pero su objetivo es dar a conocer Bitcoin a aún más usuarios a través de su plataforma. Con la licencia MiCA, Relai podrá extender sus servicios regulados a los usuarios de la UE, ofreciendo una gama de funciones diseñadas para mejorar la accesibilidad y la transparencia, como:

SEPA instantánea: todos en la UE pueden comprar Bitcoin en segundos.

todos en la UE pueden comprar Bitcoin en segundos. Límites de negociación más altos: los usuarios podrán comprar más BTC con sus euros.

los usuarios podrán comprar más BTC con sus euros. Precio fijo: los usuarios verán el precio exacto al crear su pedido, lo que garantiza una transparencia total en los costes y las tasas de conversión.

los usuarios verán el precio exacto al crear su pedido, lo que garantiza una transparencia total en los costes y las tasas de conversión. Contenido educativo: contenido dedicado con excelentes iniciativas de aprendizaje.

contenido dedicado con excelentes iniciativas de aprendizaje. Eventos en toda Europa: Relai organizará y patrocinará eventos específicos en la UE.

Relai organizará y patrocinará eventos específicos en la UE. Seguridad de primera clase: la aplicación utilizará la tecnología de seguridad más avanzada.

"Estamos sumamente orgullosos de ser una de las primeras empresas de Bitcoin en obtener la licencia MiCA y estamos ansiosos por expandirnos primero a Francia y luego a Europa".— Julian Liniger, cofundador y consejero delegado de Relai AG, Suiza.

Relai también contará con la guía de un destacado consejo asesor, compuesto por Jean Guillaume, Daniel Astraud y Herve de Kerdrel. Todos son veteranos del sector y una excelente incorporación a la expansión de Relai en Europa.

"Relai es una de las primeras empresas dedicadas exclusivamente a Bitcoin en recibir la licencia MiCA. Esto supone un gran avance no solo para nosotros, sino para toda la industria de Bitcoin en Europa. Nuestro objetivo es claro: acercar Bitcoin al mayor número de personas posible. Simple, seguro y regulado."— Adem Bilican, cofundador y presidente de Relai EU.

MiCA permite al proveedor exclusivo de Bitcoin crear productos nuevos y atractivos, afianzando su presencia en un mercado en constante evolución dentro de la UE. El siguiente paso de la empresa es planificar campañas de marketing y eventos para 2026, así como interesantes actualizaciones de la aplicación en las próximas semanas.

Aviso legal:Relai está autorizada para prestar servicios de criptoactivos en Suiza y en toda la Unión Europea bajo el marco regulatorio de MiCA. La empresa está expandiendo activamente sus servicios a los estados miembros de la UE tras la finalización de las notificaciones de pasaporte.

Acerca de RelaiRelai es una empresa emergente suiza fundada en 2020 en Zúrich por Julian Liniger y Adem Bilican. Su aplicación, exclusivamente para Bitcoin, está diseñada para ser intuitiva y sencilla, permitiendo a cualquiera comprar y vender Bitcoin en cuestión de minutos. Relai destaca en el abarrotado mercado de criptomonedas gracias a su enfoque único de autocustodia. A diferencia de otras plataformas, Relai no retiene los fondos de los usuarios; en cambio, les permite controlar su futuro financiero con una billetera de autocustodia fácil de usar.

Relai es un proveedor de servicios financieros con licencia suiza, con un volumen de operaciones superior a los mil millones de dólares, y ha obtenido con éxito la licencia de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Autoridad Francesa de Mercados Financieros (AMF). En 2024, Relai fue nombrada una de las empresas de reciente creación de más rápido crecimiento en Europa y ganó el premio Top 100 Swiss Startup a la mejor fintech en septiembre de 2025.

Más información en relai.app

Fotos de los fundadores de Relai: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKrjc2WUhVsacpsy3nrdIjDNx1wOesao

Logos de Relai: https://drive.google.com/drive/folders/1d7RjUvBUI6TP8Ne0qIbJFAzthzyOa0Fj

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805758/Relai_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/la-aplicacion-suiza-de-bitcoin-relai-adquiere-la-licencia-mica-en-francia-302597089.html