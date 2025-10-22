Apolo Cybersecurity refuerza la ciberseguridad europea con la celebración del Beyond Cybersecurity

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre.- Las amenazas en el mundo digital ya no llevan uniforme ni bandera. Son invisibles, impredecibles y afectan a todos. Los ciberataques no son cuestión de ejércitos o estados, sino perpetrados por individuos y redes organizadas que buscan debilitar intereses y la forma de vida de las personas. Pensar que la guerra terminó sería un error; hoy, más que nunca, se vive en un terreno incierto donde la vigilancia y la lealtad constituyen la defensa principal.

Beyond Cybersecurity: tecnología y colaboración ante la pandemia digital

Así lo ha destacado el CEO de Apolo Cybersecurity durante la inauguración de Beyond Cybersecurity, celebrado este año en Barcelona y que ha reunido universidades, grandes empresas, startups, cuerpos de seguridad y administraciones públicas. El evento busca ser un altavoz sobre cómo la tecnología, y especialmente la ciberseguridad, están al servicio de la sociedad en la lucha contra una amenaza global que, en muchos aspectos, supera a la pandemia de la COVID-19.

Durante la jornada, se ha subrayado la importancia del talento y la capacidad creativa de universidades, centros de investigación y pymes, actores esenciales en la generación de nuevas ideas, servicios y oportunidades de trabajo, especialmente en tiempos de crisis. Si bien los estados requieren grandes empresas para distintos servicios, el papel del talento universitario y de las pymes en el ecosistema de seguridad es fundamental.

Concienciación, colaboración y defensa europea

La realidad actual exige valentía y responsabilidad. Los ataques cibernéticos crecen día a día, producto de la guerra híbrida y motivados por intereses geopolíticos—no solo económicos, sino también estratégicos. Los servicios esenciales y la economía pueden quedar debilitados en cualquier momento, y la sociedad debe asumir el deber de prepararse y fortalecer sus defensas.

“Se va tarde en concienciar a la ciudadanía y a las pymes, que son el principal objetivo de los ciberatacantes y sustentan más del 90% la población activa. Tampoco se pueden descuidar infraestructuras críticas de energía, transporte o salud, todas partes de la cadena de suministro esencial”, ha recalcado, Carles Flamerich i Castells, CEO de Apolo Cybersecurity.

Próxima edición de Beyond Cybersecurity 2026 en Madrid

En este contexto, Apolo Cybersecurity ha acordado la organización de la próxima edición de Beyond Cybersecurity, que tendrá lugar en abril de 2026 en Madrid. Esta iniciativa busca continuar fortaleciendo la defensa digital europea y promoviendo la colaboración entre los principales actores del sector.

La jornada concluyó con un llamamiento claro: solo a través de la colaboración, la vigilancia y la formación podremos navegar con éxito el incierto terreno de la ciberseguridad que define el presente y futuro.

