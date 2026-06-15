(Información remitida por la empresa firmante)

-We Mean Business Coalition: Una nueva encuesta muestra un abrumador apoyo empresarial mundial a la electrificación limpia en medio de la volatilidad de los combustibles fósiles

LONDRES, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Una histórica encuesta mundial realizada a ejecutivos de empresas de 18 países muestra un apoyo abrumador a una transición rápida hacia economías electrificadas que funcionen predominantemente con electricidad basada en energías renovables.

Los hallazgos sugieren que la inestabilidad geopolítica está acelerando un cambio empresarial existente hacia la electrificación limpia, pero que los sistemas eléctricos, las redes y los marcos políticos no están a la par.

Mientras continúan las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los líderes del G7 se reúnen en Evian en medio de una creciente preocupación por la resiliencia económica y las vulnerabilidades globales, el 91% de los líderes empresariales dice que la electrificación mejoraría la seguridad energética, y el 79% dice que la inestabilidad ha hecho que su propio cambio empresarial hacia la electrificación sea más urgente.

Los datos, recopilados a finales de abril mientras el Estrecho de Ormuz permanecía cerrado, indican que los ejecutivos de empresas de todos los países encuestados apoyan un rápido alejamiento de los sistemas de combustibles fósiles, y el 90% espera que sus operaciones estén electrificadas para 2035.

La encuesta se produce después de que un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE) descubriera que los repetidos shocks energéticos están remodelando las prioridades de inversión de gobiernos y empresas, mientras que los anfitriones turcos y australianos de la COP31 y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) han pedido un impulso global más fuerte para hacer funcionar vehículos, industrias y edificios con electricidad en lugar de combustibles fósiles.

Los datos muestran que el 90% de los líderes empresariales encuestados dicen que la transición a un sistema eléctrico basado en energías renovables en su país probablemente impulse el crecimiento económico y el 88% dice que electrificar sus operaciones hará que sus negocios sean más competitivos.

Sin embargo, el 72% de los encuestados dice que las políticas gubernamentales están rezagadas.

Powering Up: Business Perspectives on Electrification advierte que los países que no logran electrificarse corren el riesgo de perder frente a economías más electrificadas, y el 62% dice que considerarían trasladar sus operaciones si su gobierno no ofreciera suficiente apoyo para electrificarse.

La encuesta, realizada en economías clave y mercados emergentes, fue encargada por E3G, We Mean Business Coalition y Global Renewables Alliance, y subraya la creciente demanda empresarial de electrificación limpia como estrategia para la seguridad energética, la competitividad y el crecimiento económico, así como para abordar el cambio climático.

Se encuestó a líderes empresariales de organizaciones medianas y grandes en Australia, Brasil, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Japón, Kenia, Nigeria, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

Encuentre el comunicado de prensa completo y el informe aquí.

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