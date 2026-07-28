App de meditación en grupo, Pinealage, ofrece membresías gratis a personas que fueron despedidas

Pinealage ayuda a personas despedidas a reconectar en comunidad - Imagen ilustrativa proporcionada por Pinealage

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 28 de julio 2026.- Impulsando encuentros presenciales que ayudan a recuperar la calma, sentirse acompañado y reconstruirse ante una nueva etapa

La aplicación Pinealage , que fomenta la meditación grupal y presencial conectando a personas para formar microcomunidades locales, ofrecerá membresías Plus y recursos gratuitos para ayudar a personas recientemente despedidas a recuperar la calma, la rutina y la conexión humana.



La iniciativa busca visibilizar una consecuencia silenciosa de la pérdida del empleo: la desaparición repentina de conversaciones, hábitos y vínculos cotidianos.



Durante los primeros días posteriores a un despido, las preguntas sobre el currículum, la búsqueda laboral o los próximos pasos suelen ocupar buena parte de las conversaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas personas también experimentan aislamiento, pérdida de rutinas y una reducción significativa del contacto social.



Este fenómeno adquiere especial relevancia en un mercado laboral atravesado por transformaciones relacionadas con la automatización y la inteligencia artificial. Además de la incertidumbre económica, la pérdida del empleo puede afectar la percepción de pertenencia y aumentar el tiempo que las personas pasan solas o frente a las pantallas.



"No podemos devolverles el empleo, pero sí ayudarlas a que no pierdan también su comunidad. Queremos ofrecerles un espacio para recuperar la calma, mantener conexiones humanas significativas y sentirse acompañadas mientras comienzan una nueva etapa", afirmó Gonzalo Arce, CEO de Pinealage.



Como parte de la iniciativa, Pinealage ofrecerá 90 días de acceso Plus gratuito a personas mayores de 18 años que hayan perdido involuntariamente su empleo durante los últimos doce meses.



La propuesta no pretende sustituir la atención psicológica, médica o profesional ni resolver las consecuencias económicas de un despido. Su objetivo es responder a una necesidad más silenciosa: evitar que las personas tengan que atravesar en soledad este periodo de transición.



Cómo participar

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a reconnect@pinealage.com y declarar de buena fe que perdieron involuntariamente su empleo durante los últimos doce meses.



Pinealage no solicitará datos bancarios, información salarial, historiales laborales completos ni documentación confidencial. La participación será privada y los demás usuarios no podrán saber quién accedió a la aplicación mediante la campaña.



Recuperar algo que no figura en el currículum

Pinealage fue creada para ayudar a personas afectadas por la fatiga digital, el tecnoestrés y la falta de conexiones humanas significativas.



La plataforma busca transformar la meditación, habitualmente practicada en solitario, en un nuevo hábito de bienestar social y recurrente. Su visión es que los encuentros de pequeños grupos para meditar en parques y plazas lleguen a convertirse en una escena cotidiana en ciudades de todo el mundo.



Acerca de Pinealage

Pinealage es una aplicación geo-social de bienestar que conecta a personas cercanas para realizar encuentros presenciales de meditación en grupos reducidos.





Emisor: Pinealage

Nombre contacto: Gonzalo Arce

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: +1 (307) 428-1932

