Appian adquiere una empresa líder en minería de procesos

La adquisición de Lana Labs posiciona a Appian para llevar a los clientes del conocimiento a la acción con la herramienta Low-Code Automation Suite más completa del mundo

MCLEAN, Va., 5 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha anunciado hoy la adquisición de Lana Labs, desarrollador de la plataforma de minería de procesos LANA. Lana es reconocida por su experiencia en procesos empresariales complejos, su potente análisis de procesos basado en IA y aprendizaje automático, su fácil integración de datos y su facilidad de uso. Los clientes de Lana dedican menos tiempo a consolidar datos y más a descubrir ineficiencias en los procesos.

Con la incorporación de la minería de procesos nativa, Appian puede ofrecer ahora la Low-Code Automation Suite más completa del mundo. La plataforma LANA cuenta con un algoritmo de aprendizaje automático propio líder que automatiza el análisis de los flujos de trabajo empresariales más complejos, haciendo que las empresas sean más inteligentes y eficientes. Appian es líder en el modelado y la automatización de procesos de bajo código. Los conocimientos obtenidos del análisis de procesos pueden utilizarse para desplegar aplicaciones de misión crítica con la plataforma Appian. El resultado puede ser una optimización de procesos procesable y continua con personas, sistemas y datos unificados en el mismo flujo de trabajo.

"La transformación digital y la capacidad de adaptarse rápidamente son fundamentales en el entorno empresarial actual", afirmó Markus Rolle, director financiero de Telefónica Alemania. "Hoy en día trabajamos con Lana para identificar procesos ineficientes y por separado con Appian para automatizar nuestros flujos de trabajo. Estamos muy contentos de ver cómo se unen para llevarnos de la visión a la acción aún más rápido."

Appian eligió a Lana Labs por las virtudes que comparten las organizaciones y los productos. La plataforma de LANA está reconocida como uno de los principales competidores en el sector de la minería de procesos por Everest Group. El análisis de los complejos procesos de negocio y producción de Lana, soportado por la IA, se alinea con el enfoque que Appian aporta a la simplificación de los flujos de trabajo más importantes de las organizaciones. Al igual que la arquitectura de bajo código de Appian, la arquitectura del producto de la plataforma LANA es moderna, está basada en contenedores y es portátil entre la nube de AWS y los entornos gestionados por el cliente. Ambas empresas se comprometen a:

Experiencia en procesos complejos. La combinación de la minería de procesos de Lana con Appian permitirá una rápida automatización de los conocimientos de análisis para los flujos de trabajo empresariales más complejos de una organización.

La combinación de la minería de procesos de Lana con Appian permitirá una rápida automatización de los conocimientos de análisis para los flujos de trabajo empresariales más complejos de una organización. Flexibilidad y escalabilidad. Arquitecturas a prueba de futuro basadas en la última tecnología, los algoritmos más avanzados y la alta extensibilidad.

Arquitecturas a prueba de futuro basadas en la última tecnología, los algoritmos más avanzados y la alta extensibilidad. Facilidad de uso para usuarios no técnicos. La extrema facilidad de uso y la transformación de datos preconstruida ponen una potente automatización en manos de los usuarios empresariales.

La extrema facilidad de uso y la transformación de datos preconstruida ponen una potente automatización en manos de los usuarios empresariales. Clientes satisfechos. Lana Labs comparte el mismo compromiso que Appian de ofrecer valor al cliente. Appian es Global Enterprise Customer's Choice for Enterprise Low-Code Application Platforms, y la plataforma LANA es querida por clientes de todo el mundo.

"Lana emergió rápidamente como líder en minería de procesos gracias a nuestro doble compromiso con la innovación en la industria y la entrega de valor al cliente", dijo Dan Wucherpfennig, consejero delegado de Lana Labs. "Así es como Appian construyó su liderazgo en la industria y estamos entusiasmados por nuestro futuro juntos".

Por su parte, el consejero delegado de Appian, Matt Calkins, ha afirmado que "existe una sinergia natural entre la minería de procesos, el modelado de procesos y la automatización. Creemos que nuestra adquisición de Lana Labs significa que sólo Appian podrá llevar a los clientes del saber al hacer, en una suite unificada."

Para obtener más información sobre el anuncio de hoy, consulte nuestro blog.

Para experimentar Appian Low-Code Automation Suite, obtenga su entorno gratuito Appian Community Edition.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa incluye declaraciones sobre el futuro relacionadas con Appian, Lana Labs y la adquisición de Lana Labs y su plataforma de minería de procesos LANA por parte de Appian, que implican importantes riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a los beneficios potenciales de la adquisición, la integración de Appian y Lana Labs, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de Appian y el negocio de Appian, son declaraciones de futuro. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "podría", "hará" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas. Appian ha basado estas declaraciones prospectivas en gran medida en sus expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros y tendencias financieras que Appian cree que pueden afectar a su situación financiera, resultados de operaciones, estrategia empresarial, operaciones y objetivos empresariales a corto y largo plazo y necesidades financieras. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo, sin limitación, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de Appian en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa el 18 de febrero de 2021, y los posteriores informes que Appian presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa. Además, Appian opera en un entorno muy competitivo y rápidamente cambiante. De vez en cuando surgen nuevos riesgos. La dirección de Appian no puede predecir todos los riesgos, ni puede evaluar el impacto de todos los factores en su negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración de futuro que Appian pueda hacer. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, Appian no puede garantizar el éxito de la integración de Lana Labs con Appian, los resultados futuros, los niveles de actividad, el rendimiento, los logros o los acontecimientos y circunstancias reflejados en las declaraciones prospectivas. Appian no tiene la obligación de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado de prensa para adaptarlas a los resultados reales o a las expectativas revisadas, salvo que lo exija la ley.

Acerca de AppianAppian ayuda a las organizaciones a crear aplicaciones y flujos de trabajo rápidamente, con una plataforma de automatización de low-code. Al combinar personas, tecnologías y datos en un solo flujo de trabajo, Appian puede ayudar a las empresas a maximizar sus recursos y mejorar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos globales y el cumplimiento de la normativa. Para obtener más información, visite appian.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1588232/CompleteAutomationImage_Appian.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg