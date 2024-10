Appian, líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para plataformas de aplicaciones empresariales low-code

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe Gartner Critical Capabilities™ de 2024 clasifica a Appian en el puesto número 1 en el caso de uso de aplicaciones internas complejas

MADRID, 31 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha anunciado recientemente que ha sido reconocida como líder en el informe del Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Aplicaciones Empresariales de Low-Code (LCAP). Appian también obtuvo la primera posición en el caso de uso "Aplicaciones internas complejas" en el informe complementario de Capacidades críticas de Gartner para LCAP, y ocupó el segundo lugar en todos los demás casos de uso.

El informe de Gartner Critical Capabilities de 2024 evaluó a 13 proveedores de plataformas de low-code, con un análisis técnico profundo y gráficos de casos de uso, que complementan el análisis del Cuadrante Mágico. Este informe ofrece a los clientes una comprensión profunda de las diferentes plataformas de low-code, lo que les ayuda a encontrar la mejor plataforma para sus necesidades comerciales en función de diferentes categorías de casos de uso.

Cada proveedor fue evaluado según tres capacidades críticas ponderadas en torno a tres casos de uso. Appian recibió la puntuación más alta por el caso de uso de aplicaciones internas complejas y ocupó el segundo lugar en casos de uso de aplicaciones externas y aplicaciones internas tácticas.

"El compromiso de Appian por proporcionar una orquestación de procesos de extremo a extremo y una sólida oferta de capacidades low-code permite a nuestros clientes optimizar una amplia gama de procesos empresariales complejos utilizando la Plataforma Appian", ha afirmado Malcolm Ross, SVP, Product Strategy de Appian. "Nuestras recientes innovaciones en IA generativa y el enfoque integrado de orquestación de procesos, automatización e inteligencia diferencian a Appian a la hora de gestionar los desafíos más complejos de nuestros clientes".

Para obtener más información, puedes descargar una copia gratuita del informe Magic Quadrant 2024 y Appian en el informe Critical Capabilities 2024 en el siguiente enlace: https://ap.pn/4e38akc

Exención de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Appian

Appian es una empresa de software que orquesta procesos de negocio. La plataforma Appian permite a los líderes diseñar, automatizar y optimizar procesos empresariales importantes de principio a fin. Con nuestra plataforma líder en el sector y nuestro compromiso con el éxito del cliente, las principales organizaciones confían en Appian para impulsar un cambio transformador de los procesos Para obtener más información, visite appian.es. [Nasdaq: APPN]

Síguenos Appian Iberia Twitter, LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2545760/Appian_is_recognized_as_a_leader_in_Gartner_in_MQ_LCAP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/5000506/Appian_400px_Blank_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-lider-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-para-plataformas-de-aplicaciones-empresariales-low-code-302292740.html