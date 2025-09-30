Appian nombrada líder en el IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de plataformas de automatización empresarial a ni

(Información remitida por la empresa firmante)

MCLEAN, Va., 30 de septiembre 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) la plataforma líder en automatización de procesos con IA ha sido nombrada recientemente como líder en el IDC MarketScape Worldwide: Evaluación de proveedores 2025 (doc #US52034624, May 2025) de plataformas de automatización de negocios (BAPs).

Según el informe del IDC MarketScape, "Appian apoya el desarrollo de agentes de IA y ofrece orientación para la interacción entre usuarios y LLM"

Appian lleva años integrando la IA en los procesos empresariales haciéndolos más rápidos, adaptables e inteligentes. Los últimos avances refuerzan aún más esta capacidad con innovaciones como Agent Studio para crear y gestionar agentes IA; AI Document Center para el procesamiento inteligente de documentos empresariales; y Smart Search, una función de búsqueda semántica basada en IA que permite recuperar registros a través del data fabric unificado de Appian.

"El verdadero poder de la IA reside en su integración en los procesos empresariales básicos. Creemos que Appian se ha centrado constantemente en optimizar las operaciones críticas y el reconocimiento por parte de IDC MarketScape como líder en plataformas de automatización empresarial remarca nuestro compromiso con la integración de la IA con un propósito y una gobernanza," afirmó Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions de Appian. "Al permitir que los agentes de IA y la automatización inteligente trabajen de forma conjunta, capacitamos a nuestros clientes para acelerar sus operaciones y escalar de manera responsable los beneficios de la IA en su empresa, lo que genera un impacto empresarial medible".

Appian Platform permite a las organizaciones coordinar y transformar sus procesos empresariales más críticos. Al integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial en cada capa de la automatización de procesos, Appian permite a las organizaciones alcanzar mayor impacto, agilidad y conocimiento.

Recientemente, Appian ha patrocinado el IDC InfoBrief (doc. n.º EUR153306825, junio de 2025) para mostrar como los procesos empresariales y las plataformas de automatización de procesos crean una base sólida donde las organizaciones pueden identificar, desarrollar e implementar las capacidades de IA, creando sistemas que aumenten el valor de los esfuerzos realizados en automatización, al tiempo que proporcionan un impacto medible de la IA. Además, muestra cómo las organizaciones del sector bancario, de seguros, gubernamental y de la salud ya están trabajando con la IA y los retos a los que se enfrentan.

Accede al IDC InfoBrief, patrocinado por Appian, Embedding AI into Processes to Drive Business Impact (doc #EUR153306825, June 2025).

Acerca de IDC MarketScape:

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores de tecnología. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de Appian

Appian es la Compañía de los Procesos. Ofrecemos una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos para reducir costes, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja estratégica. Comprometidos con el éxito del cliente, prestamos servicio a muchas de las empresas más grandes del mundo en todos los sectores. Para obtener más información, visite appian.es . [Nasdaq: APPN]

Síguenos Appian Iberia: LinkedIn , X

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/appian-nombrada-lider-en-el-idc-marketscape-evaluacion-de-proveedores-de-plataformas-de-automatizacion-empresarial-a-nivel-mundial-2025-302554350.html