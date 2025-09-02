Appian, reconocida como líder en el Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® para plataformas de aplicaciones low-code empresari

Appian, reconocida como líder en el Magic Quadrant 2025 de Gartner para plataformas de aplicaciones low-code empresariales - APPIAN/PR NEWSWIRE

MCLEAN, Va., 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), plataforma líder para automatización de procesos con IA, ha anunciado recientemente su reconocimiento como líder en informe del Magic Quadrant™ de Gartner para plataformas de aplicaciones low-code para empresas (LCAP) por tercer año consecutivo.

Este reconocimiento pone de manifiesto la capacidad única de Appian para unificar procesos empresariales complejos en una única plataforma, ofreciendo un control y una visibilidad completos gracias al poder de la IA y la velocidad del low-code.

Las plataformas de aplicaciones low-code (LCAPs) permiten a las organizaciones desarrollar y desplegar rápidamente aplicaciones personalizadas. Al sustituir la codificación manual con interfaces visuales, asistencia IA y bibliotecas de componentes reutilizables, los equipos pueden construir e implementar soluciones a mayor velocidad.

Para organizaciones medianas y grandes que requieren soluciones más robustas, las LCAPs empresariales proporcionan la potencia necesaria para los sistemas de misión crítica. Estas plataformas están diseñadas para todo el ciclo de vida de las aplicaciones, favoreciendo a los desarrolladores profesionales y a los tecnólogos empresariales crear aplicaciones sofisticadas sin sacrificar la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento que las empresas necesitan.

"El verdadero factor diferenciador para las empresas será su capacidad por integrar de forma inteligente la IA en sus procesos de negocio" afirma Michael Beckley, Founder & CTO de Appian. "En Appian permitimos a nuestros clientes lograrlo rápidamente a través de la unificación de datos, personas e IA en una potente plataforma low-code de automatización de procesos."

Gartner reconoce a Appian por la visión completa y su capacidad de ejecución.

A principios de este año, Appian fue nombrada Customers' Choice en los 2025 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Enterprise LCAP, con una puntuación del 99% en cuanto a la disposición a recomendarla (basada en 52 reseñas del 31 de enero de 2025).

Acerca de AppianAppian es The Process Company. Ofrecemos una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos para reducir costes, mejorar la experiencia del cliente y obtener una ventaja estratégica. Comprometidos con el éxito del cliente, prestamos servicio a muchas de las empresas más grandes del mundo en todos los sectores. Para obtener más información, visite appian.es. [Nasdaq: APPN]

