Applied Intuition anuncia una colaboración con Nissan para proporcionar una plataforma nativa de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Applied Intuition anuncia una colaboración con Nissan para proporcionar una plataforma de desarrollo nativa de IA y apoyar la creación de vehículos definidos por IA

Applied Intuition suministrará su software Vehicle OS y respaldará el desarrollo de la próxima generación de vehículos definidos por IA (SDV) de Nissan mediante sus herramientas de desarrollo nativas de IA, ampliando así una relación iniciada en 2020.

SUNNYVALE, Calif., 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder en soluciones de IA física para todo tipo de máquinas móviles, anunció hoy la implementación de sus herramientas de desarrollo de software basadas en IA en colaboración con Nissan Motor Co., Ltd., con el fin de apoyar el desarrollo de vehículos definidos por IA (AIDV).

Como parte de esta colaboración, Applied Intuition utilizará su software Vehicle OS para respaldar la creación de la plataforma de software para vehículos de próxima generación de Nissan, la cual se caracteriza por ser abierta y escalable. Los equipos de software de Applied Intuition en Japón y Silicon Valley trabajarán junto al equipo de ingeniería de Nissan en Japón para ayudar a reducir los plazos de desarrollo de software y acelerar la creación de vehículos nativos de IA.

"Nissan está fortaleciendo sus capacidades de desarrollo impulsadas por software e IA a medida que avanzamos hacia la materialización de los vehículos definidos por IA", afirmó Takashi Yoshizawa, ejecutivo corporativo de la División de Ingeniería SDV de Nissan Motor Co., Ltd. "En nuestra búsqueda de un enfoque más eficiente y ágil para el desarrollo de vehículos, valoramos enormemente la experiencia técnica de Applied Intuition y su trayectoria consolidada en el desarrollo de software avanzado para vehículos".

El software Vehicle OS y las herramientas de desarrollo nativas de IA de Applied Intuition están diseñados para apoyar a los equipos de ingeniería internos de Nissan mediante la modernización de los flujos de trabajo de software, la reducción de la complejidad del desarrollo y la habilitación de una plataforma de software común que abarca múltiples sistemas de propulsión. Al abstraer la complejidad del hardware y unificar las prácticas de desarrollo de software tradicionales y modernas, Applied Intuition ayudará a acelerar el desarrollo de los futuros programas de vehículos de Nissan.

"Nissan está adoptando un enfoque ambicioso para transformar la forma en que se desarrollan los vehículos", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Al combinar el desarrollo de software nativo de IA con la experiencia de Nissan en ingeniería de vehículos, aspiramos a redefinir cómo se desarrollan, evolucionan y actualizan continuamente los vehículos a lo largo del tiempo, así como el valor que los clientes esperan de ellos".

Esta colaboración se basa en una relación iniciada en 2020, cuando Nissan adoptó la tecnología de simulación de Applied Intuition. Desde entonces, ambas empresas han impulsado conjuntamente los flujos de trabajo para el desarrollo de vehículos basados en IA, lo que incluyó una demostración en vivo de un vehículo de pruebas basado en el Nissan LEAF durante el evento AWS Summit Japan. Con esta colaboración ampliada, la alianza trasciende la simulación para abarcar sistemas operativos integrados en el vehículo y el desarrollo de software nativo de IA.

La colaboración con Nissan refuerza aún más la posición de Applied Intuition como socio de software de confianza para los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, incluidos aquellos con sede en Japón. Applied Intuition combina sus capacidades de ingeniería con un enfoque de desarrollo nativo de IA para redefinir la manera en que se desarrollan, fabrican y evolucionan continuamente los vehículos inteligentes. El trabajo conjunto con Nissan tiene como objetivo establecer un nuevo estándar en la industria para la comercialización de vehículos definidos por IA (AIDV).

Acerca de Applied IntuitionApplied Intuition está desarrollando la tecnología para dotar de inteligencia a mil millones de máquinas. Fundada en 2017, esta empresa de Silicon Valley impulsa la IA física en los sectores de automoción, defensa, transporte, construcción, minería y agricultura. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, y cuenta con casi dos docenas de oficinas en todo el mundo, incluyendo Londres, Múnich, Tokio, Seúl y el área metropolitana de Washington D.C. Más información en applied.co, o envíe un email a press@applied.co.

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