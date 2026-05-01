(Información remitida por la empresa firmante)

-Applied Intuition colabora con Heidelberg Materials para impulsar la innovación en las operaciones de canteras con flotas de transporte autónomas

Su implementación introduce la autonomía inteligente basada en vehículos en Australia, estableciendo un nuevo modelo operativo para los entornos de construcción y minería.

SUNNYVALE, Calif., 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder en IA física, anunció hoy su colaboración con Heidelberg Materials, uno de los mayores fabricantes integrados de materiales y soluciones para la construcción a nivel mundial, para implementar sistemas de transporte autónomo en las operaciones de cantera de Heidelberg Materials, comenzando en Clarence Sands, Australia.

Applied Intuition proporcionará su Sistema de Conducción Autónoma (SDS) para la Construcción, que dará soporte a las operaciones de transporte autónomo dentro de la flota de vehículos de construcción y minería de Heidelberg Materials en Australia. Esta implementación representa la siguiente aplicación práctica de la plataforma de autonomía de Applied Intuition en entornos industriales. Una vez finalizada con éxito, respaldará la expansión de las operaciones autónomas dentro de la red australiana de Heidelberg Materials.

Esta colaboración también desafía el modelo estándar de la industria. Si bien las soluciones de autonomía tradicionalmente se dirigen a las canteras más grandes, este sistema está diseñado para operaciones más pequeñas, incluso aquellas que operan con solo dos camiones de 40 toneladas, lo que permite su implementación en canteras de diversos tamaños en todo el mundo.

"No hay dos canteras ni obras de construcción que funcionen de la misma manera, con diferentes diseños, limitaciones y aspectos económicos", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Hemos desarrollado nuestra plataforma para adaptarnos a esa realidad. Esta alianza demuestra que podemos tomar el mismo sistema central utilizado en grandes operaciones mineras y aplicarlo a canteras más pequeñas con infraestructura limitada, escalándolo a cientos de ubicaciones únicas".

Para Heidelberg Materials, esta colaboración busca mejorar la seguridad y el rendimiento operativo. También refleja la necesidad de una solución autónoma que pueda operar tanto en grandes instalaciones como en otras más pequeñas, ya que los sistemas de transporte autónomo tradicionales suelen requerir demasiada infraestructura o ser demasiado costosos para su escalabilidad. Para Applied Intuition, demuestra que su plataforma autónoma está diseñada no solo para implementaciones puntuales, sino para su aplicación global en entornos de construcción, canteras y minería de cualquier tamaño.

El sistema de Applied Intuition se ejecuta directamente en el vehículo, con sistemas integrados de percepción, toma de decisiones y seguridad a bordo, lo que permite un funcionamiento fiable sin necesidad de conectividad constante ni infraestructura compleja en la obra.

Esta colaboración se basa en la creciente presencia de Applied Intuition en la autonomía para la construcción y la minería, y refuerza su estrategia más amplia de IA física. La misma plataforma central ya se ha implementado en otros sectores, como el transporte y la defensa, y las lecciones aprendidas en cada ámbito contribuyen a la mejora continua del sistema. La estrategia de plataforma SDS de Applied Intuition también permite a la empresa incorporar tecnologías probadas en otros sectores a la construcción y la minería, lo que ayuda a acelerar el desarrollo y la implementación.

A través de este proyecto, Applied Intuition demuestra el alcance de su plataforma de autonomía, desde algunos de los camiones mineros más grandes del mundo hasta vehículos de cantera más pequeños que operan en entornos con infraestructura limitada y recursos reducidos. En conjunto, estas implementaciones destacan el enfoque de la empresa para construir una autonomía escalable para la construcción y la minería desde cero.

Para obtener más información sobre cómo Applied Intuition está construyendo el futuro de la autonomía en la construcción, visite applied.co.

Acerca de Applied IntuitionApplied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas en movimiento del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte por carretera, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la empresa para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Gotemburgo, Suecia; Bangalore; Seúl y Tokio. Más información en applied.co.

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