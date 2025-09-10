(Información remitida por la empresa firmante)

- Applied Intuition y Komatsu firman un acuerdo para transformar la industria minera con máquinas inteligentes y autónomas

La asociación estratégica acelerará la transición de la industria minera hacia una mayor seguridad, eficiencia y sostenibilidad

MOUNTAIN VIEW, Calif. y MILWAUKEE, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , líder de la industria en inteligencia de vehículos, y Komatsu, líder mundial en equipos de minería y construcción, anunciaron hoy una asociación estratégica de varios años para acelerar el desarrollo de vehículos inteligentes de próxima generación para la industria minera.

La asociación representa la inversión tecnológica más importante en la historia de Komatsu y señala un paso audaz hacia un futuro de operaciones mineras cada vez más autónomas e impulsadas por software.

"Applied Intuition ayudará a iniciar un nuevo capítulo para una empresa que ha contribuido a sentar las bases de la industria minera global", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "La industria minera se enfrenta a una situación complicada: aumento de costes, riesgos de seguridad, presiones para la descarbonización, escasez de mano de obra y una creciente demanda de minerales críticos como imperativo de seguridad nacional. Para mantenerse competitivas, las empresas deben construir máquinas más inteligentes que puedan reaccionar de forma independiente en tiempo real. Con Komatsu, impulsaremos la productividad en algunos de los entornos operativos más hostiles del mundo, a la vez que mantenemos a los trabajadores seguros".

Komatsu aprovechará el sistema operativo para vehículos de Applied Intuition para implementar tecnologías avanzadas a bordo en sus vehículos. La compañía también aprovechará la tecnología de autonomía de Applied Intuition y las herramientas basadas en IA para el transporte y la prevención de colisiones. El acceso a estas soluciones permitirá a Komatsu optimizar la seguridad y la eficiencia energética, a la vez que aumenta la productividad general, acelera el desarrollo de productos y facilita la descarbonización a gran escala.

"Esta alianza representa un avance significativo en la capacidad de Komatsu para ofrecer soluciones autónomas a nuestros clientes mineros", afirmó Peter Salditt, presidente de la División de Negocios de Minería de Komatsu. "Junto con Applied Intuition, combinamos nuestra experiencia en minería con capacidades de software autónomo de vanguardia para acelerar la implementación de máquinas inteligentes. Esta colaboración se alinea con nuestra visión a largo plazo de transformar la minería mediante la innovación, la automatización y la tecnología sostenible".

Esta alianza llega en un momento crucial para la industria minera. Dado que las compañías mineras buscan modernizar sus operaciones y mejorar la seguridad mediante la innovación, esto representa una oportunidad para introducir sistemas inteligentes que reduzcan el riesgo y mejoren la eficiencia. La alianza estratégica entre Komatsu y Applied Intuition busca afrontar este desafío impulsando avances significativos en el transporte autónomo, ayudando a reducir los incidentes en las minas, optimizar el rendimiento de la flota y promover un futuro más seguro y productivo para la industria.

La minería sigue siendo esencial para el sector automotriz, ya que los minerales críticos impulsan la base de los vehículos modernos y aseguran el futuro del transporte. Además, se reconoce cada vez más como una prioridad de seguridad nacional. Los minerales críticos sustentan casi todos los sistemas del Departamento de Defensa, incluyendo drones y aviones de combate.

Para 2027, se proyecta que el mercado minero mundial alcance los 2,78 billones de dólares. A medida que la demanda de minerales continúa aumentando en entornos cada vez más complejos, la industria minera se enfrenta a una oportunidad crucial para transformar sus operaciones actuales. La industria minera debe modernizarse y construir vehículos altamente inteligentes, utilizando inteligencia a bordo, mapeo basado en IA y validación de seguridad para reducir la dependencia de la conectividad y evitar costosas paradas de minas. Juntos, Applied Intuition y Komatsu están impulsando la industria hacia la próxima generación de plataformas autónomas.

Lea nuestra publicación de blog para obtener más información sobre la asociación y visite applied.co/mining para ver cómo Applied Intuition está construyendo el futuro de la industria minera.

Acerca de Applied Intuition Applied Intuition es la empresa de inteligencia vehicular que acelera la adopción global de máquinas seguras impulsadas por IA. Fundada en 2017 y valorada en 15.000 millones de dólares tras su reciente ronda de financiación Serie F, Applied Intuition ofrece el sistema operativo para vehículos, el sistema de conducción autónoma y la cadena de herramientas para ayudar a los clientes a construir vehículos inteligentes y reducir el plazo de comercialización. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo y los principales programas del Departamento de Defensa confían en las soluciones de Applied Intuition para la inteligencia vehicular. Applied Intuition presta servicios a los sectores de la automoción, la defensa, el transporte por carretera, la construcción, la minería y la agricultura, y tiene su sede en Mountain View, California, y oficinas en Washington, D.C., San Diego, California, Ft. Walton Beach, Florida, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Múnich, Estocolmo, Bangalore, Seúl y Tokio. Más información en applied.co .

Acerca de Komatsu Komatsu desarrolla y suministra tecnologías, equipos y servicios para los mercados de la construcción, la minería, las carretillas elevadoras, la industria y la silvicultura. Durante más de un siglo, la compañía ha generado valor para sus clientes mediante la innovación en fabricación y tecnología, colaborando con otros para impulsar un futuro sostenible donde las personas, las empresas y el planeta prosperen juntos. Industrias de primera línea en todo el mundo utilizan las soluciones de Komatsu para desarrollar infraestructuras modernas, extraer minerales fundamentales, gestionar bosques y crear productos de consumo. Las redes globales de servicio y distribución de la compañía respaldan las operaciones de los clientes para ayudar a mejorar la seguridad y promover la productividad, a la vez que trabajan para optimizar el rendimiento. Obtenga más información en www.komatsu.com.

