Applied Intuition y LG Innotek firman una alianza para impulsar el desarrollo de vehículos autónomos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los fabricantes de equipos originales (OEM) ahora tendrán un camino más rápido hacia la autonomía lista para la producción utilizando sensores de cámara, pruebas en el mundo real y simulación

SUNNYVALE, California, y SEÚL, Corea del Sur, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. y LG Innotek anunciaron hoy una alianza estratégica para optimizar el sistema de conducción autónoma (SDS) de Applied Intuition y lograr que funcione a la perfección con las cámaras, los sensores lidar y de radar de alto rendimiento de LG Innotek, lo que ayudará a los fabricantes de automóviles a construir vehículos autónomos seguros y escalables.

Al combinar pruebas en condiciones reales con una validación basada en simulaciones optimizada para los sensores de primera clase de LG Innotek, Applied Intuition ofrece ahora a los fabricantes de equipos originales una vía rápida para desarrollar sistemas de autonomía listos para la producción utilizando hardware de vanguardia.

"Los vehículos autónomos solo se generalizarán si los ecosistemas de hardware y software evolucionan conjuntamente", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Al colaborar directamente con LG Innotek, facilitamos a los fabricantes de automóviles la evaluación de sensores, la validación del rendimiento en simulaciones y en carreteras reales, y, en definitiva, el paso de los sistemas de autonomía de la fase de desarrollo a la de producción".

Como parte de esta colaboración, los sensores de LG Innotek se instalarán en los vehículos de desarrollo autónomo de Applied Intuition que operan en la flota global de pruebas de la compañía. Estos vehículos operan en diversas regiones, proporcionando información del sistema de percepción y datos de referencia para evaluar y mejorar el rendimiento de los sensores.

Además de las pruebas en condiciones reales, LG Innotek integrará versiones digitales de sus sensores —incluidas cámaras, lidar y radar— en el entorno de simulación de Applied Intuition. Esto permitirá a los fabricantes de automóviles evaluar el rendimiento de los sensores en escenarios virtuales durante el desarrollo, lo que facilitará una iteración más rápida y reducirá la complejidad de ingeniería asociada a la integración de sensores y software de autonomía de múltiples proveedores.

Esta alianza también respalda los planes de LG Innotek para fortalecer su competitividad tecnológica en el ámbito de la autonomía automotriz. Aprovechando la plataforma de software de Applied Intuition y su experiencia operativa global en pruebas de autonomía, LG Innotek planea operar sus propios vehículos de prueba autónomos en Corea, lo que se espera que reduzca significativamente el tiempo de desarrollo de sus nuevas soluciones de detección complejas, actualmente en desarrollo.

"Gracias a esta colaboración con Applied Intuition, que cuenta con tecnología de software líder a nivel mundial, ofreceremos a nuestros clientes soluciones excepcionales que marcarán un nuevo estándar en la conducción autónoma", declaró Hyuksoo Moon, consejero delegado de LG Innotek. "Esta alianza impulsará a LG Innotek a la cima mundial en el campo de las soluciones de detección para robótica de movilidad, convirtiéndola en líder de la era de la IA física".

Al combinar sensores y software de autonomía en las primeras etapas del desarrollo, esta colaboración simplifica el diseño y la validación de sistemas autónomos por parte de los fabricantes de automóviles. Este enfoque integrado reduce los costes de ingeniería, acorta drásticamente los plazos de desarrollo y permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) lanzar vehículos autónomos al mercado con mayor rapidez.

Si bien el enfoque inicial está en el sector automotriz, este tipo de hardware de detección y software de autonomía estrechamente integrados son relevantes para otras industrias y colaboraciones, y podrían respaldar futuras aplicaciones en robótica y drones.

Para obtener más información sobre cómo Applied Intuition está construyendo el futuro de la inteligencia física, visiteapplied.coo póngase en contacto conpress@applied.co.

Acerca de Applied Intuition Applied Intuition, Inc. impulsa el futuro de la IA física. Fundada en 2017 y valorada actualmente en 15.000 millones de dólares, esta empresa de Silicon Valley crea la infraestructura digital necesaria para dotar de inteligencia a todas las máquinas del planeta. Applied Intuition presta servicios a los sectores automotriz, de defensa, transporte, construcción, minería y agricultura en tres áreas clave: herramientas e infraestructura, sistemas operativos y autonomía. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo, así como el ejército de Estados Unidos y sus aliados, confían en las soluciones de la compañía para implementar inteligencia física. Applied Intuition tiene su sede en Sunnyvale, California, con oficinas en Washington, D.C.; San Diego; Fort Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; Londres; Stuttgart; Múnich; Estocolmo; Bangalore; Seúl; y Tokio. Para más información, visite applied.co.

Acerca de LG Innotek LG Innotek Co., Ltd. es un fabricante de materiales y componentes de vanguardia y filial del Grupo LG. La compañía es el proveedor líder mundial de módulos de cámara para smartphones, a la vanguardia de la innovación en tecnología de imagen móvil. Asimismo, se encuentra a la cabeza del desarrollo de tecnologías futuras, ofreciendo componentes clave para la movilidad, los semiconductores y la robótica, y colabora estrechamente con sus clientes para hacer realidad sus proyectos. Con sede en Seúl, Corea del Sur, LG Innotek cuenta con filiales de ventas en Alemania, Estados Unidos, China, Japón y Taiwán, y filiales de producción en China, Vietnam, Indonesia, México y Polonia. Para más información, visite lginnotek.com.

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