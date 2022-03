Applied Underwriters lanza Applied Surety Underwriters

Applied Underwriters continúa la expansión de líneas especializadas con el lanzamiento de Applied Surety Underwriters

El principal ejecutivo de fianzas, Joshua Betz, nombrado para dirigir la operación global

OMAHA, Neb., 21 de marzo, 2022 /PRNewswire/ --.Applied Underwriters continúa su expansión de líneas especializadas con lo último en su serie de adquisiciones e introducciones, lanzando hoy Applied Surety Underwriters que tendrá sede en Houston y atenderá a una clientela mundial. Desde 2019, Applied ha creado operaciones y adquirido nichos de negocios en los mercados de garantía, coleccionables y otros mercados especializados. Esta nueva división se centrará en los grandes negocios de fianzas comerciales y contractuales en todo el mundo.

Jamie Sahara, presidente de Applied Underwriters, anunció el nombramiento del experimentado líder del sector, Joshua Betz, como presidente de Applied Surety Underwriters, citando su reconocido liderazgo ejecutivo en el negocio de garantías durante 25 años: "Hemos colocado a Joshua Betz a la cabeza de esta nueva práctica por varias razones, en particular el hecho de que ya estamos aceptando negocios de fuentes de todo el mundo que requieren un nivel de experiencia que él aporta a los procesos de nuestro equipo. Además, Joshua ha tenido un gran éxito, con un apoyo significativamente menor de lo que Applied proporcionará, en el desarrollo de nuevas empresas y en la gestión de empresas rentables para obtener valor y rentabilidad a largo plazo".

El presidente de Applied, Steve Menzies, declaró: "Damos la bienvenida a Joshua a nuestro extraordinario equipo de ejecutivos líderes que impulsan a Applied. Joshua se une tanto a una tradición empresarial como a una organización con la profundidad de los recursos para actuar con decisión y responder oportunamente a las oportunidades del mercado".

Menzies continuó: "Estamos comprometidos con la disciplina a largo plazo que requiere el sector de fianzas y dedicados al éxito de los productores que trabajan con nosotros para los mejores intereses de sus clientes, al mismo tiempo que tenemos la visión a largo plazo de que podemos crear un inmenso valor en estas áreas especializadas y de nicho".

Betz afirmó: "La perspectiva de unirme a Applied Underwriters, con sus talentosos y emprendedores ejecutivos de alto nivel en cada sector, es muy atractiva, como lo es el compromiso que Applied ha hecho con un enfoque cuidadoso, pero no menos agresivo, para el crecimiento en el sector de las fianzas", área en la que he trabajado durante más de 25 años. El entorno dinámico generado por los fundadores de Applied servirá para ayudar a atraer más talento de alto nivel y producir el tipo de desarrollo rentable en el que he desempeñado un papel clave, y, con los bajos índices de siniestralidad resultantes, han ofrecido un valor sin precedentes a cada participante en la cartera de garantías. Estoy encantado de ser parte de Applied".

Antes de unirse a Applied, Betz pasó los últimos 14 años como presidente de Argo Surety, donde creó una de las diez operaciones de fianzas más importantes del mundo desde su fase inicial, ganándose el respeto de los agentes, clientes, reaseguradoras y asociados de suscripción por su impulso e innovación. Antes de ese momento, Betz ocupó varios puestos de liderazgo en el ámbito de las garantías y gestionó grandes clientes comerciales y de garantías por contrato en Travelers, CNA y Reliance Surety.

Para más información, contacte con: Ryan Gerding, Relaciones Públicas, tel +1 (913) 602-8531 o en press@auw.com .

Acerca de Applied Underwriters ( www.auw.com )

Applied Underwriters® es una empresa global de servicios de riesgo que ayuda a las empresas y a las personas a gestionar la incertidumbre a través de sus soluciones de servicios de negocios, seguros y reaseguros. Como empresa, Applied Underwriters se ha distinguido por sus enfoques innovadores para la atención al cliente y por su sólida fortaleza financiera. Applied Underwriters opera en todo Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea y Oriente Medio. Su sede operativa está ubicada en Omaha, Nebraska.