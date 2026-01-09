Applivery recibe Mención de Honor en el Cuadrante Mágico de Gartner 2026 para Endpoint Management Tools - Applivery

Madrid, 09 de enero de 2026.-

Applivery, la plataforma española de gestión unificada de dispositivos, ha sido reconocida con una Mención de Honor en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 en la categoría de Endpoint Management Tools.

Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso continuo de Applivery con el desarrollo de capacidades modernas de gestión de dispositivos, orientadas a ayudar a las organizaciones a gestionar entornos cada vez más diversos, distribuidos y multiplataforma.

Según el informe de Gartner, Applivery soporta la gestión de iOS, iPadOS, macOS, Android y Windows, ofreciendo una plataforma unificada para la administración de dispositivos en múltiples sistemas operativos. La propuesta de la compañía se basa en el enfoque de Autonomous Endpoint Management (AEM), apoyándose en inteligencia artificial para automatizar tareas operativas clave como el aprovisionamiento, la gestión de parches y la aplicación de políticas. Gracias a esta automatización, Applivery permite a los equipos de TI mejorar la eficiencia operativa, reducir la intervención manual y mantener el control y la consistencia en la gestión de sus flotas de

dispositivos.

El informe también destaca las capacidades integradas de gestión de eSIM de Applivery, que ayudan a abordar la creciente complejidad de la conectividad móvil en entornos de trabajo remotos y distribuidos.

Diseñada para acompañar a las organizaciones en distintas etapas de crecimiento, la plataforma de Applivery se adapta tanto a pequeñas y medianas empresas que buscan simplicidad y un rápido retorno de valor como a grandes entornos corporativos que gestionan ecosistemas de TI complejos y multiplataforma. Su enfoque en la automatización, la escalabilidad y la facilidad de uso permite a los equipos de TI estandarizar las operaciones de gestión de dispositivos sin añadir complejidad innecesaria.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con el avance de Autonomous Endpoint Management (AEM) como una evolución central de la gestión de dispositivos”, dijo César Trigo, CEO y fundador de Applivery. “Al integrar la automatización, la inteligencia y la gestión de la experiencia a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo, nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a construir operaciones de TI más resilientes, escalables y preparadas para el futuro”.

Applivery continúa ampliando su visión más allá de la gestión tradicional de dispositivos, apostando por un enfoque centrado en el usuario y orientado a la experiencia, donde la automatización y la inteligencia desempeñan un papel clave en la optimización del rendimiento, la fiabilidad y la usabilidad a lo largo del ciclo de vida del endpoint.

*Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación.

Acerca de Applivery

Applivery es una plataforma española líder en Gestión Unificada de Dispositivos (UEM), diseñada para ayudar a empresas de todos los tamaños a gestionar, asegurar y automatizar las operaciones de sus dispositivos Android, Apple y Windows. A través de una solución integral y escalable, Applivery permite a los equipos de TI y seguridad tomar el control de sus flotas de dispositivos, desplegar aplicaciones de forma eficiente y garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y los requisitos regulatorios más exigentes.

