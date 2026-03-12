Aprolis Iberia lanza una nueva patente que revoluciona la logística refrigerada de última milla - Aprolis Iberia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de marzo de 2026.- Aprolis Iberia, compañía especializada en soluciones de manutención y logística y perteneciente al grupo Monnoyeur, anuncia el lanzamiento de una nueva patente que marca un hito en la logística refrigerada de última milla. Se trata del proyecto Catering83, una solución innovadora diseñada específicamente para optimizar el transporte de catering en entornos ferroviarios.

Catering83 es un remolque isotermo preparado para la distribución de última milla, desarrollado por Félix Rodríguez, Service Manager de Aprolis Iberia, en colaboración con Carrocerías Víctor Hernández, LiderKit y Thermobus. El proyecto surge tras identificar la ausencia de una solución ágil, sostenible y completamente segura que permitiera trasladar el catering desde las cocinas hasta los andenes de las estaciones ferroviarias, garantizando en todo momento la cadena de frío.

El nuevo remolque refrigerado cuenta con homologación ATP y un sistema de control mediante termógrafo que permite monitorizar la temperatura en tiempo real, asegurando que alimentos y bebidas lleguen directamente desde las instalaciones de cocina a los trenes de alta velocidad sin comprometer la seguridad alimentaria.

Además, Catering83 destaca por su elevada eficiencia energética y sostenibilidad, ya que genera cero emisiones al ser operado por un tractor eléctrico y está certificado como equipo de bajas emisiones. Esta solución contribuye también a optimizar los tiempos operativos, reduciendo los procesos de carga, descarga y abordaje a tren. Asimismo, mejora de forma significativa las condiciones ergonómicas de los operarios, al estar completamente adaptado a los espacios de cada estación y permitir la colocación de los carros de catering a cota cero entre el tren y el andén.

Según explica Félix Rodríguez, “el mayor reto del proyecto fue transformar la operativa del cliente en una solución única, viable, certificada y homologada”. En este sentido, una de las principales innovaciones de Catering83 es que todo el remolque refrigerado está completamente certificado y homologado, lo que supone un avance sin precedentes en la logística refrigerada de última milla en espacios reducidos. Se trata de una solución regulada, con el Certificado CE y Certificado de Conformidad, en un ámbito donde hasta ahora no existían alternativas homologadas.

El desarrollo de Catering83 representa un importante avance no solo para el sector ferroviario, sino también para otros entornos como aeropuertos, puertos, parques temáticos o grandes superficies comerciales. Para su implementación, Aprolis Iberia lleva a cabo un proyecto personalizado para cada cliente, analizando sus necesidades específicas con el objetivo de ofrecer soluciones totalmente adaptadas.

Este lanzamiento es un ejemplo más del compromiso de Aprolis Iberia con la innovación, el talento interno y el desarrollo de soluciones a medida que aportan valor real a sus clientes y al conjunto del sector logístico.

Sobre Aprolis Iberia

Aprolis Iberia forma parte del grupo internacional Monnoyeur y está especializada en soluciones globales de manutención, alquiler y venta de maquinaria industrial y logística. Con presencia en 10 sedes en España y una amplia red de concesionarios, Aprolis trabaja con marcas líderes del sector como CAT Lift Trucks y Hangcha, ofreciendo servicios personalizados para múltiples sectores, desde la distribución y la alimentación, hasta la industria o el ecommerce.

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