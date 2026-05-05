Cómo aprovechar los beneficios tributarios de 2026 sin cometer errores según Jhon Jairo Bustos - Jhon Jairo Bustos

(Información remitida por la empresa firmante)

Colombia, 5 de mayo.- Ponerse al día con la DIAN es una decisión que muchos contribuyentes en Colombia postergan durante años. Sin embargo, 2026 ha abierto una oportunidad poco común para quienes arrastran deudas fiscales: un alivio que permite reducir significativamente intereses y sanciones si se actúa a tiempo.

El abogado tributarista Jhon Jairo Bustos explica que este tipo de medidas no solo buscan facilitar el recaudo, sino también dar una segunda oportunidad a quienes, por diferentes razones, no lograron cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Actualmente, los contribuyentes que se encontraban en mora al 31 de diciembre de 2025 pueden acceder a una reducción especial en intereses y sanciones hasta el 30 de abril de 2026. En términos prácticos, esto significa pagar una tasa de interés mucho más baja de lo habitual y, en algunos casos, solo una fracción de las sanciones acumuladas.

Para Jhon Jairo Bustos, este beneficio representa una de las mejores oportunidades de los últimos años para normalizar la situación tributaria sin asumir cargas financieras desproporcionadas. No obstante, advierte que muchos contribuyentes están cometiendo errores que pueden hacerles perder esta ventaja.

Uno de los errores más comunes, según Jhon Jairo Bustos, es pensar que cualquier deuda aplica automáticamente al beneficio. En realidad, solo pueden acogerse aquellas obligaciones que ya estaban en mora antes de finalizar 2025. Las deudas generadas en 2026 quedan por fuera de este tratamiento especial.

Otro fallo frecuente es no entender que el beneficio exige el pago total del capital adeudado. Muchas personas creen que pueden acceder a la reducción pagando parcialmente, cuando en realidad el requisito clave es saldar completamente la obligación dentro del plazo establecido.

Además, Jhon Jairo Bustos señala que los contribuyentes que nunca presentaron una declaración —los llamados omisos— también pueden beneficiarse, así como quienes necesitan corregir información presentada anteriormente. En estos casos, la reducción de sanciones puede ser significativa, pero solo si se actúa correctamente y dentro del tiempo permitido.

El contexto actual hace que esta decisión sea aún más importante. Abril es uno de los meses con mayor carga tributaria en Colombia, con múltiples vencimientos que pueden generar nuevas sanciones si no se atienden adecuadamente. Por eso, como explica el abogado Bustos, no se trata solo de resolver deudas pasadas, sino de evitar nuevos problemas fiscales.

Desde una perspectiva estratégica, Jhon Jairo Bustos insiste en que este tipo de beneficios deben aprovecharse con una visión integral. No basta con pagar: es necesario analizar cada caso, entender qué obligaciones aplican, verificar posibles errores en declaraciones anteriores y estructurar un plan que evite recaer en incumplimientos.

En la práctica, muchos contribuyentes pierden dinero por falta de asesoría adecuada. Decisiones apresuradas, pagos mal aplicados o interpretaciones incorrectas de la norma pueden anular los beneficios o generar nuevas contingencias. Por eso, el acompañamiento de un experto se vuelve clave en este tipo de procesos.

Para Jhon Jairo Bustos, la clave está en actuar con información clara y dentro de los plazos. “Este tipo de alivios no se presentan con frecuencia. Bien utilizados, pueden marcar la diferencia entre una carga fiscal insostenible y una solución viable”, señala.

En definitiva, 2026 plantea una oportunidad concreta para quienes tienen deudas con la DIAN. Pero como ocurre en materia tributaria, el resultado depende menos de la norma y más de cómo se aplique. Y ahí es donde contar con una estrategia adecuada puede cambiarlo todo.

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