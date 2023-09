Aprovechar las oportunidades para un futuro mejor de la ciencia ficción china (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 11 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ --

Una noticia de People's Daily:

Por Liu Cixin: Me aventuré en el ámbito de la creación de ciencia ficción, profundamente inspirado por las maravillas de la ciencia.

Todavía recuerdo vívidamente la euforia que sentí al leer la noticia del primer aterrizaje humano en la luna en mi infancia. A lo largo de los años, he imaginado innumerables escenarios de astronautas chinos caminando en el espacio. Ahora, cuando veo los frecuentes lanzamientos de las naves espaciales Shenzhou y veo por televisión a los astronautas chinos en misiones espaciales, a veces me abruma una sensación surrealista: ¿están realmente sucediendo?

En los últimos años, la industria de la ciencia ficción de China adoptó un rápido desarrollo y recibió amplia atención. Esto no podría haber sucedido sin el progreso general de la sociedad, incluidos los avances en la industria aeroespacial y la amplia aplicación de las tecnologías de Internet. Estamos en medio de una rápida modernización, industrialización y digitalización, con oportunidades y esperanzas, así como presiones y desafíos. Nos maravillamos ante las maravillas de la ciencia y esperamos que la ciencia y la tecnología brinden una vida mejor a los seres humanos. Todo esto proporciona un terreno fértil para la prosperidad de la industria de la ciencia ficción.

La ciencia, la fuente de fortaleza de la ciencia ficción

La ciencia ficción es el resultado de la revolución científica y tecnológica moderna. A principios del siglo XIX, los avances científicos y tecnológicos promovieron revoluciones industriales y desencadenaron la imaginación y las aspiraciones de la gente para el futuro. Así nació la literatura de ciencia ficción.

Cuando la humanidad entró en la era de la electricidad desde la era del vapor entre los años 1920 y 1960, el progreso de la ciencia y la tecnología demostró una vez más el poder abrumador de cambiar el mundo. La revolución en la física, representada por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, ha traído a la gente horizontes completamente nuevos. La admiración de la gente por el poder de la ciencia y el anhelo por el futuro alcanzaron su clímax durante este período, dando lugar a una era floreciente para las obras de ciencia ficción.

Basada en la ciencia, la ciencia ficción crea un universo de ciencia ficción diferente al mundo real. Aunque los escritores de ciencia ficción imaginan los mundos futuros, su objetivo no es predecirlos. Al evaluar su calidad, realmente no importa si las predicciones de un libro de ciencia ficción se hacen realidad en el futuro. Muchos escritores de ciencia ficción, incluyéndome a mí, eligen intencionalmente entornos que es poco probable que se realicen para contar historias y utilizan perspectivas novedosas para mostrar las maravillas y maravillas de la ciencia, permitiendo así que las personas experimenten la belleza de la ciencia.

Después de 200 años de desarrollo, innumerables obras de ciencia ficción ya han imaginado el futuro de diversas maneras y, a veces, se cuestiona si la ciencia ficción seguirá siendo creativa en el futuro. En mi opinión, la creatividad de la ciencia ficción es infinita. Incluso los temas tradicionales pueden revitalizarse, dependiendo de cómo los representes.

Por ejemplo, el cuento clásico de ciencia ficción "Un paseo por el sol" muestra a un único superviviente de un terrible aterrizaje forzoso en la luna, que debe seguir caminando continuamente sobre la superficie de la luna para mantenerse a la luz del sol con un panel solar con forma de ala, para mantenerse con vida. Esta es una narrativa sencilla con un tema clásico del alunizaje, pero está increíblemente bien escrita.

Desde mi punto de vista, a medida que la tecnología aeroespacial de China continúa avanzando, sería un gran éxito utilizar un enfoque de "microrrealismo" para representar cómo un equipo de ingenieros construye una central eléctrica espacial y una base lunar.

Además, con el progreso de la ciencia, constantemente surgirán nuevos campos que ofrecerán nuevos temas para la ciencia ficción. Los campos científicos modernos altamente desarrollados, como la física, la cosmología y la biología molecular, nos muestran un universo y una naturaleza más mágicos, más amplios e impredecibles, que contienen ricos recursos para la creación de ciencia ficción. Sin embargo, también hacen que la ciencia básica actual sea más complicada en teoría y más difícil en expresión matemática, lo cual es difícil de entender para los no profesionales. Cómo aprovechar plenamente estos recursos es un gran desafío para los escritores de ciencia ficción y también una esperanza para el desarrollo de la literatura de ciencia ficción.

Frente a lo desconocido, la ciencia ficción siempre debe presentar conceptos frescos, originales y sorprendentes para mantener el interés de los lectores. Para lograrlo, los escritores de ciencia ficción deben mantener siempre una mentalidad joven, manteniendo su imaginación sincronizada con los tiempos.

Liberar la belleza de las ecuaciones científicas

Ampliar la imaginación de las personas es una misión importante de la ciencia ficción. La conocida "Gravity", película de ciencia ficción muy pura, nos muestra que para la creación de ciencia ficción lo más importante para los creadores es tener un sentimiento poético hacia el universo. Las buenas obras de ciencia ficción nos presentan una gota de agua desde la perspectiva del vasto océano, sacando a las personas de su visión limitada para experimentar un mundo más amplio más allá de la realidad.

La ciencia es la fuente de fortaleza de la ciencia ficción, mientras que la belleza de la ciencia a menudo se limita a ecuaciones científicas. La gente común necesita hacer enormes esfuerzos para vislumbrar su brillantez. Pero una vez presentado, su impacto y poder de purificación para nuestra alma es inmenso, difícil de lograr con otros géneros literarios. La ciencia ficción es un puente hacia la belleza de la ciencia, liberando esta belleza de las ecuaciones y presentándola al público.

El éxito de la ciencia ficción depende en gran medida de la atracción de su alucinante imaginación. La teoría del Big Bang de la cosmología moderna es espectacular e inspiradora. El largo viaje de la evolución de la vida es retorcido y romántico. La visión poética del espacio-tiempo en la relatividad general, el microcosmos mágico en la física cuántica... La visión del mundo revelada por la ciencia está mucho más allá de nuestra imaginación. ¿Cómo pueden los escritores presentar tal belleza de la ciencia?

El "macrodetalle" es una técnica exclusiva de la literatura de ciencia ficción. Aunque toda narrativa necesita detalles, el tratamiento de los detalles ha evolucionado en la ciencia ficción. Puedo imaginar una historia corta (la llamaré "Fuegos artificiales de la singularidad") que describe un grupo de superconciencias para quienes el Big Bang no es más que un espectáculo de fuegos artificiales. La obra utiliza unas pocas palabras para representar las conversaciones y sentimientos entre dos entidades antes y después de los fuegos artificiales, pero abarca la historia del universo desde el Big Bang en el espacio-tiempo, desplegando una visión de un supracosmos más allá de nuestro universo. En mi opinión, este tipo de "macrodetalle" encarna mejor las características y ventajas de la literatura de ciencia ficción.

Desde que me dediqué a la creación de ciencia ficción, he estado buscando recursos narrativos a partir de avances científicos y tecnológicos, esforzándome por expresar la conexión directa y tangible entre el insignificante ser humano y el gran universo basado en principios científicos. Al principio, el universo era más pequeño que un átomo y todo era uno. Esto determina la conexión natural entre las minúsculas partes del universo y el gran todo. Aunque el universo se ha expandido a la escala actual, creo que esta conexión todavía existe, y la evolución y los cambios del universo están estrechamente relacionados con la vida y el destino de cada ser humano. Cuando creo historias, siempre me esfuerzo por imaginar varios escenarios de la conexión específica entre los humanos y el universo, y convertir esta imaginación en cuentos cautivadores y edificantes.

Por supuesto, la ciencia ficción no siempre representa el futuro y la imaginación; también abarca el presente y la realidad. Tomando como ejemplo mi novela "El problema de los tres cuerpos". La primera parte retrata un pasado ficticio con un fuerte sentido de realidad, con el fin de despertar la imaginación de los lectores. La segunda parte es un largo viaje de la realidad a la imaginación. La tercera parte es una novela de pura ciencia ficción con un destacado aire de "amante de la ciencia ficción". Partir de la realidad a un mundo distante y etéreo es una estructura típica de la ciencia ficción tradicional, y también un modo narrativo al que los lectores chinos de ciencia ficción están acostumbrados, desde la realidad hasta el futuro.

Aprovechar la oportunidad de un desarrollo innovador

Las películas de ciencia ficción han tenido un impacto significativo en mí. La forma en que cuento historias y construyo imágenes visuales está influenciada por las películas de ciencia ficción. Las imágenes son poderosas y muchos conceptos imaginativos de la ciencia ficción solo pueden representarse a través de medios visuales. En este sentido, las películas tienen una ventaja significativa sobre las palabras impresas.

Sin embargo, debido al bajo coste de publicación y al número de lectores relativamente fijo, los autores tienen más espacio para la creación y pueden explorar ideas y técnicas de narración más innovadoras. El coste de producción de las películas de ciencia ficción es mucho mayor, ya que necesitan luchar por la atención de un público más amplio y diverso. Las películas deben considerar la aceptabilidad del público de formas y contenidos innovadores y encontrar un punto de equilibrio en la expresión artística.

En los últimos años, tanto la literatura como el cine de ciencia ficción han aprovechado sus respectivos puntos fuertes. La adaptación de algunas novelas de ciencia ficción a películas y series de televisión ha llevado la ciencia ficción a un público más amplio, impulsando el crecimiento de la industria de la ciencia ficción. Para desarrollar aún más la literatura de ciencia ficción actual, se deben hacer esfuerzos para ampliar el grupo de escritores chinos de ciencia ficción, de modo que surjan más talentos y obras. El desarrollo de películas y series de televisión de ciencia ficción requiere un aumento de las reservas de talento y experiencia, brindando más oportunidades para que la nueva generación de guionistas, directores y productores participen en la creación. Además, es crucial fortalecer la cooperación internacional y acumular una experiencia de producción más madura.

La promoción del desarrollo de la ciencia ficción plantea nuevas exigencias para la teoría y las reseñas literarias. Por ejemplo, la técnica del "macro-detalle" y otros métodos de creación de ciencia ficción necesitan urgentemente un refinamiento teórico para formar una técnica expresiva consciente. La crítica de ciencia ficción también debe mantenerse al día, liberándose de las limitaciones que supone el uso de una perspectiva obsoleta para ver nuevas obras y fenómenos. Las teorías innovadoras y los comentarios agudos y vibrantes ciertamente pueden impulsar el desarrollo de la creación de ciencia ficción.

Las obras de ciencia ficción contribuyen a cultivar la imaginación científica de los jóvenes, estimulando su creatividad y su capacidad de innovación. La educación de ciencia ficción se puede introducir adecuadamente en la educación escolar agregando contenido de ciencia ficción a los libros de texto o cultivando el interés de los niños a través de creaciones de ciencia ficción en línea. Se cree que un número considerable de lectores y espectadores jóvenes disfrutarán de la ciencia ficción, iniciando así una exploración consciente de la ciencia ficción y la ciencia.

La ciencia ficción china ha mostrado un gran impulso y potencial. Debemos aprovechar esta oportunidad para fortalecer la industria.

(El artículo fue recopilado por Dong Yang basándose en una entrevista con Liu Cixin).

Liu Cixin nació en Yangquan, provincia de Shanxi, en el norte de China, en 1963. Tiene una licenciatura y es ingeniero superior, además de escritor de ciencia ficción y miembro de la Asociación de Escritores de China. Sus obras representativas incluyen las novelas "Supernova Era", "Ball Lightning" y la trilogía "The Three-Body Problem", así como ficción corta como "The Wandering Earth", "The Village Teacher" y "Full Spectrum Barrage". Interferencia." La trilogía "El problema de los tres cuerpos" es ampliamente considerada como un hito en la literatura de ciencia ficción china.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205540/20230907182142.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205541/20230907182143.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aprovechar-las-oportunidades-para-un-futuro-mejor-de-la-ciencia-ficcion-china-301923476.html