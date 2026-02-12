APSBI: Casa Batlló se consolida como espacio de referencia para la cooperación entre China y España

Danza del león frente a la Casa Batlló - New Objectivity

La Casa Batlló, uno de los edificios más emblemáticos del modernismo barcelonés y Patrimonio Mundial de la UNESCO, se iluminó este lunes de rojo con motivo del Año Nuevo Chino y acogió la Primera Gala de Innovación Cultural, Científica y Tecnológica China-España

Madrid, 12 de febrero de 2026.- El acto fue organizado por Casa Batlló y la Asociación para la Promoción de la Ciencia, las actividades empresariales y la Innovación (APSBI), con el apoyo de instituciones culturales y turísticas de Pekín, Shanghái, Zhejiang y Sichuan, además de la participación de empresas y entidades procedentes de España, Suecia y Ghana.



La cónsul general de la República Popular China en Barcelona, Meng Yuhong, afirmó durante su intervención que las relaciones entre ambos países mantienen una evolución positiva en ámbitos como el comercio, la cultura y el desarrollo sostenible.



El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya y consejero delegado de ACCIÓ, Jaume Baró Torres, destacó el interés de Cataluña en fortalecer la cooperación con China en innovación e inversión, y subrayó que Barcelona dispone de un entorno empresarial consolidado y con proyección internacional.



También intervinieron el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, y el presidente del Consell d’Alcaldies y alcalde de Canovelles, Vallés Orienta, Gemma Sivill, directora de la Fundació Pro-Penedès,En representación del sector empresarial, David Comellas puso el foco en la conexión entre desarrollo territorial y actividad cultural.



Por su parte, la directora de Estrategia Internacional de Casa Batlló, Encarna Segura, explicó que Casa Batlló continuará apostando por la incorporación de soluciones tecnológicas en la gestión y difusión del patrimonio. Johana, en nombre de APSBI, indicó que la asociación seguirá impulsando proyectos de cooperación empresarial y cultural entre ambos países.



El evento contó con la presencia de organismos científicos como el IDAEA-CSIC, así como de universidades UB UAB, Vall d’Hebron y el grupo Planeta Formación y Universidades.



En el ámbito tecnológico participaron empresas como AEInnova, ANTEX, Onalabs Inno-Hub, Cebiotex y la sueca SYRE Impact AB, vinculadas a materiales sostenibles, biotecnología y energías renovables.



El sector financiero estuvo representado por China Construction Bank (Sucursal en España) Asimismo, participaron empresas relacionadas con el transporte y los pagos digitales, como Air China, Shenzhen Airlines, WeChat Pay, Alipay+ y Ctrip.



Entre los asistentes destacó una delegación empresarial procedente de China, centrada en el ámbito de los nuevos materiales y la tecnología medioambiental.Participó SYZERLY ECO, empresa especializada en reciclaje químico y regeneración de materiales textiles. Según APSBI, está prevista la puesta en marcha en Barcelona de un centro de investigación vinculado a su tecnología T2T.



También estuvo presente la marca deportiva KELME, con participación de capital chino, como ejemplo de cooperación empresarial en el mercado deportivo internacional.



La gala incluyó la proyección de obras del artista y comisario chino Gao Xia, que dialogaron visualmente con el espacio arquitectónico de Gaudí y suscitaron el interés de artistas y representantes de museos españoles.



APSBI señaló que en los últimos años ha aumentado la presencia de empresas chinas en España en sectores como las energías renovables, la tecnología digital y la manufactura avanzada. La iluminación de la Casa Batlló con motivo del Año Nuevo Chino se enmarca en este contexto de creciente intercambio económico y cultural entre China y España.

