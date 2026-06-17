APsystems presenta su completa cartera de soluciones de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Impulsando soluciones solares y de almacenamiento para aplicaciones domésticas, residenciales y comerciales

MÚNICH, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems, líder mundial en electrónica de potencia a nivel de módulo (MLPE), presentará su cartera completa de soluciones de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026 en Múnich, pabellón B3, expositor 370, destacando un ecosistema integral diseñado para satisfacer las necesidades energéticas en constante evolución en aplicaciones de microinstalaciones (bricolaje), residenciales y comerciales e industriales (C&I).

Aprovechando su liderazgo en tecnología de microinversores, APsystems continúa ampliando su oferta integrada de energía solar y almacenamiento, ofreciendo soluciones completas que combinan hardware, gestión inteligente de la energía e integración a nivel de

Desde sistemas de micro-sitios plug-and-play hasta almacenamiento avanzado para empresas e industrias

El elemento central de la presentación de APsystems son sus soluciones de almacenamiento para microinstalaciones (hágalo usted mismo), residenciales y comerciales e industriales, cada una diseñada para su implementación en el mundo real en diversos escenarios energéticos.

Para proyectos de bricolaje y aplicaciones en microespacios, APsystems presenta soluciones plug-and-play como el sistema de almacenamiento de energía acoplado a CA Lake 6, un sistema compacto de 6 kWh diseñado para instalaciones solares en balcones. Con una instalación sin herramientas, una potencia de salida de 2.500 W y una larga vida útil, Lake 6 permite a los usuarios almacenar y utilizar fácilmente la energía solar en entornos urbanos.

En el segmento residencial, APsystems presenta sus inversores de almacenamiento inteligentes más recientes, incluyendo el inversor híbrido LSH-6 y el inversor acoplado a CA LSA-6, ambos diseñados para proporcionar soporte a sistemas energéticos domésticos flexibles. Estas soluciones integran generación fotovoltaica, almacenamiento y gestión inteligente de la energía, ofreciendo alta eficiencia, conmutación rápida para energía de respaldo y compatibilidad tanto con instalaciones nuevas como con proyectos de modernización.

Para aplicaciones comerciales e industriales, APsystems continúa ampliando su gama de productos APstorage, que incluye sistemas emblemáticos como el armario de almacenamiento de energía refrigerado por líquido APstorage 241L, junto con las soluciones APstorage 261 y APstorage 2000L. Estos sistemas ofrecen almacenamiento escalable desde decenas de kWh hasta aplicaciones de varios MWh, lo que permite una gestión energética fiable y eficiente en diversos casos de uso comerciales e industriales gracias a su avanzada arquitectura de seguridad, sus capacidades de formación de redes y sus sistemas de control inteligentes.

Junto con sus tecnologías de inversores, sistemas y plataformas integradas ya consolidadas, estas nuevas soluciones de almacenamiento completan el ecosistema de almacenamiento solar de APsystems, ofreciendo soluciones de sistema completas en todos los principales segmentos del mercado.

Ampliación de la cobertura a soluciones híbridas y fuera de la red

Además de las soluciones presentadas en Intersolar, APsystems continúa ampliando sus capacidades en aplicaciones híbridas y fuera de la red eléctrica.

Productos como los controladores híbridos de la serie AHS, el sistema apilable AHS-6.3H y las soluciones de almacenamiento micro fuera de la red de la serie D de EZOG están diseñados para proporcionar energía fiable tanto en entornos conectados a la red como en entornos remotos.

Si bien estas soluciones fuera de la red, dirigidas a los mercados africano, asiático y latinoamericano, no son el objetivo principal de este anuncio, ponen de relieve la capacidad de APsystems para dar soporte a una amplia gama de escenarios energéticos con un ecosistema de productos completo y flexible.

Impulsado por una gestión e integración energéticas inteligentes

En todas sus líneas de productos, APsystems integra tecnologías basadas en IA y plataformas inteligentes de gestión energética para optimizar el rendimiento y maximizar el valor para el usuario. Con funciones como la optimización dinámica de carga y descarga y la compatibilidad con centrales eléctricas virtuales, las soluciones de APsystems permiten a los usuarios aumentar su autoconsumo, reducir los costes energéticos y participar en los servicios de la red eléctrica.

Este enfoque está respaldado por la continua apuesta de APsystems por la innovación, incluido el desarrollo interno de tecnologías clave en los sistemas de gestión de baterías, conversión de energía y gestión energética, lo que permite una integración perfecta entre la energía solar y el almacenamiento.

Perspectivas de liderazgo

"Nuestra presentación de soluciones de almacenamiento de energía en Intersolar Europe refleja cómo APsystems continúa expandiendo sus capacidades en todos los segmentos clave del mercado", declaró Olivier Jacques, presidente global de APsystems. "Desde soluciones plug-and-play hasta sistemas comerciales avanzados, nos centramos en ofrecer tecnologías de almacenamiento prácticas, flexibles y listas para su implementación en entornos reales".

"A medida que se acelera la transición energética global, el almacenamiento de energía desempeña un papel cada vez más importante", afirmó el doctor Zhi-Min Ling, cofundador y presidente de APsystems. "Hemos pasado de ofrecer productos independientes a una cartera multisegmento de energía solar y almacenamiento que abarca aplicaciones para microinstalaciones, residenciales, comerciales e industriales. Esta evolución refuerza nuestra capacidad para satisfacer diversas necesidades energéticas con tecnologías inteligentes e integradas".

Durante la feria Intersolar Europe en Múnich, APsystems organizará un almuerzo de presentación del nuevo producto APstorage el 23 de junio de 2026, en el pabellón B3, expositor 370, de 11:00 a 13:00. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer las últimas innovaciones en aplicaciones para aficionados al bricolaje, residenciales y comerciales e industriales, y conectar con expertos técnicos y de producto.

Acerca de APsystems

APsystems (SSE: 688348) es un proveedor líder de soluciones distribuidas de energía fotovoltaica y almacenamiento de energía, especializado en tecnología de electrónica de potencia a nivel de módulo y aplicaciones integradas de energía solar y almacenamiento.

Fundada en 2010, APsystems ofrece soluciones para microinstalaciones (bricolaje), residenciales y comerciales e industriales, con una cartera integral que incluye microinversores, sistemas de almacenamiento de energía, dispositivos de desconexión rápida y plataformas de gestión energética con inteligencia artificial. La empresa ha desarrollado plataformas específicas, como APstorage, para sus soluciones de almacenamiento de energía. Además, ha ampliado esta cartera con su filial AES Powers, especializada en soluciones avanzadas de almacenamiento a nivel de sistema y en el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial.

Con presencia global en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica, los productos de APsystems están instalados en más de 160 países y regiones de todo el mundo, produciendo más de 10 TWh de energía y apoyando la generación de energía limpia a escala global.

Guiada por su misión de "Impulsar un futuro con cero emisiones de carbono y hacer que la energía inteligente sea accesible para todos", APsystems continúa desarrollando tecnologías energéticas seguras, eficientes e inteligentes para un panorama energético en constante evolución. Más información en APsystems.com.

Contactos

APsystems Marketing (DACH)Ni Dai

n.dai@apsystems.com

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