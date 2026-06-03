APsystems Unveils New AI-Powered Micro-site & Residential Solar-Storage Solutions at SNEC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems presenta sus últimas innovaciones en almacenamiento solar en SNEC 2026 en Shanghái. Manteniendo la filosofía "Seguridad ante todo, potenciando la integración del almacenamiento solar", la compañía ha lanzado siete nuevas líneas de productos que abarcan cuatro categorías de soluciones de almacenamiento de energía: acoplamiento CA, acoplamiento híbrido CA-CC, almacenamiento fuera de red y almacenamiento de energía en cadena. Sus soluciones de almacenamiento para microinstalaciones y viviendas son uno de los aspectos más destacados de la presentación.

La inteligencia artificial y la tecnología VPP impulsan la rentabilidad para el usuario

La demanda global de soluciones de almacenamiento solar residenciales más inteligentes y eficientes sigue en aumento. Para satisfacer las crecientes expectativas de una gestión energética inteligente y una mayor rentabilidad, APsystems ha lanzado una completa gama de soluciones inteligentes de almacenamiento solar para balcones y hogares con optimización mediante algoritmos de IA integrados e interoperabilidad VPP sin interrupciones. Impulsadas por el modelo de IA BESS propio de APsystems, estas soluciones tienen en cuenta los precios dinámicos de la electricidad, las condiciones climáticas y los hábitos de consumo energético de los usuarios para aumentar el autoconsumo fotovoltaico in situ y reducir los costes energéticos del hogar. Por ejemplo, el nuevo sistema de almacenamiento de energía Lake 6 Plug-in ESS ofrece un ahorro anual promedio de 1.876 euros por hogar. Además, todos los nuevos productos de almacenamiento residencial son compatibles con la negociación de VPP, lo que permite a los usuarios obtener ingresos adicionales participando en transacciones de la red eléctrica.

Lake 6: Sistema de almacenamiento de energía acoplado a CA Plug-and-Play para paneles solares en balcones

Como producto estrella, el sistema de almacenamiento de energía (ESS) acoplado a CA Lake 6 de 6 kWh incorpora celdas de gran capacidad de 314 Ah. Diseñado para sistemas fotovoltaicos en balcones, almacena el excedente de energía solar diurna para su uso en horas punta, reduciendo significativamente el desperdicio energético. Esta solución compacta e integral ofrece una instalación plug-and-play sin herramientas y una amplia compatibilidad con las cargas domésticas más comunes. Con una potencia nominal de 2500 W, admite la mayoría de los electrodomésticos de alta potencia y ofrece hasta 8.000 ciclos de carga y descarga para un funcionamiento estable a largo plazo. La tecnología integrada de ahorro de energía reduce las pérdidas en modo de espera, mientras que su diseño de bajo voltaje de 19,2 V y su estructura ignífuga integrada eliminan los riesgos de seguridad eléctrica. Con una clasificación IP65 de resistencia al polvo y al agua, la unidad es apta para instalación tanto en interiores como en exteriores, y su módulo de calefacción de baja temperatura garantiza un funcionamiento fiable a temperaturas de hasta -20 °C.

Inversores de almacenamiento residenciales estrella LSH-6 y LSA-6

APsystems presenta en la feria dos inversores de almacenamiento residenciales líderes para satisfacer las diversas necesidades de los hogares: el híbrido LSH-6 y el acoplado en CA LSA-6. El compacto LSH-6 integra generación fotovoltaica, suministro de energía conectado/desconectado de la red y gestión inteligente de la energía, ofreciendo una potencia nominal de 6000 VA, una potencia máxima de 9000 VA, una eficiencia máxima del 97,6 % y un sobredimensionamiento de CC ultraalto, compatible con hasta 12 kW de capacidad fotovoltaica. El LSA-6 mejorado proporciona una potencia nominal de 3,68 kW a 6 kW, una potencia de reserva máxima de 9000 VA y una eficiencia máxima del 96,1 %. Totalmente compatible con la mayoría de los sistemas fotovoltaicos existentes, es ideal tanto para la modernización de sistemas antiguos como para nuevos proyectos solares residenciales.

Ambos inversores incorporan la tecnología de control inteligente desarrollada por APsystems para un rendimiento y una experiencia de usuario superiores. Gracias a su disipación de calor natural sin ventilador, funcionan silenciosamente a 30 dB. Su diseño de baja tensión de 48 V elimina los riesgos asociados a la alta tensión, mientras que la carga y descarga de alta corriente de 125 A permite una rápida recarga de energía. La conmutación ultrarrápida de 4 ms, propia de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), garantiza un funcionamiento estable en modo aislado. Su alta densidad de potencia reduce el tamaño de la unidad en un 20 % con respecto a los modelos convencionales. El cableado se puede realizar sin necesidad de desmontar la carcasa, y la expansión en paralelo flexible simplifica enormemente la instalación y puesta en marcha in situ. Estos inversores admiten conexión en paralelo para una expansión de capacidad flexible. Con cuatro modos de funcionamiento disponibles, se adaptan completamente a todos los escenarios de almacenamiento de energía doméstica, impulsando el autoconsumo fotovoltaico y las ventajas de arbitraje entre picos y valles para ofrecer soluciones energéticas inteligentes, eficientes y económicas para el hogar.

En SNEC 2026, APsystems presenta con orgullo su ecosistema de productos orientado a escenarios, basado en soluciones de almacenamiento solar seguras, eficientes y fáciles de usar. Con configuraciones flexibles y una fiabilidad probada, la nueva gama satisface las diversas necesidades energéticas residenciales, garantizando un suministro eléctrico estable y beneficios económicos a largo plazo para los usuarios.

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