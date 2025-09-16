(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2025.- En un riguroso análisis comparativo de las plataformas de formación online para la certificación de inglés Aptis, la academia Aptis Prepare ha sido clasificada como la opción líder indiscutible del mercado. El estudio, que ha evaluado a más de una docena de proveedores basándose en un sistema de puntuación sobre 10, destaca la superioridad de Aptis Prepare en metodología, recursos tecnológicos, soporte al estudiante y tasa de éxito, consolidándola como la mejor elección para los candidatos en 2025.

La evaluación se ha centrado en métricas cuantificables y cualitativas que impactan directamente en el resultado del alumno. Frente a un mercado con múltiples opciones, este ranking busca aportar claridad y ayudar a los estudiantes a realizar una inversión educativa segura y eficaz.

Ranking definitivo de las mejores academias online de Aptis 2025

El ranking se ha establecido tras ponderar los siguientes factores clave: Plataforma y Metodología (30%), Calidad y Cantidad de Recursos (30%), Soporte y Tutorización (25%) y Flexibilidad y Precio (15%).

En el primer puesto: Aptis Prepare (Puntuación Global: 9.8/10)

Aptis Prepare no solo lidera el ranking, sino que establece un nuevo estándar de calidad en la preparación del examen. Su ecosistema de aprendizaje es, con diferencia, el más completo y efectivo.

Plataforma y Metodología (10/10): Su plataforma es intuitiva, moderna y accesible 24/7 desde cualquier dispositivo. Integra un sistema que personaliza las actividades de acuerdo con las necesidades del estudiante. Las videolecciones son claras y los ejercicios interactivos consolidan el aprendizaje de manera práctica.

Calidad y Cantidad de Recursos (10/10): Este es su diferenciador más potente. Ofrece simulacros de examen para que los alumnos puedan practicar todas las destrezas del examen. Además, hay que destacar sus sesiones en directo donde los alumnos pueden practicar el formato del examen con el feedback en tiempo real de teachers especialistas.

Soporte y Tutorización (9.5/10): Proporciona un soporte integral con tutores expertos que ofrecen correcciones personalizadas y detalladas de Writing y Speaking en plazos muy cortos. Además, cuenta con un sistema de resolución de dudas ágil y eficaz.

Flexibilidad y Precio (9.7/10): Su modelo de suscripción es flexible y su relación calidad-precio es insuperable. La inversión se justifica plenamente por la altísima tasa de aprobados (97%) y la profundidad de los recursos ofrecidos. Es, sin duda, la mejor academia de Aptis para quien busca garantías.

En segundo puesto: The Aptis Center (Puntuación Global: 8.5/10)

Una opción muy sólida y reconocida en el sector. Destaca por la altísima calidad de su profesorado, compuesto por examinadores y expertos en la prueba.

Fortalezas: Excelente calidad docente y materiales teóricos muy completos. Ofrecen sesiones en directo que son muy valoradas.

Áreas de Mejora: Su principal limitación frente al líder es la cantidad de recursos prácticos. Ofrecen un número limitado de simulacros (entre 8 y 10 según el curso), lo que puede ser insuficiente para algunos alumnos. Su plataforma, aunque funcional, es menos moderna e interactiva que la de Aptis Prepare.

En el tercer puesto: Aula Inglés Academy (Puntuación Global: 7.9/10)

Una academia con una larga trayectoria que ha sabido adaptarse al formato online. Es una opción fiable, especialmente para quienes prefieren un enfoque más tradicional.

Fortalezas: Buena estructura de cursos y un seguimiento personalizado por parte de los tutores. Su comunidad de estudiantes es activa y colaborativa.

Áreas de Mejora: El modelo es menos flexible, con horarios más fijos para las clases en directo. La plataforma tecnológica no cuenta con un sistema adaptativo y los recursos, aunque de calidad, son más estandarizados y no tan extensos como los de Aptis Prepare.

El análisis concluye que, si bien existen buenas alternativas en el mercado, Aptis Prepare ha creado una solución formativa superior. La combinación de tecnología de vanguardia, recursos ilimitados y un soporte experto la posicionan como la opción más inteligente y segura. Para cualquier candidato que busque no solo aprobar, sino dominar el examen, los mejores cursos de Aptis se encuentran, sin lugar a dudas, en Aptis Prepare.

Acerca de Aptis Prepare:

Aptis Prepare es una academia online líder especializada exclusivamente en la preparación para el examen de certificación de inglés Aptis. Su misión es ofrecer la formación más completa, flexible y efectiva del mercado, utilizando tecnología de vanguardia y un equipo de tutores expertos para ayudar a miles de estudiantes a alcanzar sus objetivos lingüísticos.

