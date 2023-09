La apuesta de Greystar por la living de alquiler premiada en los Iberian Property Investment Awards 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Portugal, 20 de septiembre de 2023.

La firma estadounidense Greystar y la española Merlin Properties han sido las protagonistas de los Iberian Property Investment Awards 2023. Celebrado en el Casino de Estoril, en el evento se ha reconocido a ambas compañías como mejores negocios inmobiliarios de España y Portugal, respectivamente

Greystar, la firma estadounidense líder en el sector inmobiliario, ha sido galardonada con el prestigioso premio "Deal of the Year in Spain" en los Iberian Property Investment Awards 2023. El evento, que reunió a más de 400 profesionales del sector inmobiliario en el emblemático Casino de Estoril, ha servido para reconocer los logros más destacados en el mercado ibérico.



El jurado, compuesto por más de 40 profesionales de España y Portugal, ha reconocido a Greystar por su adquisición de una cartera residencial en Madrid, que incluye 2.500 unidades distribuidas en tres edificios en desarrollo ubicados en Rivas, San Sebastián de los Reyes y Valdebebas. Una operación que permitirá a la firma estadounidense ofrecer un nuevo concepto de alojamiento flexible y sostenible, denominado BeCasa, con servicios de alta calidad, entre los que se incluyen áreas de coworking y gimnasios, junto con una calificación BREEAM "Very Good" en sostenibilidad. Esta adquisición es especialmente significativa dada la creciente demanda de alojamiento en alquiler en Madrid.



Rafael Fernández-Villaverde, Senior Director, Investments de Greystar, ha asegurado que "es un honor recibir este premio, ya que representa el reconocimiento de otros expertos inmobiliarios. BeCasa es una solución de alquiler flexible e integral para cubrir la demanda no satisfecha que existe en el área metropolitana de Madrid".



El proyecto Liberdade 195 de Merlin Properties, el mejor de Portugal

La española Merlin Properties ha compartido protagonismo con la firma americana, al ser galardonada con el premio "Deal of the Year in Portugal" por su adquisición del emblemático edificio Liberdade 195 en Lisboa. Valorada en más de 100 millones de euros, la operación fue un logro significativo en el mercado portugués ya que atrajo el interés de 125 inversores y generó 33 ofertas antes de ser asignada a Merlin Properties. El inmueble se encuentra estratégicamente situado en la Avenida da Liberdade y ofrece diversas posibilidades de uso, desde oficinas hasta residencial.



Ante este reconocimiento, Ismael Clemente, CEO de la compañía española, ha reafirmado el compromiso de la firma con el desarrollo de este activo único de la capital portuguesa.



Los otros protagonistas de la noche del sector inmobiliario

El trabajo de Aedas Homes recibió el premio "Green Asset of the Year" por su Fioresta en San Juan de Alicante, un proyecto que utiliza estructuras de madera en masa para reducir la huella de carbono y acelerar el tiempo de construcción.



Lar España fue galardonada con el premio "Social Impact Initiative of the Year" por su iniciativa "Kilómetros Solidarios", que busca mejorar la experiencia de los pacientes en el Hospital de Dénia a través del deporte y la solidaridad.



Mientras que Sonae Sierra fue reconocida por su transparencia con el premio "Investor Reporting Green Asset of the Year" gracias a su compromiso con la sostenibilidad y la comunicación efectiva con los inversores.



Los Iberian Property Investment Awards 2023 celebran, cada año, la diversidad y excelencia del mercado ibérico, destacando la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa del sector inmobiliario







