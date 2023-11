Aqualitas lidera el camino como primer productor de cannabis orgánico del mundo certificado EU-GMP

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aqualitas lidera el camino como primer productor de cannabis orgánico del mundo que obtiene la certificación EU-GMP y una licencia de establecimiento farmacéutico de Health Canada

BEDFORD, NS, 14 de noviembre de 2023/PRNewswire/ -- Aqualitas Inc, un productor con licencia de Nueva Escocia, se complace en anunciar que ha recibido la Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea (EU-GMP) expedida por Beizirksregierung Köln (Distrito de Colonia, Alemania), y una Licencia de Establecimiento de Medicamentos (DEL) expedida por Health Canada de conformidad con la Ley de Alimentos y Medicamentos. Tras rigurosas inspecciones, estas acreditaciones confirman el cumplimiento de las normas industriales de fabricación más estrictas del mundo para la producción de productos de cannabis e ingredientes farmacéuticos activos. Los procesos primarios de Aqualitas, en lo que respecta al cultivo de flores, el envasado final y la extracción, se llevan a cabo ahora bajo las normas GMP.

Myrna L. Gillis, consejera delegada de Aqualitas, afirmó: "Este importante hito refleja nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación de productos de cannabis, garantizando una atención rigurosa para producir un producto limpio, consistente y seguro sin irradiación, utilizando al mismo tiempo procesos orgánicos y sostenibles. Nuestro compromiso con el bienestar puro se ha visto reforzado por estas importantes certificaciones y amplía nuestra presencia actual en importantes mercados mundiales".

"La obtención de la certificación EU-GMP refleja los extraordinarios esfuerzos de nuestros equipos de calidad y operaciones en su perseverante y paciente búsqueda de este importante objetivo", señaló Danielle Maitland, directora de Ciencia y Tecnología de Cultivos, quien junto con Dorothy Easy, responsable de Calidad, y Nicholas Vorauer, científico principal de Extracción, encabezó las iniciativas de cumplimiento de EU-GMP y DEL.

La certificación EU-GMP se suma al conjunto de certificaciones de producción de Aqualitas, que incluyen IMC-Good Agricultural Practices (IMC-GAP), GAcP y Clean Green Certifiied®. Esto diferencia aún más los productos Aqualitas® de otros productores canadienses de cannabis con licencia y también permitirá la ejecución de las asociaciones estratégicas de distribución existentes en Australia y la expansión en el Reino Unido y Alemania, donde se anticipa el lanzamiento del producto a finales de este mes. También permitirá la expansión de sus colaboraciones de investigación y apoyará su archivo maestro de medicamentos para proyectos en Estados Unidos.

Acerca de Aqualitas Inc.

Aqualitas Inc. es una empresa privada, integrada verticalmente y con varias licencias de Health Canada, que produce productos de cannabis galardonados y marcas propias que se distribuyen en todas las provincias canadienses y a escala internacional. Aqualitas es la sede del Cultivador del Año 2020 de Canadá y es el primer productor y procesador de cannabis Clean Green Certified® de Canadá, lo que reconoce su compromiso con las prácticas internacionales de gestión orgánica, el cumplimiento, la calidad y la sostenibilidad. Su proceso de cultivo acuapónico único y patentado combina agua viva, impulsada por peces koi, y tierra viva para crear ofertas de productos con perfiles de potencia y terpenos mejorados. La promesa de la marca Aqualitas®, "Pure Wellness", resume la dedicación a impulsar la innovación a través de la investigación y el desarrollo de productos que no sólo mejoran el bienestar de los consumidores, sino que también reflejan un compromiso con la pureza, la calidad y la protección del medio ambiente. Su incubadora científica, Sindica Global Institute for Cannabis Research and Innovation, se encuentra en una posición única para colaborar en la investigación de productos farmacéuticos y naturales para la salud gracias a las completas licencias y certificaciones de Aqualitas, que incluyen una licencia de investigación, un archivo maestro de medicamentos de la FDA, una licencia de establecimiento de medicamentos y la adhesión a las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP). Los productos médicos Aqualitas® también se distribuyen en Canadá y se exportan a Alemania, Australia, Polonia, Israel y Estados Unidos.

