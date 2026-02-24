Aquaservice consolida la neutralidad de carbono en España y eleva su valorización de residuos hasta el 96%

Manantial de Aquaservice en Ribagorza - Aquaservice

La empresa compensa el 100% de sus emisiones de Alcance 1 y 2 y mantiene su status de compañía carbono neutro en España y Portugal.



En los últimos años, han impulsado nuevos proyectos de compensación globales y locales, con impacto ambiental y social.



También han mejorado sus resultados en valorización de residuos y avanzan en su certificación Residuo Cero.



Con un modelo 100% circular, la compañía impulsa iniciativas de reutilización de materiales como el proyecto Ecowear y refuerza su crecimiento sostenible en la Península Ibérica.

Madrid, 24 de febrero de 2026.- Aquaservice, empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España y Portugal, fue la primera compañía del sector de agua embotellada en obtener la certificación de Economía Circular otorgada por AENOR. Recientemente, ha presentado los resultados de sus verificaciones de Huella de Carbono y Residuo Cero, en los que destaca importantes avances en su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.



La compañía mantiene la neutralidad de carbono en todas sus operaciones en la Península Ibérica al compensar el 100% de sus emisiones de Alcance 1 y 2. Las verificaciones de 2024 recogen más de 18.000 tCO₂e compensadas mediante proyectos con impacto ambiental y social en diferentes regiones del mundo. Estos proyectos incluyen iniciativas de energía eólica en Uruguay, prevención de la deforestación en Perú, acceso a agua segura en Camboya, así como actuaciones de reforestación en Asturias, Galicia y Paredes de Coura (Portugal) consolidando una estrategia de compensación diversificada que combina acciones globales y locales.



Desde 2021, Aquaservice ha logrado una reducción del 15,55% de emisiones de alcance 1 y 2 por cada 1.000 botellas repartidas, con una reducción adicional durante los últimos años, reforzando la eficiencia operativa y la optimización de su flota.



Pioneros en economía circular y certificación Residuo Cero

Aquaservice opera con un modelo nativo de economía circular y sigue impulsando otros proyectos orientados a la reutilización de materiales como Ecowear, una iniciativa que permite dar una segunda vida a determinados materiales y textiles descartados por la compañía.



Además, la compañía ha logrado un 96,03% de valorización de residuos en los centros certificados, mejorando en más de 1,5 puntos porcentuales los resultados del año anterior y superando ampliamente el requisito del 90% para la obtención de la certificación Residuo Cero.



La certificación incluye ya cinco ubicaciones clave de la compañía —los centros de Camporrobles (Valencia), Cogollos de Guadix (Granada), León, Ribagorza (Huesca) y las oficinas centrales en Paterna (Valencia)—, que representan más del 70% del total de residuos gestionados por Aquaservice.



Los resultados reafirman la eficiencia de un sistema plenamente integrado en el modelo circular de Aquaservice y su capacidad para recuperar y revalorizar prácticamente la totalidad de sus materiales dentro del ciclo del servicio.



En palabras de Isabel Moliner, responsable de Calidad y Medioambiente de Aquaservice: "Los resultados logrados en los últimos años demuestran que las medidas que estamos implantando funcionan y nos permiten avanzar de forma consistente en la reducción de emisiones y en la gestión eficiente de los recursos. Nuestro objetivo es seguir mejorando cada proceso para reforzar la circularidad de nuestro servicio y seguir generando un impacto positivo en el planeta y en las personas que confían en nosotros".



Crecimiento sostenible en la Península Ibérica

Con un modelo 100% circular y una presencia consolidada en España y Portugal, Aquaservice continúa ampliando su actividad de forma sostenible. La compañía cuenta ya con cerca de 800.000 clientes, siete centros de producción ubicados en manantiales de agua mineral natural y agua de manantial y 80 delegaciones, alcanzando en 2024 una facturación de 279 millones de euros.



En cuanto a su equipo, Aquaservice cuenta con más de 3.300 personas y, gracias a su Plan anual de Creación de Empleo, les ha permitido generar más de 1.500 nuevos puestos de trabajo en los últimos cinco años.

