Arabia Saudita acelera su transformación industrial a través de la Cuarta Revolución Industrial=

(Información remitida por la empresa firmante)

RIYADH, Arabia Saudita, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El sector industrial de Arabia Saudita está entrando en una nueva era de transformación, impulsada por la innovación, la tecnología avanzada y el crecimiento sostenible. Bajo el liderazgo del Ministerio de Industria y Recursos Minerales, este cambio respalda las ambiciones de la Visión Saudí 2030 de diversificar la economía y posicionar a la industria como un motor clave del desarrollo mediante la atracción de inversiones, el desarrollo de infraestructuras y el empoderamiento del talento.

En el centro de esta transformación se encuentra la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que está transformando la fabricación mediante tecnologías de automatización y digitalización como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la impresión 3D. Estas herramientas están mejorando la productividad, optimizando las cadenas de suministro y permitiendo operaciones industriales más inteligentes y eficientes en todo el Reino.

La Estrategia Industrial Nacional refuerza estas prioridades mediante iniciativas como el Programa de Fábricas del Futuro, cuyo objetivo es transformar 4.000 instalaciones tradicionales en fábricas inteligentes que cumplan con los estándares internacionales. La Cuarta Revolución Industrial es una piedra angular de la visión de Arabia Saudita de una economía industrial dinámica, competitiva y diversificada. Al invertir en infraestructura digital y capacidades avanzadas, el Reino está construyendo un ecosistema que impulsa la innovación y la eficiencia en cada etapa de la producción.

Según la Autoridad General de Estadística, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 6,5 % en julio de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento, impulsado por las actividades manufactureras, refleja el impacto tangible de los programas de desarrollo industrial en curso en la productividad y la competitividad.

En todo el Reino, las industrias están adoptando rápidamente la IA, el IoT, la robótica y el análisis de big data para optimizar el diseño, la ingeniería, la logística y el control de calidad, reduciendo así el desperdicio, aumentando la precisión y elevando el rendimiento.

En apoyo a estos esfuerzos, la próxima Transformación Industrial Arabia Saudita 2025, que tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre de 2025 en Riad, organizada por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales en colaboración con Deutsche Messe, servirá de plataforma para mostrar las últimas tecnologías de la 4RI y fortalecer las alianzas internacionales para la localización de soluciones industriales avanzadas.

A través de estas iniciativas, Arabia Saudita continúa construyendo una economía industrial globalmente competitiva e impulsada por la tecnología que no solo abraza el futuro de la industria, sino que lo define.

Registro: https://saudiindustrialtransformation.com/?gad_source=1&gad_campaignid=23090132083&gbraid=0AAAAA_juaZYs99zeFkQuV_36GUS77jRC9&gclid=Cj0KCQjwl5jHBhDHARIsAB0YqjzX1QRaVZ8k9K0YdKu0C_-ju8qOoPSCf3QPt-8q07Y3H2DFbbU-o2YaAtABEALw_wcB

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791690/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791691/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arabia-saudita-acelera-su-transformacion-industrial-a-traves-de-la-cuarta-revolucion-industrial-302579885.html