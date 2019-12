COMUNICADO: Arabia Saudita asume la presidencia del G20 para el año 2020

Publicado 03/12/2019 14:11:28 CET

RIAD, Arabia Saudita, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ --

-- El Reino de Arabia Saudita asume hoy, 1 de diciembre de 2019, la presidencia del G20. -- La presidencia saudita del G20 se centrará en el tema "Realizing Opportunities of the 21st Century for All". -- El Reino de Arabia Saudita sigue con el trabajo realizado por la presidencia japonesa del G20 en el año 2019, y seguirá apoyando sus esfuerzos para forjar una cooperación mundial.

El Reino de Arabia Saudita asume desde hoy la presidencia del G20, que lleva a la Leaders' Summit en Riad los días 21 y 22 de noviembre de 2020. La presidencia saudita del G20 destaca el trabajo de la presidencia japonesa del G20 en el año 2019, y seguirá apoyando sus esfuerzos para forjar la cooperación a nivel mundial.

Al comentar la puesta en marcha de la presidencia, su Alteza Real el Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero y primer ministro adjunto, destacó:

"La presidencia saudita del G20 asume el compromiso de seguir con el trabajo realizado desde Osaka y fomentar el consenso multilateral. Trabajando junto a nuestros socios del G20, nos esforzaremos para ofrecer acciones concretas y poner en marcha las oportunidades que nos permitan hacer frente a los desafíos del futuro".

Su Alteza Real el Príncipe de la Corona destacó:

"El Reino de Arabia Saudita está en un cruce de caminos entre tres continentes - Asia, África y Europa. Al servir como anfitrión del G20, el reino tendrá un papel importante que desempeñar compartiendo la perspectiva de la región de Oriente Medio y el Norte de África. Creemos que será una oportunidad única en lo que respecta a conformar un consenso en cuestiones internacionales al tiempo que damos la bienvenida al mundo en el reino".

El reino guiará el trabajo del G20 bajo el tema "Realizing Opportunities of the 21st Century for All" y se concentrará en tres objetivos principales:

-- Otorgar poder a la gente, por medio de la creación de condiciones en las que las personas - sobre todo las mujeres y los jóvenes - puedan vivir, trabajar y prosperar. -- Salvaguardar el planeta, impulsando los esfuerzos colectivos acerca de la seguridad en los alimentos y el agua, clima, energía y medio ambiente. -- Modelar nuevas fronteras, al adoptar estrategias audaces a largo plazo para compartir los beneficios de innovación y avance tecnológico.

Durante la presidencia del G20, el Reino de Arabia Saudita se compromete a asegurar que el G20 siga asegurando que los países del G20 siga reflejando una gama amplia e inclusiva de perspectivas internacionales. Estando en línea con ese compromiso, el reino ha invitado además al Reino Hashemita de Jordania, la República de Singapur, el Reino de España y la Confederación de Suiza. Además, también se ha invitado a organizaciones de carácter regional, entre las que están el Fondo Monetario Árabe (AMF), el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB), además de la República Socialista de Vietnam como presidenta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la República de Sudáfrica como presidenta de la Unión Africana (UA), Emiratos Árabes Unidos como presidente del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y la República de Senegal como presidente de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD).

Las organizaciones internacionales han contribuido de forma histórica con la agenda del G20. Entre las organizaciones internacionales invitadas para el año 2020 están la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las Naciones Unidas (ONU), el Grupo Banco Mundial (GBM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el periodo anterior a la celebración de la Leaders' Summit, el Reino de Arabia Saudita celebrará más de 100 eventos y conferencias, entre las que destacan encuentros ministeriales y reuniones de funcionarios y representantes de la sociedad civil, entre las que se incluyen Business 20, Youth 20, Labour 20, Think 20, Civil 20, Women 20, Science 20 y Urban 20.

Más información, incluyendo la agenda de la presidencia y el programa completo de eventos, disponible en la página web del G20: www.g20.org [http://www.g20.org/]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1037650/G20_Saudi_Arabia_20... [https://mma.prnewswire.com/media/1037650/G20_Saudi_Arabia_20...]

Consultas para medios:G20Media@saudisecretariat.gov.sa[mailto:G20Media@saudisecretariat.gov.sa] +966-11-829-6129

Sitio Web: https://www.g20.org/